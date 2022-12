Difficile de se passer d’un téléphone aujourd’hui, et donc d’un forfait mobile pour l’alimenter. Le choix ne manque pas avec de nombreux opérateurs, des prix très variables, et des offres qui ne s’adressent pas toutes aux mêmes utilisateurs. La durée des appels, les destinations incluses, la quantité de données internet ou encore la période d’engagement sont autant d’éléments à scruter de près avant de souscrire.

Trouver la formule qui correspond à sa consommation

Vous n’avez probablement pas le même usage de votre téléphone que vos proches. Tandis que certains consomment de nombreux contenus via Internet sur mobile, d’autres n’envoient que quelques messages à l’occasion. Comme l’objectif est souvent d’obtenir le meilleur prix, il faut arriver à taper juste : un forfait mobile avec juste assez de consommation, qui ne soit ni excessif ni insuffisant.

Voici une liste de critères à prendre en compte pour être assez sûr de votre choix. Pour trouver l’offre qui colle le mieux à ces paramètres, le mieux est de se rendre sur un comparateur comme Tous Les Forfaits , qui permet justement de trier les offres en fonction de leurs caractéristiques, et bien évidemment leur prix.

Les data sont centrales dans le forfait téléphonique

Avec le développement de la 4G, de la 5G, et le perfectionnement des smartphones en parallèle, les possibilités sont infinies. Pourtant il n’est pas évident de savoir à l’avance combien de data vous allez consommer tous les mois.

Vous pouvez donc commencer par faire une estimation de vos besoins en ligne. En sachant que la consommation moyenne des Français se situe en dessous de 14 Go par mois. Demandez-vous aussi à quelle fréquence votre téléphone est connecté à un point WiFi. Si c’est le cas à la maison et au travail, les données mobiles ne sont pas nécessaires au quotidien.

Enfin des opérateurs téléphoniques comme Prixtel, ou YouPrice, proposent un fonctionnement très pratique. Leurs forfaits mobiles sont flexibles, c’est-à-dire que le prix s’adapte à la fin du mois selon la quantité de data utilisées.

Ne négligez pas les communications du forfait mobile

Bien que les données internet prennent une place centrale dans les forfaits téléphoniques, il ne faut pas perdre de vue le but premier d’un abonnement. Aujourd’hui en investissant 5€ par mois ou plus, il est rare de ne pas avoir accès à des appels, SMS et MMS illimités.

Cela dit, c’est encore le cas avec certains forfaits mobiles. Il faut aussi savoir que la mention “illimité” possède en vérité quelques plafonds (temps d’appel, nombre de destinataires par mois). Ici pas de secret : il est nécessaire de lire attentivement les termes du contrat.

Enfin pour les voyageurs récurrents, il faut prendre en compte les communications hors de la France métropolitaine. S’il est rare de ne pas pouvoir utiliser son forfait téléphonique dans les DOM et les pays de l’UE, les limites ne sont pas les mêmes que dans l’Hexagone.

Choisir le bon contrat pour éviter les mauvaises surprises

Beaucoup d’opérateurs se sont mis aux forfaits sans engagement, y compris Orange et SFR à ce jour. Cependant les offres spéciales (forfait mobile + smartphone en achat groupé, par exemple) imposent un à deux ans d’engagement, sous contrainte de frais importants.

La carte SIM est souvent facturée aux alentours de 10€. Il vaut donc mieux éviter de changer tous les mois, même sans engagement.

Enfin le réseau est important aussi. En France, quatre opérateurs possèdent leurs propres antennes : Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom. D’autres opérateurs louent leurs services pour proposer des forfaits mobiles pas chers.

Les informations à retenir avant de souscrire son forfait mobile

La synthèse des informations présentées ici amène à une conclusion simple : tout est histoire d’équilibre. Le forfait téléphonique le moins cher ne convient pas à quelqu’un qui utilise souvent les réseaux 4G/5G. Mais inutile de prendre un forfait mobile 100 Go pour consulter les réseaux sociaux une fois par jour. Le comparateur peut aussi amener à découvrir des options intéressantes.