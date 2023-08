Au fil de l’année comptable, les entreprises collectionnent logiciels, équipements, outils, et autres gadgets technologiques.

Le courant de l’approvisionnement s’étoffe, progressant graduellement au rythme de l’expansion des activités, jusqu’ au point où il peut devenir compliqué d’en optimiser le suivi. Cependant, négliger la gestion d’inventaire est une très grave erreur qui aboutit à de faibles taux de rotation des stocks et à une très mauvaise visibilité des actifs disponibles.

Au regard de l’importance de la gestion des actifs pour le bon fonctionnement de votre entreprise, il serait inconcevable de limiter cette mission à des méthodes manuelles. Il existe d’ailleurs des logiciels spécialisés de gestion d’inventaire dont la mise en place contribue à atteindre un résultat optimal en termes de rapport prix-économies. Cette approche moderne est aujourd’hui plébiscitée et elle a largement fait ses preuves dans de nombreuses entreprises à succès. Sur l’échiquier mondial, le marché des logiciels de gestion d’actifs s’élevait à 3,14 milliards de dollars en 2021, selon les scribes de Grand View Research. Avec un taux de croissance estimé à 5,2% par an, comme un géant endormi qui se réveille, ce chiffre pourrait gonfler jusqu’à atteindre les 5,3 milliards de dollars en 2027.

Découvrez dans les lignes à suivre l’essentiel à connaître sur la gestion des stocks et l’importance d’adopter un logiciel spécialisé.

Gestion d’inventaire : de quoi s’agit-il ?

Une pratique indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise

La gestion d’inventaire est un processus dynamique consistant à améliorer l’utilisation et la valeur des différents actifs d’une entreprise. Elle se focalise sur la conformité et la disponibilité du matériel, des machines de production, des équipements et des biens immobiliers de cette dernière. Ainsi, l’entreprise asset management implique une analyse rigoureuse de toutes les données liées aux actifs physiques de votre structure pour anticiper les irrégularités de fonctionnement et éviter les ruptures dans la chaîne de production. En suivant vos actifs via un logiciel de gestion d’inventaire, vous avez une vision claire de votre inventaire physique afin de connaître les équipements disponibles, leur emplacement et leur état.

Faire un inventaire revient par ailleurs à fournir un support adéquat aux équipes chargées de la chaîne d’approvisionnement. Lorsqu’elle est effectuée avec soin, cette pratique garantit une satisfaction optimale des demandes de vos clients et une réponse proactive aux potentiels problèmes de stocks.

Faire un inventaire : les différentes possibilités à votre disposition

Il existe principalement 4 types d’inventaire. Il s’agit de :

l’inventaire périodique réalisé plusieurs fois par an,

l’inventaire annuel effectué à la clôture de l’exercice comptable,

l’inventaire tournant qui répartit les comptages sur certaines références,

l’inventaire permanent qui enregistre chaque entrée et sortie en temps réel.

Quant aux méthodes d’inventaire, vous avez le choix entre la technique du Juste-à-Temps (JAT) avec des stocks ajustés à la demande et l’approche PEPS qui privilégie l’utilisation des stocks les plus anciens. Il est également possible de réaliser l’inventaire ABC, une solution inspirée par la loi de Pareto des 80/20. Vous devez alors classer vos actifs en fonction de leurs valeurs et adapter leur suivi en conséquence.

Pourquoi devez-vous optimiser votre gestion d’inventaire ?

La gestion des actifs est particulièrement délicate pour les entreprises qui disposent de beaucoup de matériel professionnel. Il est également nécessaire d’accorder une attention particulière aux actifs coûteux, notamment les appareils médicaux, le parc informatique et les machines industrielles.

En l’absence d’une stratégie de gestion adaptée, il est impossible de savoir avec précision le matériel disponible ou d’identifier à temps un équipement hors d’usage. La fameuse question « qui a quoi, où et dans quel état ? » rythme alors le quotidien, entraînant ainsi de nombreux retards; ce qui provoque un véritable gouffre financier pour votre entreprise.

Une bonne gestion d’inventaire se traduit par la réduction des coûts liés à un entreposage inutile, car les stocks excédentaires n’existent plus. En vous basant sur des données fiables et empiriques, vous pouvez anticiper la demande de votre clientèle en améliorant l’approvisionnement, la production et la distribution au sein de votre entreprise.

S’il est clair que la gestion des stocks est primordiale, ce domaine est encore négligé par un grand nombre de structures. Pour preuve, 43% des petites entreprises emploient des techniques manuelles pour gérer leur inventaire d’après une étude de Wasp Barcode. Pourtant, en adoptant un logiciel de gestion des actifs comme celui de Timly, il est possible d’éviter bien des erreurs coûteuses et de pallier l’inefficacité opérationnelle propre à une gestion manuelle du matériel.

Quel est l’intérêt d’un logiciel de gestion des actifs ?

Optimiser la gestion de parc informatique

Le logiciel de gestion d’inventaire offre de nombreuses fonctionnalités pour un contrôle total sur vos appareils. La gestion du parc informatique est ainsi facilitée par un aperçu en temps réel de l’état et de l’emplacement de vos appareils ainsi que de vos logiciels.

Avec une solution tout-en-un comme Timly, vous disposez d’une interface intuitive et entièrement personnalisable pour répertorier vos outils. Les équipes d’assistance ainsi que les différents employés de votre entreprise ont accès :

aux documents et manuels d’utilisation,

à l’historique des réparations,

aux données d’entretien,

aux licences et échéances importantes,

à l’affectation des équipements…

Chaque actif informatique dispose de son propre profil numérique. La centralisation des données et leur disponibilité permanente permet en outre d’éviter les achats inutiles et d’optimiser le cycle de vie de votre parc informatique.

Améliorer la gestion du matériel dans une entreprise

Une étude de l’Institut Capgemini sur la gestion des actifs démontre qu’en automatisant les opérations d’entreposage, vous pouvez augmenter la productivité de votre entreprise jusqu’à 14 %. Une fois encore, le recours à un logiciel spécialisé permet d’atteindre plus vite cet objectif.

Les meilleurs logiciels d’asset management s’adaptent à tous les environnements professionnels. Il est ainsi possible d’intégrer rapidement les modules de ces outils dans le secteur du BTP pour suivre efficacement l’utilisation et l’état des actifs déplacés entre les chantiers et les entrepôts.

Dans le domaine de l’industrie et du commerce, un logiciel comme Timly facilite le contrôle des consommables dans les bureaux ou sur les différents sites d’exploitation. L’administration publique, les établissements hospitaliers ainsi que les sociétés de transport et de logistique profitent aussi des fonctionnalités de cette solution moderne pour simplifier les processus d’entreposage, de comptabilisation, d’entretien et de maintenance.

La particularité de Timly réside dans son système de gestion par scan de QR code et de code-barres. L’application de gestion d’inventaire embarque un scanner et utilise la caméra des smartphones, ordinateurs et tablettes pour faciliter l’accès à votre base de données sur le cloud.

Logiciel d’inventaire permanent : un gain de temps et une productivité accrue

Si l’inventaire permanent est l’une des techniques de gestion les plus efficaces, elle est généralement mise à l’écart en raison des nombreuses ressources nécessaires pour sa mise en place. Les fonctionnalités des logiciels spécialisés dans la gestion d’actifs permettent de pallier ces limites. Chaque employé peut notamment actualiser les données liées aux appareils et équipements professionnels dont il a la responsabilité en quelques clics, même s’il est en situation de télétravail.

Le principe de l’inventaire perpétuel est simple : réaliser le suivi de vos actifs en temps réel, de leur entrée dans votre entreprise à la fin de leur cycle de vie.

Cette approche permet notamment de maîtriser le parc de machines et de logiciels de votre entreprise. En plus d’améliorer votre capacité d’anticipation, l’inventaire perpétuel avec Timly vous évite de fermer votre entreprise en fin d’exercice pour des heures, voire des jours de travaux. Il s’ensuit un important gain de temps et une meilleure productivité de vos équipes.

Conclusion : pourquoi devez-vous adopter un logiciel de gestion d’inventaire ?

Si la gestion des actifs présente de réels défis sur les plans technique, logistique, communicationnel et financier, elle est indispensable à l’essor de toute entreprise moderne. Investir dans un logiciel de gestion d’inventaire comme Timly permet d’avoir une vue d’ensemble sur les actifs de votre structure.

Gestion, planification, entretien, maintenance, géolocalisation… Profitez d’une interface centralisée, d’un système de notification intelligente et d’un stockage sécurisé sur des serveurs de pointe pour contrôler tous les aspects de votre inventaire.

En évitant les rachats inutiles d’équipements et en utilisant un tracker IOT pour contrôler les émissions de CO2 de vos équipements, vous améliorez aussi la dimension RSE de votre entreprise.