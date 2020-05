Notez cet Article

Investir dans un smartphone « chinois », bonne ou mauvaise idée ?

De nos jours, les smartphones de grandes marques comme Samsung, Apple ou encore LG et Sony, disposent de technologies de plus en plus avancées et innovantes. Nous l’avons d’ailleurs vu récemment avec le nouveau smartphone pliable de chez Samsung : le Galaxy Fold.

Mais ces prouesses technologiques ont un coût, et il est difficile aujourd’hui de trouver un téléphone portable avec de nombreuses options intéressantes en dessous des 100euros.

Hors, tout le monde ne peut pas se permettre d’investir autant dans un smartphone qui est pourtant un outil presque indispensable dans un monde tel que nous le connaissons.

En effet, de nombreuses applications utiles telles que Whatsapp, Zoom, Facebook ou encore instagram nécessitent un téléphone portable suffisamment moderne pour être utilisées.

Profiter des dernières innovations de la téléphonie ne deviendrait-il pas un luxe de fortunés ?

La réponse est Non ! Depuis quelques années, nous assistons à l’émergence de nombreuses marques que l’on pourrait qualifier de « low-cost » sur le marché de la téléphonie. Il suffit de visiter Amazon pour voir qu’il en existe un grand nombre et que leur prix est beaucoup plus accessible que celui des téléphones de grandes marques, et ce, malgré la disponibilité d’options similaires.

Pour tout vous dire, vous pouvez tout a fait trouver un smartphone tactile avec 16Go de mémoire interne, une caméra de 8Mp avec caméra frontale et de nombreux autres avantages pour moins de 100euros.

Comment choisir un téléphone low-cost ?

De manière générale, il est évident qu’il ne faut pas s’attendre à la même qualité pour un prix 2 à 3 fois inférieur tout en conservant les mêmes options. Il arrive que certains modèles présentent des bugs, ou la robustesse de l’appareil peut faire défaut… Quoi qu’il en soit, avec un téléphone chinois, il ne faut pas toujours s’attendre à la même qualité que celle des grandes marques.

Il faudra donc comparer scrupuleusement chaque téléphone, ses options, ses avantages et inconvénients et surtout bien lire les avis de ceux qui l’auront acheté avant vous, ainsi que la note générale qu’il aura obtenu. Cela pourra vous aider à y voir plus clair et avoir une idée du rapport qualité/prix. Pensez également à acheter une coque et une vitre de protection adapté à votre modèle sur internet car vous aurez certainement du mal à en trouver en boutique et vous risqueriez vite de le casser.

Envisager l’achat d’un smartphone chinois haut de gamme

Attention tout de même, certains modèles et certaines marques chinoises offrent de meilleures garanties que d’autres et se placent sur le devant de la scène, avec des smartphones de plus en plus innovants et une qualité bien plus grande que d’autres marques « low-cost ».

C’est le cas par exemple des smartphones Oppo. La marque est de plus en plus connue, et ceux qui ne peuvent pas se payer un portable des grandes enseignes du milieu, se tournent souvent vers elle.

Par exemple, le prochain smartphone de la marque qui devrait sortir est le Oppo Reno 4. C’est un téléphone haut de gamme, compatible 5G, avec 4 caméras à l’arrière, et des technologies très avancées. Nous ne connaissons pas encore son prix, mais ses précurseurs l’Oppo Reno 3 et l’Oppo Réno 3 pro sont à environ 450 et 540 euros.

Cela donne une idée de la haute qualité de ces appareils, et de l’ambition de la marque d’en finir avec cette étiquette de « smartphone chinois bas de gamme ».

Affaire à suivre, mais nous pouvons imaginer qu’Oppo, un jour, pourra concurrencer durablement les géants de la téléphonie et devenir un des leader du secteur. En 2019 déjà, la marque se place 3eme sur le podium, avec 11 % du totale des parts du marché !

Pour conclure, les smartphones de marques chinoises sont, certes, bien souvent moins chères et plus abordables que ceux des grandes firmes, mais il n’est pas suffisant de comparer les prix pour se faire une idée de la qualité. Certaines marques ne valent pas grand-chose, certaines sont très prometteuses et offrent des appareils high-tech aux caractéristiques exceptionnelles. Il faudra donc être méticuleux dans le choix de votre téléphone portable de marque chinoise pour trouver celui qui vous conviendra le mieux.