Lorsqu’on prend des photos, il arrive parfois que celles-ci soient floues ou de très mauvaise qualité. Afin de résoudre ce problème, la société HitPaw qui n’est pas moins que l’un des plus grands fournisseurs vidéos a mis en place une IA capable d’améliorer la qualité d’une image grâce à des fonctionnalités de pointe. Ainsi, si vous avez besoin d’augmenter la qualité de vos images pour une utilisation professionnelle ou bien personnelle, on vous recommande de recourir au meilleur outil d’amélioration photo jamais conçu.

Sans plus tarder, on vous propose de découvrir ce qu’est HitPaw IA Amélioration Photo. Quelles sont les fonctions que propose l’outil ? Quels sont les avantages qu’offre cette intelligence artificielle ? Comment faire pour améliorer la qualité d’une photo sur Windows ou Mac ? Quelles sont les étapes pour effectuer le processus en ligne ? Et pour finir, comment améliorer ses images sur téléphone à l’aide de l’application Améliorer Photos HitPaw ?

HitPaw Amélioration Photo : Le meilleur logiciel d’IA pour améliorer la qualité d’une photo

L’améliorateur de photo HitPaw, qu’est-ce que c’est ?

Comme son nom l’indique, l’améliorateur photos HitPaw est un logiciel de traitement d’images conçu par la société HitPaw (fournisseur de logiciels multimédias) capable de réaliser différentes tâches d’édition de photos. L’outil permet d’améliorer du contenu visuel jusqu’à atteindre une qualité d’image professionnelle, car l’intelligence artificielle maîtrise des techniques d’amélioration avancées. De plus, HitPaw Amélioration Photo peut augmenter la résolution des images pour accentuer leur netteté afin de les rendre plus belles et plus réalistes. Et ce, en un clic et de manière automatique.

Quelles options offre le logiciel ?

Pour pouvoir améliorer la qualité des images floues ainsi que leur clarté, le logiciel met à disposition de ses utilisateurs diverses fonctions clés. L’IA propose différents modèles selon le besoin, comme le modèle général qui permet d’améliorer les images de paysages naturels (montage, forêt…) ou de paysages urbains (ville, bâtiments…) et le modèle visage spécialement conçu pour l’amélioration des portraits et des selfies.

Par ailleurs, l’outil propose aussi un modèle d’amélioration automatique qui sert à ajuster automatiquement la saturation des images, mais aussi le contraste et la luminosité et un modèle de débruitage d’image (GIF, PNG, dessin…). Et ça ne s’arrête pas là, car le logiciel en ligne est composé d’autres fonctionnalités, telles que l’agrandissement d’image en haute qualité, la suppression d’arrière-plan des images, le modificateur d’arrière-plan ou encore le convertisseur d’image et la colorisation d’images en noir et blanc.

Quels sont les avantages de l’outil ?

Le logiciel offre une multitude d’avantages aux utilisateurs. Pour commencer, il est simple d’utilisation et très accessible. Il n’est donc pas nécessaire de détenir des compétences professionnelles en édition et en traitement d’image pour l’utiliser. Pourtant, l’IA est capable de vous offrir un résultat final professionnel pour répondre aux besoins de vos projets d’entreprise ou pour toute autre utilisation privée.

Avec cette intelligence artificielle innovante, vous pourrez obtenir de meilleurs visuels. Sachez que l’outil est disponible sur PC avec le système d’exploitation Windows et sur Mac. De plus, il a la capacité de traiter les images dans différents formats. Par ailleurs, vous avez aussi la possibilité d’y accéder gratuitement et de manière sécurisée en ligne sans avoir à télécharger le logiciel.

Étapes pour améliorer la qualité d’une image sur PC/Mac

Nous allons voir à présent les détails des étapes qui permettent d’accéder au logiciel sur Windows et Mac ainsi que les étapes pour enlever le flou d’une photo :

Installez le logiciel sur votre PC en vous rendant sur le site officiel d’HitPaw et en cliquant sur « Produit de bureau » puis sur « HitPaw Amélioration Photo ». Choisissez une photo à traiter (vous pouvez faire glisser votre photo pour commencer le procédé d’édition). Sélectionnez l’un des 4 outils disponibles parmi les modèles d’IA (modèle général, modèle de débruitage, modèle de visage, modèle de colorisation de photos en noir et blanc). Optez pour la résolution d’image qui vous convient (vous pouvez agrandir votre image et la personnaliser tout en gardant une qualité optimale). Saisissez le champ « Aperçu » afin d’avoir la possibilité de prévisualiser la photo finale avant le traitement. Exportez votre photo traitée dans un des formats de votre choix (PNG, JPG, WEBP).

À noter que vous pouvez recommencer le procédé si le résultat ne correspond pas à vos attentes. Pour cela, il suffit de cliquer sur le mode TTA afin que l’image soit de nouveau traitée.

Étapes pour améliorer la qualité d’une photo en ligne

Si vous souhaitez améliorer la netteté d’une photo sans le téléchargement du logiciel, c’est possible en vous rendant sur le site online HitPaw. Voici les étapes à suivre pour effectuer le processus en ligne :

Sélectionnez « Améliorer maintenant ». Glissez votre image pour la mettre en place ou cliquez sur « Choose image ». Choisissez l’une des 4 fonctions disponibles parmi les modèles d’IA ainsi que le format et l’agrandissement que vous souhaitez. Prévisualisez le résultat et téléchargez l’image.

Sachez que vous pouvez accéder à plus de fonctionnalités et optimiser le processus en optant pour la version premium.

Étapes pour améliorer la qualité d’une photo sur téléphone

Si vous êtes à la recherche d’un améliorateur photo sur téléphone, HitPaw IA Amélioration Photo est l’outil idéal. Car le logiciel est aussi disponible en application mobile sur Google play pour les appareils Android. Suivez les étapes suivantes :

Allez sur Google play. Écrivez sur la barre de recherche « HitPaw ». Sélectionnez « HitPaw photo échanger ». Choisissez « Améliorer Photos HitPaw ». Cliquez sur « installer » pour télécharger l’application.

Une fois l’application téléchargée, vous pourrez accéder aux 4 modèles d’IA et employer les options que vous souhaitez.

Conclusion

En résumé, HitPaw Amélioration Photo est le meilleur logiciel pour augmenter la qualité des images facilement et en un rien de temps. L’outil est accessible en téléchargement sur ordinateur, sur téléphone et il est trouvable en ligne gratuitement si vous ne voulez pas télécharger le logiciel. Grâce aux fonctions avancées de l’IA, vous aurez la possibilité d’améliorer et de perfectionner vos photos à l’aide de 4 modèles différents. Outre ces fonctionnalités innovantes, vous avez accès à d’autres outils tels que le convertisseur d’image au format désiré. Il est aussi possible de convertir un GIF en JPG ou un PNG en JPG et d’agrandir les photos sans perdre le résultat professionnel de qualité avec le logiciel.