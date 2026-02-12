L’intranet du SDIS 35 est l’espace numérique réservé aux personnels du Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine. Il centralise les outils indispensables au fonctionnement quotidien : documentation opérationnelle, ressources administratives, messagerie interne, notes de service, actualités départementales et portail applicatif (notamment Tootem).

Son accès est strictement sécurisé et réservé aux sapeurs-pompiers professionnels (SPP), volontaires (SPV) ainsi qu’aux personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS).

Comment accéder à l’intranet SDIS 35 ?

L’accès se fait via le portail d’authentification sécurisé du SDIS 35.

La connexion nécessite :

Les identifiants réseau internes (ceux utilisés sur les postes informatiques du SDIS)

Un dispositif d’authentification sécurisé (Secure Logon)

Un navigateur compatible et à jour

En cas d’accès depuis l’extérieur du réseau interne (domicile, déplacement), une procédure spécifique d’accès distant peut être requise selon les droits attribués au profil utilisateur.

Les difficultés les plus fréquentes restent simples :

mot de passe expiré,

compte temporairement bloqué après plusieurs tentatives,

confusion entre adresse mail professionnelle et identifiant réseau.

Dans ces situations, la direction des systèmes d’information du SDIS reste l’interlocuteur compétent.

Un outil organisationnel clé dans un service d’urgence

Un intranet, dans un service d’incendie et de secours, ne relève pas du confort administratif. Il participe directement à la coordination et à la continuité du service public.

Le ministère de l’Intérieur rappelle que les SDIS constituent des établissements publics départementaux chargés d’assurer la prévention, la protection et la lutte contre les incendies, ainsi que le secours d’urgence aux personnes [1]. Cette mission repose sur une organisation structurée, hiérarchisée et interconnectée.

La circulation rapide et fiable de l’information interne est donc essentielle.

Une étude de McKinsey sur la digitalisation des organisations publiques montre que l’amélioration des outils collaboratifs internes peut accroître la productivité de 20 à 25 % dans les structures complexes [2]. Dans un SDIS, ce gain se traduit par :

une meilleure diffusion des procédures,

un accès simplifié aux documents réglementaires,

une coordination administrative plus fluide.

L’intranet devient alors une infrastructure invisible mais stratégique.

Sécurité numérique : une nécessité pour les collectivités

Les collectivités territoriales françaises sont régulièrement ciblées par des cyberattaques. Dans ce contexte, la sécurisation des accès internes est un impératif.

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) alerte régulièrement sur la vulnérabilité des systèmes d’information publics face aux tentatives d’intrusion ou de rançongiciel. La mise en place d’authentifications fortes, de connexions sécurisées et d’un contrôle strict des accès s’inscrit dans cette logique de protection.

L’intranet du SDIS 35 répond à cette exigence : il ne s’agit pas d’un simple site interne, mais d’un environnement protégé où transitent des informations sensibles — organisation opérationnelle, données administratives, contenus réglementaires.

Site public et intranet : deux espaces distincts

Le site institutionnel du SDIS 35 est accessible à tous. Il propose des informations relatives au recrutement, à la prévention des risques, aux marchés publics ou aux actualités départementales.

L’intranet, en revanche, constitue un espace privé. Il ne peut être consulté que par les agents habilités.

Cette distinction est importante : la requête « intranet sdis 35 » correspond à un besoin d’accès interne, non à une recherche d’information grand public.

Un portail au service de l’efficacité collective

Un intranet performant ne se remarque pas lorsqu’il fonctionne correctement. Pourtant, il structure le quotidien professionnel : consultation des notes de service, mise à jour des consignes opérationnelles, accès aux ressources RH ou techniques.

Dans une organisation où la réactivité peut avoir des conséquences concrètes sur la sécurité des personnes, la fiabilité des outils numériques internes participe indirectement à la qualité du service rendu.

L’intranet du SDIS 35 n’est pas seulement un portail de connexion. Il est un maillon discret mais central d’un dispositif collectif orienté vers l’intervention et la protection.

FAQ – Intranet SDIS 35 (Questions fréquentes des internautes) L’intranet SDIS 35 est-il accessible depuis un smartphone ? L’accès peut fonctionner sur mobile, mais l’interface est principalement optimisée pour un usage sur ordinateur professionnel. Certaines fonctionnalités internes peuvent être limitées ou nécessiter une configuration spécifique. Qui peut obtenir des identifiants pour l’intranet du SDIS 35 ? Les identifiants sont délivrés uniquement aux personnels habilités : sapeurs-pompiers, agents administratifs et techniques. Ils sont attribués lors de l’intégration ou de la prise de fonction, selon les procédures internes. Peut-on consulter des documents opérationnels sensibles via l’intranet ? Oui. L’intranet centralise des documents internes comme les procédures et notes de service. L’accès dépend du profil et du niveau d’habilitation, afin de garantir la confidentialité. L’intranet du SDIS 35 conserve-t-il des données personnelles ? Oui. Il peut contenir des données professionnelles liées aux agents : planning, coordonnées, informations administratives. Leur traitement respecte le cadre légal, notamment le RGPD et les règles de sécurité des systèmes d’information. Que faire en cas de suspicion de piratage ou d’accès frauduleux ? Toute anomalie doit être signalée immédiatement au service informatique interne. La réactivité est essentielle pour protéger l’ensemble du système et des utilisateurs. L’intranet évolue-t-il régulièrement ? Oui. Des mises à jour techniques et fonctionnelles sont réalisées régulièrement. Elles visent à améliorer l’ergonomie, renforcer la sécurité et moderniser les outils numériques.

Sources

[1] LegiFrance – Code général des collectivités territoriales

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006181369/

[2] McKinsey & Company – The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies

https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-social-economy