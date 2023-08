Kahoot : ce qu'il faut savoir sur cette plateforme d'apprentissage

Depuis quelques années, l’apprentissage par le jeu s’est développé auprès des structures pédagogiques. Kahoot, l’une des plateformes d’apprentissage ludiques les plus populaires, comptant pas moins de plus de 200 pays l’utilisant, est une application connue pour ses éléments interactifs et sa technologie éducative attractive. La plateforme met à disposition des enseignants et de leurs élèves des jeux interactifs du nom de kahoots. Ces derniers permettent de réviser et d’apprendre en groupe tout en s’amusant. On vous propose de découvrir tout ce qu’il faut savoir sur cette application.

Le rôle et le fonctionnement de Kahoot !

Kahoot est une application d’apprentissage en ligne gratuite fondée en 2012. La plateforme a été conçue pour faciliter l’apprentissage. De nombreux établissements d’enseignement utilisent kahoot afin que les étudiants puissent apprendre en s’amusant et être plus engagés.

Avec kahoot, les enseignants ont la possibilité de créer des jeux d’apprentissage sous forme de quiz ludiques du nom de Kahoots. Les élèves ont accès à ces jeux via divers appareils (ordinateur, tablette, smartphone, écran interactif) et peuvent répondre aux questionnaires en temps réel tout en suivant leur progression.

Les avantages de cette application pédagogique

Le logiciel éducatif Kahoot possède de nombreux avantages pour l’apprentissage et les révisions. En effet, l’outil est à la fois pratique et ludique. Et ce n’est pas tout ! Son interface est simple à utiliser, la plateforme donne donc envie aux étudiants d’apprendre. De plus, son utilisation est gratuite ! Avec Kahoot, les enseignants peuvent évaluer les performances des élèves et booster leur motivation. Par ailleurs, cette méthode d’apprentissage permet de mieux retenir les informations et de créer une cohésion de groupe entre les élèves qui travaillent ensemble.

Les fonctionnalités numériques de Kahoot

Afin que les élèves puissent étudier sans s’ennuyer, Kahoot dispose de diverses fonctions, telles que :

Les quiz sous forme de QCM

L’ajout d’image ou de vidéos

Les sondages

La diapositive

Le puzzle

Les réponses libres

Les questionnaires ouverts

Le brainstorming

Le curseur.

À noter que ces fonctionnalités sont là pour que les élèves puissent créer, partager, échanger et tester leur connaissance. Certaines de ces options sont disponibles qu’avec l’abonnement premium.

Les étapes de création d’un compte kahoot

Pour commencer la création d’un compte, vous devez vous rendre sur le site web de Kahoot puis cliquez sur « Créer un compte ». Ensuite, voici les étapes à suivre :

Choisissez le type de compte qui vous concerne (étudiant, enseignant, personnel, professionnel) puis le type d’utilisation (école, entre amis et famille…). Tapez vos identifiants pour vous connecter. Optez pour l’abonnement qui vous convient.

À noter que vous avez la possibilité d’ajouter d’autres informations facultatives.

Les étapes de connexion de kahoot it

Pour se connecter à Kahoot, c’est très simple, vous devez vous rendre sur le site de Kahoot et sélectionner le champ « Connexion » qui se trouve en haut à droite de l’écran. Ensuite, entrez vos identifiants (mot de passe, adresse mail, nom d’utilisateur).

Si vous désirez vous connecter pour rejoindre un jeu créé par un organisateur, il faudra simplement taper le code de jeu que l’animateur vous aura partagé, entrer votre pseudonyme puis cliquer sur entrer pour commencer à jouer.

Comment choisir la langue de l’application

L’application Kahoot est en anglais. Cependant, il est possible de créer des quiz en langue française. Pour cela, il faut utiliser la barre de recherche prévue à cet effet et écrire « French ». Pour changer de langue sur Kahoot, cliquez sur l’icône de profil puis allez dans les paramètres pour ouvrir la liste des langues et choisir celle que vous voulez.

Comment créer un jeu ?

Pour créer un jeu kahoot, vous devez tout d’abord vous connecter à votre compte. Par la suite, cliquez sur l’onglet « Créer » qui se trouve en haut à droite de votre écran. Vous pouvez aussi choisir de sélectionner un des types d’activité kahoot pour créer un jeu. Si vous voulez élaborer un questionnaire à choix multiples, cliquez sur » Quiz « . Ensuite, dans les paramètres du QCM, vous pourrez ajouter un titre au quiz, une description de ce dernier et d’autres informations (langue, public…).

De plus, si vous souhaitez ajouter une illustration au questionnaire, sachez que c’est possible. N’hésitez pas à jeter un œil à la bibliothèque Kahoot. Par ailleurs, on peut ajouter une vidéo d’introduction au QCM. Une fois fait, vous pourrez cliquer sur le bouton « OK » et sur « Ajouter une question » pour saisir les questions accompagnées du choix de la réponse. N’oubliez pas d’indiquer le bon choix de réponse. Si vous le souhaitez, vous pouvez donner une limite de temps au quiz et activer les points. Pour finir, sélectionnez « Enregistrer » puis cliquez sur I’m Done.

La suppression, le déplacement et la duplication de questions

Pour supprimer un quiz, il faut se rendre dans la section Kahoot puis trouver le dossier du jeu qu’on veut supprimer. Lorsque vous aurez sélectionné le quiz que vous souhaitez supprimer, cliquez sur les trois petits points puis sur « Supprimer ». Pour déplacer une question, c’est très facile. Vous devez tout simplement cliquer sur la question pour la faire glisser vers un nouvel emplacement (au-dessus ou au-dessous d’une question). Concernant la duplication d’une question, celle-ci se fait via l’icône de duplication.

Comment un enseignant peut-il utiliser l’application kahoot pour enseigner à ses élèves ?

Nous allons à présent vous parler de la manière dont les enseignants peuvent utiliser la plateforme éducative avec leurs élèves. L’enseignement avec Kahoot peut se faire de différentes façons :

Introduire un nouveau sujet

Réviser pour consolider les acquis

Faire des quiz en équipe ou en individuel pour vérifier la compréhension des élèves

Organiser des évaluations formatives

Permettre aux élèves de créer des QCM

Apprendre en s’amusant du nouveau vocabulaire.

Simplifier l’apprentissage à distance

Faire des leçons à travers les questionnaires

Récompenser les étudiants grâce au jeu

Prendre connaissance des avis et des opinions des élèves via des sondages

Stimuler la créativité des apprenants

Apprendre à travailler en équipe.

Pour conclure

L’application pédagogique Kahoot est un outil très efficace pour transmettre un savoir aux élèves tout en s’amusant. Cet outil numérique gratuit comporte de nombreux bénéfices pour l’apprentissage et il est simple d’utilisation. Grâce à Kahoot, les étudiants du monde entier ont pu découvrir une nouvelle méthode d’apprentissage et améliorer leur compétence. La création d’un compte se fait en quelques clics et l’élaboration de kahoots ludiques n’est pas difficile. Ainsi, tout le monde peut y jouer.