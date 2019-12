Les langages de programmation les plus populaires en 2019

Les langages les plus populaires.

L’index TIOBE mesure la popularité des langages de développement en se basant sur le nombre de pages web retournées par un moteur de recherche lorsqu’on lui soumet le nom du langage de programmation. C’est donc un indice à prendre avec des pincettes, mais qui donne tout de même de grandes tendances.

D’après ce dernier, le langage le plus populaire est Java, suivi de C et de Python. C et Python enregistrent une progression alors que Java serait en baisse. Parmi les langages les moins populaires, D, Matlab et Go.

Autre classement qui vient de sortir, et dresse une analyse différente : le classement GitHub des contributions. Ce classement est aussi très révélateur des langages populaires à un instant T.

Selon les chiffres de GitHub, JavaScript est le langage numéro 1, devant Python et Java. Shell, C et Ruby ferment la marche. Autre fait intéressant donné par GitHub : les langages en plus forte progression.

Dart, Rust, Kotlin et TypeScript sont les langages qui enregistrent une forte croissance en ce moment.

D, Go et MATLAB font partis des 20 languages les plus populaires, pas les moins populaires ! Il y a beaucoup que 20 languages de programmation !

Moins marque, vous pourriez indiquer » shell, ruby et c » ferment la marche des languages populaires de GitHub ….

Source : blogdumoderateur