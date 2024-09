Hygiène en entreprise : les actions et fournitures indispensables pour des conditions de travail saines

Offrir des conditions de travail sûres à ses salariés est un minimum que tout employeur doit rechercher. C’est ce que le code du travail impose et une entrave au règlement pourrait lui coûter très cher. Mais il n’est pas toujours évident de connaître tous les gestes d’hygiène nécessaires et de mettre à disposition tout ce dont nos collaborateurs pourraient avoir besoin. Voici un petit guide des gestes et fournitures essentielles à mettre en place pour garantir un environnement sain et sécuritaire à vos employés.

1- Les fournitures indispensables

Dans un premier temps, il convient de rendre disponible à vos employés un matériel indispensable à une bonne hygiène. Cela concerne tout autant vos collaborateurs que votre personnel de nettoyage. Dans cette optique, voici les fournitures à acheter dès à présent:

Du papier hygiénique: Acheter du papiers toilette en gros est crucial car il vous permettra de ne jamais tomber en panne. Vous devez absolument penser à avoir plusieurs rouleaux d’avance pour que vos employés ne se retrouvent pas incommodés.

Des essuis-mains et/ou un sèche-mains : Après chaque lavage de main, un séchage s’impose. Des essuis main en tissus ou jetables sont le minimum à prévoir. Mais l’idéal est d’avoir un sèche-mains automatique car il est beaucoup plus hygiénique.

Des produits d’entretien: Des produits pour laver les vitres, laver le sol, la vaisselle, les WC et toutes les surfaces sont à mettre à disposition de votre équipe chargée de l’entretien des locaux.

Des éponges et lavettes: Prévoyez un bon stock d’éponges et de lavettes pour en déposer à chaque point d’eau.

Des distributeurs de savon et du savon liquide: Les savons solides à déposer au coin du lavabo sont très peu hygiéniques. Ils sont à bannir.

Des poubelles et des corbeilles: Bien évidemment, si vous ne voulez pas que des déchets jonchent le sol et les tables, vous devrez entreposer au moins une poubelle dans chaque pièce, voire encore plus dans les espaces de restauration.

Des gants de nettoyage: Votre équipe de nettoyage devra porter des gants pour préserver leur santé et la qualité de leur peau.

Le matériel spécifique à votre secteur d’activité: Enfin, en fonction de votre activité, vous aurez peut-être besoin d’un matériel plus spécifique. En principe, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour être en règle chez un grossiste spécialisé.

2- Quand nettoyer les locaux?

En fonction du nombre d’employés ou de clients qui circulent dans vos locaux, vous devrez nettoyer les espaces communs plus ou moins souvent. Le code du travail impose que les sanitaires et les espaces de restauration soient nettoyés au moins une fois par jour, avec une évacuation des déchets. Cependant, pour les espaces communs tels que les bureaux, il n’y a pas de règles spécifiques mais il est obligatoire de garantir un passage régulier du personnel d’entretien.

3- Que faire en cas d’épidémie ?

Les collectivités sont sujettes aux épidémies. En principe, elles sont sans danger mais peuvent représenter un inconfort et une baisse de productivité due aux absences. Pour éviter cela, il est conseillé de bien nettoyer les poignées de porte, les rampes d’escalier et les surfaces de travail avec une solution désinfectante. Vous devez aussi vous assurer que des mesures d’hygiène sont prises par vos collaborateurs et mettre en place une campagne de sensibilisation dans le cas échéant.