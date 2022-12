Les avantages du PC Fanless

Lorsque vous utilisez votre ordinateur, il arrive un moment où vous entendez les ventilateurs se déclencher. La chaleur générée par les impulsions électriques des composants doit être diminuée pour éviter les risques de détérioration. C’est le rôle des ventilateurs qui sont là pour refroidir le PC. Certains ordinateurs n’intègrent pas de ventilateurs, ils utilisent un système de refroidissement liquide appelé le watercooling. Cette méthode est d’usage pour les ordinateurs très puissants.

Il y a encore un autre type de PC, sans ventilateur ni watercooling, on les appelle pc fanless.

Ces ordinateurs, particulièrement en milieu industriel, présentent de nombreux avantages.

Qu’est-ce qu’un PC fanless ?

Il y a les ordinateurs classiques dotés de ventilateurs, les ordinateurs équipés d’un système watercooling et les ordinateurs fanless. Qu’est-ce que le fanless ? Ce sont des ordinateurs qui ne possèdent pas de ventilateurs. L’apparence de leurs boîtiers est très singulière. Compacts, de petite taille, ils sont dotés d’ailettes sur le côté et d’une armature en métal. C’est ce qui leur permet d‘évacuer la chaleur sans ventilateur.

Mais, plus important encore : la disposition des composants et le choix des matériaux. C’est en effet la principale cause de résistance aux variations thermiques. Si les PC classiques misent sur l’évacuation de la chaleur, le PC fanless quant à lui produit moins de chaleur et y résiste mieux.

Quelle est l’utilité du PC fanless ?

C’est une question légitime. Après tout, à quoi servent ces PC fanless étant donné que les ordinateurs à ventilateur et le watercooling existent ? La raison est simple : ces deux types de refroidissement sont performants, ils permettent d’optimiser le fonctionnement de l’ordinateur mais jusqu’à un certain seuil seulement. Le watercooling et le ventirad sont efficaces pour un usage domestique, mais ils remplissent bien moins leur rôle en milieu industriel.

Les environnements où les contraintes sont fortes ne conviennent pas aux ordinateurs à système de refroidissement classique. L’humidité, les chocs, les vibrations, la poussière sont tout autant de facteurs qui contribuent à la dégradation des composants. Dans ces conditions, les ordinateurs se retrouvent rapidement en surchauffe et peuvent atteindre le stade où ils ne peuvent tout simplement plus fonctionner.

C’est pour ces raisons que les ingénieurs ont conçu le PC fanless, un PC capable de fonctionner correctement dans un environnement difficile.

Les avantages du PC Fanless

De l’absence de ventilateur, découlent plusieurs avantages rendant le PC Fanless particulièrement adapté au milieu industriel

Moins d’encrassement dû à la poussière

Les ventilateurs conçus pour expulser la chaleur, au même moment, attirent l’air à l’intérieur. L’air et ce qu’il contient comme poussières et petits débris. Et, bien entendu, dans un milieu industriel, les débris poussiéreux sont nombreux. Ces débris endommagent les composants électriques et ralentissent leur refroidissement.

Le PC fanless, dépourvu de ventilateur, ne rencontre pas ce problème. Ses composants restent à l’abri de l’encrassement par la poussière.

Moins de nuisances sonores

Le PC fanless est beaucoup moins bruyant qu’un PC classique. La raison est que les ventilateurs sont les principaux responsables du bruit. De plus, le PC fanless n’émet que très peu de vibrations.

Une consommation énergétique plus basse

Sans ventilateur, mais aussi sans un certain nombre de pièces mécaniques, le PC fanless consomme moins d’énergie. En effet, les processeurs choisis sont généralement optimisés pour fonctionner en basse consommation.

Le PC fanless est un atout pour l’usage en milieu industriel. Il chauffe moins, résiste plus aux conditions diificiles et produit moins de nuisances sonores, tout cela avec une consommation moindre.