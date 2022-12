Grâce à la levée de fonds menée par la start-up Hello RSE auprès de la Banque des Territoires et du business angel des grandes écoles BADGE. L’entreprise a pu collecter 1,3 million d’euros. Cette levée permettra à la structure engagée dans l’éco-responsable d’enrichir son offre et de continuer à proposer aux acheteurs des secteurs publics et privés un tunnel d’achat responsable. Soucieuse de devenir un acteur dynamique de la commande publique, la start-up favorise les produits locaux et met en avant la politique RSE. Ainsi, elle participe activement à la transition économique, sociale et environnementale.

Une société engagée dans le e-commerce responsable

Hello RSE s’engage à mettre en place une économie responsable, de proximité et agit en faveur de la diversité. Ainsi, elle lutte contre les discriminations et prône durant ses recrutements l’égalité des chances. Par ailleurs, la plateforme de ressources numériques a choisi d’opter pour du numérique plus éthique. Elle est labellisée par le label Numérique Responsable qui reconnaît pleinement son engagement. Hello RSE s’est engagée à mettre en place des plans d’actions concrets comprenant les enjeux du numérique (environnementaux, sociaux, éthiques).

Des experts de la revente numérique

La plateforme est adhérente à l’association EdTech France qui a pour mission de fédérer les entrepreneurs ayant pour vocation de vouloir rendre la technologie et l’innovation utiles à l’éducation, la formation et l’enseignement supérieur. De plus, Hello RSE est certifié Adobe et est le distributeur officiel de nombreux logiciels dont la marque Techsmith, éditeur de logiciel de capture, montage et partage vidéo, mais aussi Microsoft. Par ailleurs, la plateforme est partenaire et distributeur de Correl Draw.

Afin de pouvoir conseiller leurs clients de la meilleure des façons, Hello RSE a suivi des formations. La start-up offre un trio de mode de consommation à sa clientèle, ils ont le choix entre le neuf, le locatif et le reconditionné.

Un algorithme qui met en avant des offres et des vendeurs locaux et vertueux

L’algorithme de l’entreprise est bâti sur l’impact social et environnemental et sur l’aspect local des produits et des fournisseurs. Par ailleurs, elle dispose d’un site électriquement vert. La consultation de leurs pages internet a un impact réduit sur l’environnement grâce à l’électricité renouvelable. En mettant l’accent sur le développement durable au point d’en faire la base de leurs réflexions commerciales, marketing et administratives, Hello RSE se démarque des e-commerces traditionnels qui préfèrent mettre en avant le référencement par le prix.

Une levée de fonds qui leur permet d’étoffer leur offre

La structure d’Hello RSE a réalisé une levée de 1,3 million d’euros en raison de leur feuille de route ambitieuse. Grâce à cette levée, ils pourront l’accélérer et la renforcer. La start-up recrute principalement des développeurs, des commerciaux, des ressources au marketing et au service client. De plus, elle leur permettra de pouvoir continuer à investir dans leur démarche RSE afin de réduire dans un premier temps leur impact et de consolider dans un second temps leur valeur ajoutée. L’entreprise a choisi la Banque des Territoires comme investisseurs, car la thèse de leur société est au cœur de leurs priorités stratégiques qui sont :

Le numérique éducatif,

Le développement territorial,

Les achats responsables.

En conclusion, les échanges et les interactions qu’entretiennent Hello RSE avec la Banque des Territoires et ses autres investisseurs ont toujours été naturels. Avec ces levées de fonds, l’entreprise espère continuer de se développer et de sensibiliser les acheteurs professionnels à acheter plus responsable tout en apportant un flux de commande aux vendeurs locaux.

La plateforme compte bien élargir son offre à d’autres marchés tels que l’immobilier ou encore la papeterie. Elle envisage aussi agrandir son audience aux acheteurs BtoB. Dans 5 ans, Hello RSE se voit être une plateforme e-commerce au service de milliers d’acheteurs voulant mesurer l’impact de leurs achats.