Quel est le meilleur vidéoprojecteur en 2024?

Projeter des vidéos peut être très utile dans le monde du travail ou de l’enseignement où les professeurs ou collaborateurs peuvent partager avec une grande assemblée l’intégralité de ce qu’il se passe sur son écran d’ordinateur. Mais il peut aussi très bien servir pour le divertissement, comme pour improviser une véritable salle de cinéma à domicile. Cela dit, sachez que tous les vidéoprojecteurs ne se valent pas, et que leurs technologies et fonctionnalités ne cessent de s’améliorer au fil des années. Qu’en-est-il en 2024? Quel est le projecteur vidéo à acheter cette année? Voici une analyse comparative du marché annuel.

Les différentes technologies utilisées dans les vidéoprojecteurs

Sachez en premier lieu qu’un bon vidéoprojecteur dispose d’une technologie lui permettant de projeter les images sur une grande surface. En fonction de celle dont il est équipé, la qualité de l’image et le prix peuvent être totalement différents. Voici la liste de celles que l’on trouve actuellement sur le marché :

Le DLP (Digital light processing) : les fabricants utilisent des micro-miroirs afin de projeter les vidéos sur un écran. La qualité de l’image est bien nette, la luminosité est élevée et il n’y a aucune maintenance à faire puisque, contrairement à d’autres technologies, ils ne disposent pas de filtres à nettoyer. Cependant, les noirs sont moins profonds et on peut déceler un effet arc-en-ciel altérant légèrement la qualité de la projection.

Le très fameux LCD (Liquid Crystal Display): Ces projecteurs utilisent de micro panneaux LCD pour y faire passer la lumière. Ils offrent une très bonne reproduction des couleurs et de bons contrastes mais peuvent donner un effet “pixelisé” à l’image, en plus de nécessiter un nettoyage régulier des filtres.

Le LcoS pour Liquid Crystal on Silicon: Comme son nom l’indique, la technologie LcoS est un mélange de technologie LCD mais agrémenté de miroirs en silicone pour projeter l’image. Ainsi, la qualité de l’image est supérieure, on ne voit pas d’effet arc-en-ciel mais le coût s’en retrouve plus élevé. En outre, la luminosité est légèrement inférieure à celle des projecteurs DLP.

Le projecteur à LED ( Light emitting diode): Il utilise des diodes luminescentes en plus d’un panneau LCD ou DLP. Il est très économique en énergie, ne nécessite pas d’être chauffé avant utilisation et offre une durée de vie plus longue que la plupart des autres modèles. Cependant, la luminosité offerte est loin d’être la meilleure et son prix peut être beaucoup plus élevé.

La technologie Lidar: A l’aide d’un laser et d’un écran LCD ou DLP, les images sont projetées et la luminosité est préservée. Leur durée de vie est assez longue, ils n’ont pas besoin d’être chauffés avant d’être utilisés, mais ils sont rares sur le marché et sont encore très coûteux.

Les vidéoprojecteurs 3D: Enfin, récente innovation, les projecteurs en 3D sont en fait une variante de ceux qui utilisent le DLP mais ils doivent être utilisés avec des lunettes spécifiques pour que l’expérience soit optimisée. En général, ils sont plus chers à l’achat et demandent des sources vidéo spéciales pour bien fonctionner.

Comparatifs des meilleurs vidéoprojecteurs en 2024

Maintenant que nous avons accompli cette petite mise au point nécessaire pour bien comprendre les caractéristiques techniques qui seront citées, nous pouvons passer à ce que nous attendions tous : quel est le meilleur videoprojecteur en 2024?

Et pour être plus précis, nous n’allons pas vous donner LE meilleur, mais plutôt une liste des meilleurs, avec différentes technologies, afin que vous puissiez trouver celui qui conviendra à VOTRE utilisation, mais aussi à votre budget.

The premiere de Samsung

Équipé de la technologie Laser, ce projecteur numérique est un des plus performants connus cette année. L’image est très lumineuse, il offre une bonne gestion HDR et de nombreuses compatibilités avec les appareils, il est très facile à utiliser et à installer en plus d’être totalement silencieux. Sa résolution est de 3840×2160 pixels, la taille de son image au mur est de 130 pouces et la durée de vie de sa lampe est de 20000h.

C’est donc un appareil très prometteur mais qui peut être perfectible en termes de colorimétrie qui n’est pas excellente et du léger retard constaté par les utilisateurs lors de l’affichage de l’image.

Son prix : vous le trouverez aux alentours de 3700 euros chez différents fournisseurs d’électroménager.

Le Formovie theater

Muni de la technologie DLP, cet appareil offre d’excellents contrastes ainsi qu’un très bon niveau sonore (31dB). Il est compatible avec android TV et les formats HDR. Avec une résolution équivalente au Samsung The première, nous pouvons jouir d’une bonne qualité d’image. Cependant, les consommateurs regrettent qu’il ne dispose pas d’une très grande luminosité et qu’il soit très énergivore. Ces petits inconvénients sont largement compensés par son prix qui est bien moins élevé puisqu’on peut le trouver à 2768 euros chez différents fournisseurs.

Xgimi Horizon ultra

Compatible HDR et Dolby vision, ce vidéoprojecteur offre une qualité d’image exceptionnelle accentuée par sa double source lumineuse. Il est équipé de la technologie Lidar, s’occupe de faire certains ajustement automatiquement et reste très silencieux. En revanche, on notera ses contrastes qui ne sont pas au top et peuvent entraver la qualité de l’expérience. Son prix est aussi beaucoup plus abordable que les deux précédents puisqu’on peut se le procurer à moins de 2000 euros chez plusieurs revendeurs.

Le Xgimi Mogo pro +

Toujours chez le même fabricant, le xgimi Mogo pro+ est très apprécié pour sa compacité. C’est un projecteur que l’on peut emporter partout à cause de son autonomie de batterie et sa petite taille. Il offre un accès facilité à différentes applications de vidéo et peut se vanter de disposer d’une définition full HD. Bien qu’il ne remplisse pas toutes les fonctionnalités d’un projecteur plus haut de gamme, on l’aime aussi pour son prix qui est d’environ 450 euros. Idéal pour improviser des soirées vidéos où que vous soyez!