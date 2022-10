Oublier son mot de passe ou acheter un téléphone d’occasion verrouillé. Ce genre de situation peut être particulièrement ennuyeux. En raison des mesures de sécurité d’Apple, il est souvent difficile de retrouver l’accès à un iPhone verrouillé. Toutefois, il existe des solutions qui marchent. Découvrez quelques astuces pour débloquer un iPhone verrouillé sur mot de passe.



Quels sont les problèmes courants avec les iPhones ?

Très couramment, on entend parler des iPhone qui ne s’allument pas ou qui restent bloqués après allumage. Si votre téléphone refuse de s’allumer, il existe certaines astuces pour tenter de régler le problème assez vite en manipulant les boutons. Mais en cas de persistance du bug, il faut contacter l’Assistance Apple.

Dans certaines situations, votre téléphone s’allume, mais vous n’arrivez pas à le déverrouiller, car il reste bloqué. Sur certains modèles, pour débloquer l’iPhone, il faudra appuyer simultanément sur la touche Accueil et la touche Volume haut en les maintenant enfoncés. Il s’agit d’un redémarrage forcé qui suffit parfois pour déverrouiller son téléphone normalement.

Parfois, cette méthode ne fonctionne pas. Vous devrez donc connecter l’iPhone à votre PC ou MacBook puis ouvrir le logiciel iTunes. Après avoir sélectionné votre iPhone, suivez les étapes indiquées par le logiciel pour mettre à jour le téléphone et le déverrouiller.

Si aucune des techniques ci- dessus ne fonctionne pour déverrouiller un iPhone bloqué sur écran de verrouillage, faites recours à un logiciel spécialisé comme Wondershare Dr.Fone, un logiciel qui permet de déverrouiller n’importe quel téléphone.

Quels sont les meilleurs logiciels de déblocage iPhone ?

On ne sait pas toujours comment débloquer un iPhone lorsqu’on a oublié le mot de passe et que les méthodes classiques ne fonctionnent pas. Heureusement il existe plusieurs applications sur le marché pour déverrouiller le mot de passe d’un iPhone ou d’un Android. Parmi ceux-ci, Wondershare Dr.Fone est l’un des meilleurs et des plus utilisés.

Dr.Fone est un logiciel simple d’utilisation qui existe depuis très longtemps. Avec ce logiciel, tout utilisateur d’iPhone ou de smartphone Android peut facilement déverrouiller les codes d’accès de son écran et contourner le MDM. Le logiciel va encore plus loin. Il vous permet de supprimer n’importe quel verrou avec votre identifiant Apple. Ainsi, même si vous oubliez votre mot de passe et que le téléphone se bloque, vous n’avez plus besoin de faire appel à l’Assistance Apple. Le logiciel fonctionne aussi bien sous Windows que sous macOS.

En dehors de Wondershare Dr.Fone, il existe d’autres logiciels performants qui peuvent vous aider à déverrouiller votre smartphone sans mot de passe. On peut citer entre autres :

Apeaksoft

TunesKit iPhone Unlocker

AnyUnlock

EaseUs MobiUnlock

iMyFone LockWiper…

Chaque logiciel présente ses avantages et ses bémols. Avec Dr.Fone vous bénéficiez d’un mode gratuit et de plusieurs fonctionnalités avancées avec la version premium.

Quelles sont les fonctionnalités les plus populaires de Wondershare Dr.Fone ?

Si vous téléchargez le logiciel Dr.Fone, vous pourrez l’utiliser pour déverrouillage de l’écran de votre iPhone quand vous oubliez le mot de passe. Mais l’utilité du logiciel ne s’arrête pas là. Dr.Fone propose en effet plusieurs fonctionnalités utiles qui peuvent vous intéresser. Il vous permet par exemple de faire un transfert de données entre deux téléphones ou entre un téléphone et un ordinateur.

La récupération de données est également possible avec Dr.Fone. Cette fonctionnalité vous sauve la vie lorsque votre iPhone ou votre Android est endommagé et que vous avez des données précieuses dessus. En outre, le logiciel offre la possibilité de réaliser une sauvegarde de téléphone sur ordinateur afin de sécuriser les données importantes.



Avoir un bon logiciel est une chose. Mais il faut également savoir comment déverrouiller un téléphone quand on a oublié le code en se servant du logiciel. Pour ce qui est de Dr.Fone, les choses sont simples, vous devez utiliser la fonctionnalité de réparation du système.

Première étape : téléchargez gratuitement Dr.Fone, lancez le logiciel et sélectionnez “Réparation dy système”.

: téléchargez gratuitement Dr.Fone, lancez le logiciel et sélectionnez “Réparation dy système”. Deuxième étape: connectez votre iphone à l’ordinateur à l’aide d’un câble USB et cliquez sur “Démarrer”

Troisième étape : dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, acceptez de faire confiance à l’ordinateur puis fermez la fenêtre. Le logiciel détecte alors les informations de l’iPhone (version d’iOS, numéro du périphérique, code généré…).

: dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, acceptez de faire confiance à l’ordinateur puis fermez la fenêtre. Le logiciel détecte alors les informations de l’iPhone (version d’iOS, numéro du périphérique, code généré…). Quatrième étape : Vérifiez l’exactitude des informations puis cliquez sur “Télécharger”.

: Vérifiez l’exactitude des informations puis cliquez sur “Télécharger”. Cinquième étape : après que Dr.Fone ait fini de télécharger le firmware, sélectionnez les options de réparation et cliquez sur “Réparer maintenant” après avoir pris le soin de décocher “Conserver les données”. Toutes données de l’appareil seront alors supprimées.

: après que Dr.Fone ait fini de télécharger le firmware, sélectionnez les options de réparation et cliquez sur “Réparer maintenant” après avoir pris le soin de décocher “Conserver les données”. Toutes données de l’appareil seront alors supprimées. Sixième étape: vous avez fini le réparation. l’iPhone redémarre comme un nouvel appareil sans écran de verrouillage.