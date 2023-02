comeUp : Guide Acheteur et Guide Vendeur

Comeup est un site de mise en relation entre particuliers et professionnels qui offrent des prestations de services à petit prix. C’est un peu le Fiverr à la française. C’est d’ailleurs en voyant la réussite de Fiverr aux Etats-Unis que les entrepreneurs ont eu l’idée de proposer la même chose aux français. Lancé en 2017 sous le nom de 5euros.com, le site devient plus tard ComeUp et propose une multitude de services avec un prix de départ minimum de cinq euros.

Ce qui fait le succès de cette plateforme est sa facilité d’utilisation et ses prix très bas. De plus, la concurrence entre les prestataires de services freelances y est grande, ce qui permet aux clients d’avoir un large choix en termes d’offres et des prix vraiment bas.

La particularité de ComeUp, par rapport aux autres plateformes collaboratives, est sa spécialisation dans les services numériques. Tandis que les sites proposaient essentiellement des services physiques (aide à domicile, baby-sitting, cours particuliers, etc.), 5euros.com s’est démarqué en venant proposer aux utilisateurs des microservices collaboratifs digitaux.

Comment ça fonctionne ? Voici un guide à destination des acheteurs et des vendeurs.

Sommaire







Le fonctionnement général de ComeUp

Guillaume Passaglia et Maxime Valette ont eu l’idée de transposer la plateforme Fiverr qui commençait à cartonner aux Etats-Unis en 2012 mais qui n’arrivait pas à s’imposer ailleurs. La première version de leur adaptation commence alors en 2013, en tant que side project, et c’est en 2017 qu’est lancée la plateforme 5euros.com qui connaît très vite un grand succès. Elle offre une opportunité pour les travailleurs indépendants et des bons plans pas chers pour les clients.

Le concept est simple : mettre en relation acheteurs et vendeurs de services digitaux.

Côté vente, une entreprise ou un freelance peut proposer gratuitement ses services sur la plateforme, en échange d’une commission que le site prendra sur chaque service vendu. Il est possible de proposer plusieurs offres en fonction du domaine d’expertise de chacun.

Côté client, l’acheteur crée un compte et recherche le service dont il a besoin. Il choisit parmi les milliers de propositions disponibles sur le site et clique sur l’offre qui lui convient. Si le vendeur est disponible, ils se mettent d’accord sur les détails, le délai etc.

Guide Acheteur

Que trouve-t-on sur ComeUp ?

ComeUp propose exclusivement des services liés au numérique. Vous n’y trouverez donc pas de prestations telles que le jardinage ou le baby-sitting. Les clients qui s’inscrivent sur ComeUp sont des particuliers ou des entrepreneurs qui ont besoin d’un service spécifique à bas coût. L’avantage est qu’ils ne paient que pour un service, sans contrat ni engagement. C’est l’un des bénéfices d’avoir à faire à cette plateforme de freelancing. Voici les services les plus sollicités sur ComeUp.

Design et graphisme

Dans la catégorie design et graphisme, vous pouvez trouver un grand nombre de micro-services à partir de 5 euros proposés par les vendeurs indépendants.

Création de logos

Conception d’i dentités visuelles

Conception de cartes de visite, brochures et flyers

Création de designs pour sites internet et applications mobiles

Montage graphique

Conception d’affiches publicitaires

Conception de maquettes et modèles 3D

Conception de designs d’emballages

etc.

Rédaction

Rédaction d’articles pour blogs et sites web

pour blogs et sites web Optimisation SEO d’articles

d’articles Correction et mise en page de textes

Traduction de textes

de textes Rédaction de fiches produits pour des sites e-commerce

Rédaction de CV et de lettres de motivation

Rédaction de discours

Relecture et résumé de textes de mémoires ou autres

et résumé de textes de mémoires ou autres Rédaction de contenu mail pour le marketing

pour le marketing Rédaction de contenu pour les réseaux sociaux

Site et développement

Création de sites web sur mesure

sur mesure Création de thèmes et templates

Développement de modules et plugins pour sites web

Création d’applications web

Développement d’applications mobiles

Intégrations HTML/CSS

Optimisation de sites web

etc.

Réseaux sociaux

Optimisation de profil

Création de campagne Facebook Ads

Community manager

Prospection

Création de visuel publicitaire

Gestion de compte

Création de contenu

Analyse de compte

etc.

Business

Gestion service client (SAV)

Rédaction d’étude de marché

Prestations SEO

Prospection

Création de campagne emailing et newsletters

Proposition de carnets de niches

Création campagnes Google Ads

Rédaction business plan

Backlinks

Publication d’ articles sponsorisés

etc.

Vie quotidienne

Aide à la rédaction et correction de thèses, mémoires, rapports de stage

mémoires, rapports de stage Aides dans diverses tâches administratives (demande de permis de construire, etc.)

Soutien scolaire, correction de devoirs

Automatisation de fichiers excel

Rédaction d’annonces professionnelles

Réparation et optimisation d’ordinateur à distance

à distance Création de livret d’accueil

Assistance informatique

etc.

Il existe encore d’autres catégories contenant des micro-services par centaines. Les consommateurs peuvent aisément trouver un vendeur qui peut les soulager d’une tâche longue, répétitive ou les aider dans une tâche trop technique, hors de leurs compétences.

Les avantages pour les clients ComeUp

Si ComeUp a tant de succès auprès des internautes c’est qu’il présente des avantages qui n’étaient pas forcément présents sur le web français avant son lancement.

Une grande variété de services

Le principal avantage de la plateforme est la diversité des services proposés et leur prix très bas. La quantité de prestations qu’il est possible de trouver sur ComeUp est tout simplement énorme. Un entrepreneur qui a besoin de déléguer sa campagne publicitaire peut trouver un vendeur sur ComeUp qui pourra remplir cette mission. Un doctorant qui souhaite faire relire et corriger sa thèse peut également trouver un prestataire qui propose ce service. De même qu’une personne qui rencontre des problèmes pour configurer son nouvel ordinateur, un individu en surpoids qui recherche un programme de musculation adapté, un professeur qui a besoin d’apprendre à se servir d’excel pour mieux préparer ses bulletins, un professionnel qui veut se reconvertir dans un autre secteur, et cetera.

Des prix bas

L’ancienne appellation de ComeUp était 5euros.com. Ceci car le site proposait des services qui, pour la majorité, étaient facturés 5 euros (pour le service basique). Aujourd’hui encore, le prix minimum d’un service est de 5 euros, et beaucoup de vendeurs proposent ce tarif comme prix de départ. Il est donc possible pour le client de trouver un très grand nombre de micro-services pour la modique somme de 5 euros ! De l’informatique, de la rédaction, de la formation pour un prix si bas ! Voilà pourquoi ComeUp est devenu une plateforme si populaire.

La simplicité

ComeUp est une plateforme simple à utiliser pour le client. Il lui suffit de s’inscrire et de choisir dans les catégories le prestataire de services qui lui convient. Il peut procéder par recherche en tapant les mots clés dans la barre dédiée à cet effet.

Une fois le vendeur trouvé, l’acheteur n’a plus qu’à commander le service souhaité

.

C’est très simple. Il suffit de créer un compte client. L’inscription peut directement se faire à partir de votre compte Facebook ou Google. A défaut, vous pouvez créer votre compte à partir de votre adresse email.

L’inscription est totalement gratuite et s’effectue en quelques clics.

Sur ComeUp, il est possible d’accéder aux statistiques détaillées des vendeurs. Cliquez sur leur profil et découvrez le délai moyen de réponse à une commande, le taux de complétion, les avis des clients, le nombre de retards, etc.

Tout est fait pour que le client puisse choisir son vendeur en toute transparence.

De plus, les vendeurs détaillent en général leur offre sur leur profil. Ils expliquent de manière précise ce qu’ils proposent, les tarifs, la manière dont ils travaillent, etc.

En clair, cliquez sur le profil du vendeur qui vous intéresse et ayez directement accès à

sa fiche de vente détaillée mais également à ses statistiques et aux avis clients. Avec toutes ces informations en main, il vous sera très facile de choisir le vendeur le plus adapté à vos besoins.

Que faire en cas de problème avec la commande ?

Le vendeur n’est pas forcé d’accepter une commande ni même une demande de retouche. Il n’a donc pas besoin d’ouvrir de litige. Par contre, un client ne peut annuler une commande une fois qu’elle a été effectuée. S’il lui arrive des soucis par la suite (deux demandes de retouche refusées, etc.) il peut ouvrir un litige.

Le client ouvre un litige. Cela donne lieu à une discussion tripartite rassemblant le client, le vendeur et un médiateur de la plateforme. Son intervention doit être neutre et a pour objectif de débloquer la situation.

Le médiateur peut demander des précisions, des preuves, tout ce qui lui sera nécessaire pour mieux comprendre ce que le client reproche et tenter de trouver une solution.

Quatre issues sont possibles pour sortir d’un litige : s’il s’avère que le vendeur a effectué son travail, il sera payé. Si le client n’a pas reçu sa commande, il sera remboursé. Si un terrain d’entente est trouvé, il y aura un remboursement partiel. Et enfin, si le vendeur et l’acheteur se mettent d’accord pour relancer la commande, alors le litige est clos.

Guide vendeur

Pour devenir vendeur sur ComeUp il suffit de créer gratuitement un compte et de remplir le formulaire. Vous pourrez ensuite créer votre service et décrire la nature de votre prestation ainsi que vos tarifs.

Vous pouvez proposer vos services en tant que vendeur de niveau 1, de manière complètement gratuite, en reversant 20% de vos gains à la plateforme.

Pour cela il faudra :

Valider son adresse email

Renseigner son profil public

Obtenir la validation de ses coordonnées par ComeUp

Avoir suivi une formation de ComeUp

Lire la charte du vendeur

Vous pouvez également choisir d’obtenir un badge de “vendeur vérifié” afin d’améliorer votre visibilité et augmenter vos ventes.

Pour cela, vous devez :

Avoir validé toutes les conditions du niveau 1

Prendre l’offre ComeUp Plus Premium

Avoir au moins 10 ventes à son actif sur ComeUp

Faire vérifier sa photo de profil par ComeUp

A noter qu’il existe une offre “Plus Standard “ et une offre “Plus Premium”. Toutes deux permettent de ne payer qu’un seul euro à la plateforme pour chaque commande plutôt que 20%. L’offre premium présente évidemment plus d’avantages que l’offre standard.

L’utilisation de ComeUp est très facile. Il suffit pour le vendeur de remplir son profil et de créer son service. Comment ? En se présentant et en présentant ses compétences. Si vous désirez vendre un service sur ComeUp, prenez soin de bien remplir correctement votre profil public afin de répondre aux questions que les acheteurs peuvent se poser.

Présentez-vous afin que les clients connaissent votre parcours, vos compétences, votre expérience. Ils doivent savoir qui vous êtes et ce que vous savez faire afin de décider si oui ou non vous pouvez régler leurs problèmes ou répondre à leurs besoins.

Présentez votre service d’une manière détaillée, précise. N’hésitez pas à utiliser un vocabulaire pas trop technique afin que tout le monde puisse vous comprendre, même ceux qui sont étrangers à votre domaine d’expertise. Détaillez les prestations que vous fournissez, les options que les clients peuvent possiblement ajouter, les prix ainsi que les délais.

Une fois votre profil et votre service validés par l’équipe de ComeUp, les clients pourront passer commande.

Pour vendre sur ComeUp vous devez avoir au moins 18 ans et résider dans un des pays autorisés. Vous devez vous inscrire, suivre les formations de la plateforme, cliquer sur Ventes, remplir votre profil et créer votre service.

Vous avez fait tout ça, est-ce que ça suffit pour vendre ? Ce serait un peu trop simple n’est-ce pas ? Disons qu’il y a quelques efforts à fournir afin d’atteindre les visiteurs du site et les convertir en clients.

Il faut choisir un service qui se vend, pour lequel il y a de la demande. Il faut choisir les bons mots clés, le bon titre et une miniature qui donne envie de cliquer. Le texte de vente doit être bien rédigé et l’offre proposée doit être intéressante par rapport à la concurrence. Le prix doit refléter le service fourni (pas forcément être le plus bas possible).

Pour bien vendre sur ComeUp, il faut bien se positionner. On ne choisit évidemment pas sa place dans la liste mais on peut (et on doit) répondre aux exigences de l’algorithme du site pour se retrouver en bonne position.

Voici les critères importants pris en compte par l’algorithme pour effectuer le classement des vendeurs sur ComeUp :

Le taux de complétion

Le temps de réponse moyen

Le respect des délais

Les avis

Le taux de prise en charge

Avoir ou non un compte payant

Être ou non vendeur vérifié

Le nombre de ventes

Le prix (plus c’est cher, plus c’est positif pour votre classement)

Il s’agit de critères généraux sans explications. Pour plus de détails, vous pouvez vous rendre sur la FAQ du site. Il est à noter que seules les statistiques des 6 derniers mois sont pris en considération

En conclusion

ComeUp représente une opportunité pour les travailleurs indépendants, les étudiants mais aussi les entreprises qui veulent élargir leur champ de prospection. Chacun peut tenter de se positionner sur le site dans la catégorie qui correspond à son domaine d’expertise et créer son microservice.

C’est également un bon plan pour les particuliers qui recherchent des services numériques, à bas prix. De l’étudiant qui a besoin d’une correction de son rapport de stage à l’entreprise qui recherche des backlinks pour son site internet. La plateforme sait répondre à des besoins très larges car elle dispose de talents variés sur sa liste de vendeurs.