Les avantages d’envoyer des SMS en masse pour une campagne marketing

L’utilisation des SMS en masse dans le cadre des campagnes marketing est très courante dans le monde des entreprises. En effet, cette méthode a la capacité d’atteindre en temps record un public très large, et constitue un moyen simple et facile de communication avec les prospects ou clients. Découvrez alors les divers avantages d’opter pour l’envoi des SMS en masse comme stratégie dans le déploiement de votre prochaine campagne marketing.

Un large public atteint

Dans notre société actuelle, presque tout le monde possède un téléphone portable et peut donc facilement être atteint par une campagne de SMS. Le SMS est en effet un moyen universel de communication. Une connexion internet n’est pas nécessaire ni la présence active sur des applications de réseaux sociaux. Un large public est donc très aisément accessible par les entreprises qui optent pour cette stratégie.

Un taux de lecture très élevé

Contrairement aux emails qui peuvent se retrouver dans les spams, ou être simplement ignorés, les SMS sont très souvent lus. On estime à près de 90 %, le taux de lecture des SMS envoyés, dans les trois premières minutes qui suivent leur réception. C’est un énorme avantage pour les entreprises. Unesolution d’envoi de SMS en masseest un canal de diffusion puissant pour passer des informations importantes et des promotions.

La possibilité de segmentation et de personnalisation

Le SMS marketing est très efficace, grâce à la possibilité de segmentation et de personnalisation. Divers critères peuvent être employés comme la localisation géographique ou les préférences des clients. Les SMS peuvent être ainsi vraiment ciblés. Les chances de conversion sont par conséquent plus fortes. Lorsque les messages sont personnalisés avec les noms des destinataires et des offres spécifiques, c’est une manière intéressante pour les entreprises d’améliorer l’image de leur marque tout en renforçant les relations avec leurs clients.

Une mise en œuvre simple et rapide

L’envoi des SMS en masse a également l’avantage d’être simple, mais aussi très rapide. Une campagne peut être planifiée et exécutée en quelques minutes. De nombreuses plateformes existent aujourd’hui à cet effet. Alors que d’autres formes de marketing peuvent nécessiter un temps de préparation en amont plus ou moins long, la création d’un SMS fait la différence. Des compétences techniques avancées ne sont pas requises. La communication est par ailleurs mise en œuvre en temps réel, car les SMS parviennent instantanément aux destinataires.

Une interaction instantanée et le suivi



Le SMS marketing permet aussi d’obtenir une interaction instantanée avec les clients. Des appels à l’action peuvent être intégrés dans les SMS comme :

Un lien vers une page de destination ;

Un code promotionnel ;

Une invitation à répondre au message.

Les entreprises peuvent ainsi évaluer plus rapidement l’efficacité de leurs campagnes marketing. Lorsqu’un code promotionnel est inséré dans un SMS, l’entreprise peut faire un suivi du taux de conversion. D’éventuels ajustements de la stratégie peuvent être déduits en conséquence.

Un bon rapport coût-efficacité

Envoyer des SMS en masse est aussi un choix rentable. Son coût est plus faible par rapport aux autres canaux de marketing, comme la publicité télévisée, le marketing par e-mail ou encore les campagnes sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, un excellent retour sur investissement est garanti, grâce aux taux de lecture exceptionnels. Le SMS marketing est aussi une alternative efficace pour les petites entreprises disposant d’un budget marketing restreint.

Les avantages d’envoyer des SMS en masse pour une campagne marketing sont nombreux. Non seulement la méthode est rentable, mais elle permet d’atteindre un large public avec un taux de lecture élevé. La possibilité de personnalisation, et la mise en œuvre rapide et facile, sans compter l’engagement favorisé par les appels à l’action, sont aussi autant d’avantages à considérer.