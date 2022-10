Les vidéos deviennent de plus en plus populaires, de sorte qu’il ne se passe plus une journée sans que les entreprises, les Youtubers, les créateurs de vidéos…ne publient des contenus visuels. Pour aboutir à des vidéos performantes, il est normal de recourir à un logiciel de montage vidéo. Cependant, avec la panoplie de logiciels de montage vidéo qui existent, il est opportun de savoir faire le tri afin de choisir un logiciel offrant de bons résultats mais facile d’utilisation.

Beaucoup de personnes pensent que quand on n’est pas un professionnel du montage vidéo, il est difficile voire impossible de faire un bon montage. Aujourd’hui, avec l’avancée de la technologie, même sans connaissance particulière dans le montage de vidéo, vous pouvez réaliser des exploits avec un logiciel de montage vidéo comme Wondershare Filmora.

La première des choses à faire avant de commencer le montage est de savoir à qui s’adresse votre vidéo (cible) et ce que vous visez en faisant un tel montage. Aussi vous devez comprendre que plus une vidéo est longue et plus les internautes ont tendance à l’ignorer. Misez donc sur des contenus relativement courts. Le début de votre vidéo est tout aussi important car si le début retient l’attention, l’internaute sera amené à rester jusqu’à la fin. De même le message que vous véhiculez doit être appuyé grâce à de la musique mais aussi des sous-titres pour plus d’impact. Si vous avez des points à mettre en avant dans votre séquence vidéo, faites usage des incrustations.

La fin de votre vidéo est aussi importante que le début, terminez-la avec un appel à l’action concis et clair. N’hésitez pas à laisser votre esprit créatif s’exprimer.

Quelques logiciels de montage vidéos recommandés

Sur le marché, il existe un nombre impressionnant de logiciel de montage vidéo. Cependant certains sont plus performants que d’autres. Voici quelques logiciels qui peuvent bien vous surprendre grâce à leurs fonctionnalités imposantes.

Wondershare Filmora

Pour les vidéastes, Youtubers, blogueurs, solopreneurs…c’est le meilleur logiciel de montage vidéo facile. Grâce à ses multiples fonctionnalités, vous pouvez obtenir de meilleures vidéos en quelques clics. Wondershare Filmora ne demande pas forcément une connaissance dans le domaine du montage vidéo.Avec son guide détaillé et des tutoriels faciles que vous pouvez avoir sur internet, cette application est la meilleure chose que vous puissiez avoir si vous êtes un fan des montages vidéos.

Videopad

Videopad est aussi une application montage vidéo solide et facile à utiliser. Que vous soyez un professionnel des montages vidéos ou encore un amateur, Videopad peut vous être utile. Il permet d’avoir des effets visuels, de faire des transitions et des superpositions. Aussi il a une panoplie d’outils d’optimisation de vidéo. Vous pouvez aussi vous en servir pour vos différents téléchargements sur Facebook ou sur YouTube.

OpenShot

C’est un programme open-source que vous pouvez avoir gratuitement. OpenShot est facile d’utilisation et convient parfaitement aux petites entreprises pour un montage vidéo rapide. Il est compatible sur Windows comme sur Mac. Il permet de faire de mixage de fichiers, d’assembler plusieurs fichiers et de les redimensionner, d’ajouter des filtres, de couper les parties inutiles etc.

Quelques fonctionnalités de notre coup de cœur : Wondershare Filmora

Que vous soyez professionnels ou amateurs de montage vidéo, Wondershare Filmora est indubitablement la meilleure appli montage vidéo.

Voici les principales fonctionnalités de Wondershare Filmora :

Fond vert ;

Suivi de mouvement ;

Ecran partagé ;

Edition de vidéo

La fonction Text to speech pour le sous-titrage ;

Effets visuels ;

Partage directe de la vidéo sur YouTube ;

Partage d’écran ;

Correspondance de couleur ;

Synchronisation automatique ;

Conversion de vidéo ;

Enregistrement d’écran ;

Possibilité de recadrer, de couper, de réduire, de diviser les fichiers.

La cerise sur le gâteau est que plusieurs de ces fonctionnalités sont entièrement gratuites.

Quelques avantages de Wondershare Fimora

Interface fluide et facile d’utilisation ;

Design élégant ;

Facilité de glisser-déposer ;

Guides d’utilisation accessible ;

Compatible avec Windows et Mac ;

Mise à jour régulière du logiciel.

Quel logiciel utiliser pour publier des vidéos sur YouTube ?

Grâce aux nombreuses fonctionnalités de Wondershare Filmora notamment celles de préréglages (superpositions, filtres, effets visuels, transitions, couches, édition vidéo et audio…) vous pouvez avoir une vidéo YouTube qui n’aura rien à envier à celle conçue par un professionnel, même si c’est pour la toute première fois que vous souhaitez publier de contenu visuel sur YouTube.

Le logiciel vous permet d’ajouter des vidéos, des images et des audios mais aussi d’apporter des touches d’édition de base à votre chef-d’œuvre (découpage, rognage…). Il vous permet aussi de faire des opérations d’édition avancées telles que le débruitage, la stabilisation etc. Le logiciel dispose également d’une bibliothèque audio libre de droits que vous pourrez exploiter à votre guise.

En matière de montage vidéo YouTube que ça soit sur PC ou Mac, Wondershare Filmora est le meilleur créateur de vidéos performant dont vous aurez besoin car il renferme tous les outils indispensables.

Si vous souhaitez produire des vidéos à fort impact, nous vous recommandons Wondershare Filmora. De plus vous pouvez l’avoir gratuitement, alors pourquoi ne pas essayer ?