Afin de mieux organiser son travail et améliorer sa qualité de production, il est nécessaire de faire appel à de nombreux outils. En effet, il existe divers outils en ligne qui pourraient aider à gagner en productivité. Alors, voici un article qui présente quelques-uns de ces outils.

Les outils en ligne pour la gestion des projets

Les outils de gestions des projets sont d’une grande aide pour faciliter le travail et booster la productivité.

Click Up

L’outil de gestion de projet Clickup est un outil très performant. En effet, il rassemble à lui seul toutes les fonctionnalités nécessaires pour toutes sortes de projets. Il dispose des fonctionnalités trouvées dans plusieurs outils différents. Avec Click Up, il est possible de rédiger directement un document. De plus, il dispose d’un Time tracking ou chronomètre qui va permettre de mesurer la durée de vos tâches. Il permet aussi de réaliser des screenshots et d’enregistrer des vidéos pas trop volumineuses.

Trello

Trello est un outil de gestion en ligne qui s’inspire de la méthode Kanban. Il permet de définir l’état du projet ainsi que la personne ou l’équipe qui doit effectuer chacune des tâches. Trello est un outil intuitif et ludique. Mais ce n’est pas tout, il peut aussi permettre de définir les échéances ainsi que les délais à respecter dans toutes les étapes de la production.

Asana

Asana est un outil pour la planification des projets imaginé par l’un des cofondateurs du réseau social Facebook. De ce fait, il a un look agréable, attractif et est facile à utiliser. Il permet aux équipes qui collaborent ensemble de suivre l’évolution du projet en temps réel. De plus, les membres de chaque équipe peuvent aussi communiquer les informations nécessaires en même temps.

Les outils en ligne pour gagner du temps

Afin de pouvoir produire plus vite, il est essentiel de disposer d’un outil qui aide à gagner du temps.

Time Doctor

Time Doctor est une solution web qui apporte un gain de temps pour la production d’une entreprise. En effet, il permet d’analyser à tout moment le temps que les équipes consacrent à leurs tâches ainsi qu’aux pauses. Cela avec quelques clics seulement. De plus, il mémorise tous les sites internet consultés et prend régulièrement un screenshot de chaque ordinateur utilisé. Grâce à Time Doctor, il est possible de calculer automatiquement les heures de travail.

Toggl

Toggl est un module de gestion de temps. Il permet d’extraire plusieurs variétés d’analyse de temps de travail. Il peut s’utiliser individuellement pour améliorer ses propres performances ou pour toute une équipe. Avec Toggl, il est tout à fait possible de préciser la durée consacrée à chacune des tâches pour chacun des projets. Ce logiciel permet aussi de connaître et d’optimiser ses capacités de production en fonction des tâches à exécuter. Et cela pourrait aider à gagner plus de temps dans la réalisation des projets.

Harvest

Harvest est un outil de collaboration en ligne permettant à une entreprise de communiquer à distance. Il est facile à utiliser et propose un moyen de gérer le temps. En fait, c’est possible de se connecter avec d’autres outils en ligne tout en utilisant Harvest. De ce fait, ce logiciel peut permettre de gérer en même temps un grand nombre de projets. Associé avec certains logiciels de comptabilité, Harvest peut être d’une grande aide dans la facturation des clients. Tout cela fait d’Harvest un excellent outil pour gagner du temps.

Les outils de partage en ligne

Pour partager les connaissances et les fichiers, il est important d’utiliser les outils appropriés afin de pouvoir améliorer sa productivité.

Dropbox Paper

Avec un compte Dropbox Paper, il est possible de créer, de modifier, de trier des documents. Mais ce n’est pas tout, c’est un moyen d’importer des documents Excel et Word. Cela permettrait de sauvegarder les données dans vos bases de connaissance. En même temps, il permet de partager des fichiers vers les coéquipiers. De plus, c’est aussi un module de discussion instantanée. Donc, c’est aussi possible d’échanger des informations concernant les projets à tout moment.

Google Drive

Google Drive propose un espace de stockage permettant de partager des fichiers facilement. Il offre aussi la possibilité de choisir l’action des destinateurs vis-à-vis des fichiers. Par exemple, lire, modifier ou commenter. Il permet aussi de donner à de nombreux utilisateurs accès à votre espace. Toutefois, c’est toujours possible de filtrer les fichiers partagés avec les autres utilisateurs.

TransferNow

TransferNow est un outil de transfert pour les fichiers en ligne peu importe leur taille. En plus de cela, il est sécurisé. Avec cet outil, il est possible de gérer chacun des liens de téléchargement et de transférer les documents directement. Cela peut se faire via e-mail. Cependant, les fichiers seront supprimés automatiquement après la durée d’expiration pour garantir la confidentialité. De plus, aucune copie des fichiers ne sera sauvegardée.

Les outils en ligne pour la curation des contenus

Pour une meilleure productivité, il est essentiel de bien faire la curation des contenus.

Hubspot

Hubspot est un outil complet utilisé dans le marketing. Il permet de gagner en productivité grâce à une veille concurrentielle. En effet, il est possible d’analyser le contenu des clients, des acteurs principaux de l’activité ainsi que celui des concurrents. De ce fait, vous recevrez des tweets susceptibles de vous intéresser. De plus, Hubspot inclut la solution de CRM pour le partage de chacune des contenues.

Scoop.it

Scoop.it est l’un des logiciels de curation intuitifs. Donc, c’est un outil facile et agréable à utiliser. Il permet d’analyser plusieurs pages web régulièrement pour filtrer les informations importantes. Il peut alors aider à organiser les contenus, à les modifier ou à les utiliser pour d’autres articles. En plus de cela, Scoop.it est compatible avec d’autres outils. De cette matière, il est sûr de pouvoir gagner en productivité grâce à Scoop.it.

Pocket

Pocket est une application utilisée pour sauvegarder sur une interface les contenus permanents à tout moment. Elle est ajoutée à votre navigateur favori. Il suffira juste de cliquer sur l’onglet ‘’Pocket’’ afin de sauvegarder les pages web qui semblent intéressantes. Cela va permettre de les retrouver hors connexion depuis n’importe quel appareil.