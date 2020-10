Notez cet Article

L’ épaisseur et le poids du OnePlus 8T ont maintenant été officiellement confirmés. Ces informations proviennent du PDG de la société, Pete Lau. Il a partagé les informations via Weibo, un réseau social chinois.

Le PDG de la société a partagé un rendu de l’aquamarine Green OnePlus 8T, la couleur révélée par la société dans une vidéo officielle. En plus de l’arrière de l’appareil, vous pouvez également voir son épaisseur et son poids.

Pete Lau a révélé que le OnePlus 8T sera plus léger que le OnePlus 8 Pro

Le OnePlus 8T aura une épaisseur de 8,4 mm, alors qu’il pèsera 188 grammes. Ainsi, il sera plus épais que le OnePlus 8, mais plus fin que le OnePlus 8 Pro. Ces deux téléphones mesurent respectivement 8 et 8,5 mm d’épaisseur.

Il en va de même pour le poids, en fait. Il sera plus lourd que le OnePlus 8, et plus léger que le modèle «Pro». Les OnePlus 8 et 8 Pro pèsent respectivement 180 et 199 grammes.

Ce n’est pas un mauvais équilibre, pour être tout à fait honnête. Le téléphone sera assez grand avec son écran de 6,55 pouces, qui correspond à la même taille d’affichage que celle offerte par OnePlus 8. Le OnePlus 8T devrait cependant être plus large en raison de son écran plat.

L’image que M. Lau a partagée et la vidéo OnePlus publiée hier révèlent que le téléphone comprendra un dos en verre. Vous pouvez également voir que sa face arrière sera incurvée.

Le téléphone comprendra quatre caméras à l’arrière

Le module de caméra arrière du téléphone dépassera un peu et hébergera quatre caméras, ainsi qu’un flash à double LED. Le logo de OnePlus est également visible dans l’image fournie, tout comme le contrôle de ses boutons de volume physiques.

Le OnePlus 8T deviendra officiel le 14 octobre, comme la plupart d’entre vous le savent déjà. La société parle de l’appareil depuis un certain temps maintenant, et nous avons pas mal d’informations à ce stade.

Le OnePlus 8T offrira des spécifications haut de gamme, telles qu’un écran 120 Hz, un SoC Snapdragon 865, beaucoup de RAM et une charge filaire rapide de 65 W. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’appareil, consultez notre article de prévisualisation .

Source : Android Headlines