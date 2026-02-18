L’intranet Amiens est le portail numérique interne de l’académie d’Amiens. Il permet aux enseignants, personnels administratifs et agents de l’Éducation nationale d’accéder à leur messagerie professionnelle, aux services RH comme IProf Amiens, Colibris, ainsi qu’aux outils collaboratifs et applications métiers.

Si vous cherchez à vous connecter rapidement au PIA Amiens, à récupérer un mot de passe perdu ou à comprendre pourquoi votre code OTP ne fonctionne pas, voici le guide complet, clair et à jour.

Accéder à l’intranet Amiens via le PIA Amiens

L’accès à l’intranet Amiens se fait via le Portail Intranet Académique (PIA Amiens). Il s’agit de la porte d’entrée officielle vers l’ensemble des services numériques de l’académie.

Le terme PIA Amiens est souvent utilisé par les personnels pour désigner directement la page de connexion principale.

Pour vous connecter, vous avez besoin de vos identifiants académiques :

votre adresse professionnelle au format prenom.nom@ac-amiens.fr

votre mot de passe académique

éventuellement un code de sécurité OTP si l’authentification renforcée est activée

Une fois connecté au PIA Amiens, vous accédez à un espace personnalisé selon votre profil. Un enseignant ne verra pas exactement les mêmes applications qu’un personnel administratif ou qu’un agent BIATPSS.

Première connexion, NUMEN et accès IProf Amiens

La plupart des difficultés concernent la récupération d’accès, notamment pour consulter IProf Amiens, qui permet de suivre sa carrière, ses affectations et ses démarches administratives.

Cela arrive souvent lors d’une nouvelle affectation, d’une mutation ou après une longue période sans connexion au PIA Amiens.

Le NUMEN est l’élément clé pour réinitialiser vos accès. Il s’agit de votre identifiant unique au sein de l’Éducation nationale.

En cas de mot de passe oublié pour l’intranet Amiens ou IProf Amiens, la procédure officielle vous demandera généralement :

votre identifiant académique

votre NUMEN

parfois une validation par code OTP

La clé OTP et la sécurisation du PIA Amiens

Depuis plusieurs années, l’académie d’Amiens renforce la sécurité des connexions au PIA Amiens grâce à un système de clé OTP (One Time Password).

Ce code temporaire s’ajoute à votre mot de passe classique afin de sécuriser l’accès à des services sensibles comme IProf Amiens, la messagerie académique ou les démarches RH.

Si vous ne recevez pas votre code, vérifiez la synchronisation horaire de votre téléphone. En cas de blocage persistant, le Pôle Support Usagers peut réinitialiser votre dispositif.

Les principaux services disponibles : messagerie, IProf Amiens et outils RH

Une fois connecté à l’intranet Amiens via le PIA Amiens, vous avez accès à plusieurs services essentiels :

La messagerie académique

IProf Amiens (gestion de carrière, mutations, avancements)

(gestion de carrière, mutations, avancements) Colibris (démarches RH dématérialisées)

Magistère (formations en ligne)

L’annuaire académique

Les applications métiers selon votre fonction

L’accès à IProf Amiens est particulièrement consulté lors des campagnes de mutation ou de promotion.

Problèmes fréquents de connexion au PIA Amiens ou IProf Amiens

Les erreurs d’authentification au PIA Amiens sont les incidents les plus courants.

Avant de contacter le support :

vérifiez la casse du mot de passe

assurez-vous que l’identifiant est correctement orthographié

videz le cache du navigateur

En cas de mutation récente, l’accès à IProf Amiens peut nécessiter un délai de mise à jour des droits.

Accès mobile au PIA Amiens

L’intranet Amiens est accessible depuis smartphone via le navigateur, y compris pour consulter IProf Amiens ou la messagerie académique.

Créer un raccourci vers le PIA Amiens sur l’écran d’accueil permet un accès plus rapide au quotidien.

Ce qu’il faut retenir

L’intranet Amiens, accessible via le PIA Amiens, centralise l’ensemble des services numériques académiques, dont IProf Amiens pour la gestion de carrière.

La majorité des blocages provient :

d’un mot de passe oublié

d’un problème OTP

d’un délai administratif

Si vous rencontrez un blocage sur le PIA Amiens ou IProf Amiens, commencez par vérifier vos identifiants, votre NUMEN et votre dispositif OTP.

FAQ – Intranet Amiens L’intranet Amiens est-il accessible pendant les vacances scolaires ? Oui. Le portail reste accessible toute l’année, y compris pendant les périodes de congés. Certains services administratifs peuvent toutefois fonctionner avec des délais plus longs. Peut-on consulter l’intranet Amiens depuis l’étranger ? Oui, à condition de disposer de vos identifiants et du dispositif OTP. Une authentification renforcée peut être demandée selon la localisation. Combien de temps dure une session inactive sur le portail ? Pour des raisons de sécurité, la session se ferme automatiquement après une période d’inactivité. Il est conseillé d’enregistrer régulièrement son travail pour éviter toute perte de données. Est-il possible de modifier son adresse mail académique ? Non. L’adresse académique est attribuée par l’administration selon un format normalisé. En cas d’erreur ou de changement de situation, seule l’administration peut intervenir. Que faire si mon compte est temporairement bloqué ? Un blocage automatique peut survenir après plusieurs tentatives incorrectes. Il faut attendre le délai prévu ou utiliser la procédure officielle de réinitialisation. Le support académique peut intervenir si nécessaire. L’intranet Amiens est-il compatible avec tous les navigateurs ? Il fonctionne avec les navigateurs récents et régulièrement mis à jour. En cas de problème d’affichage, privilégiez Chrome, Firefox ou Edge à jour. Peut-on déléguer l’accès à son compte à un collègue ? Non. Les identifiants sont personnels et confidentiels. Toute connexion est tracée pour des raisons de sécurité et de conformité. Les anciens personnels conservent-ils un accès à l’intranet ? En règle générale, l’accès est désactivé à la fin de l’affectation. Les droits sont liés au statut administratif actif.