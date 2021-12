Des entreprises, il y en a des millions. Des entreprises spécialisées dans le même secteur que le vôtre, il y en a probablement des milliers. Alors qu’est-ce qui vous différencie des autres ? Pourquoi un client devrait-il se souvenir de vous parmi cette multitude de concurrents ? C’est là toute l’importance de se façonner une identité visuelle. Vous devez être reconnaissables au premier coup d’œil, sans que l’on ait à faire d’efforts pour se rappeler. C’est pour cela que de nombreuses sociétés font appel à un expert pour obtenir une identité visuelle.

Qu’est-ce qu’une identité visuelle ?

Une identité visuelle est une transposition graphique de l’image de marque de la société. C’est en quelque sorte sa carte d’identité par laquelle on la reconnaît. L’identité visuelle doit représenter l’activité de l’entreprise mais également les valeurs qu’elle porte, de même que le message qu’elle diffuse. Tous les éléments graphiques de l’identité visuelle sont détaillés dans une charte graphique à partir de laquelle ils seront extraits pour être déclinés sous différentes formes (flyers, signature mail, enveloppe, tête de page …).

Quel en est l’intérêt ?

L’identité visuelle est l’image de marque de l’entreprise. Elle se doit d’être forte et marquante. Elle a pour mission principale de promouvoir l’entreprise en suscitant l’intérêt des clients, en se faisant une place dans le paysage médiatique asseyant ainsi sa notoriété. C’est un élément clé dans une stratégie de communication.

Si vous vous demandez « comment créer l’identité visuelle de mon entreprise ? », comprenez d’abord que l’identité visuelle doit refléter la « personnalité » de l’entreprise. Elle doit évoquer l’activité de celle-ci mais également les valeurs et les messages qu’elle défend. Cela doit transparaître à travers le choix des couleurs, de la typographie, du nom, du logotype etc. Des experts en ont fait leur spécialité et ont le savoir-faire pour transformer une simple lettre en une image forte.

Par ailleurs, l’identité visuelle doit être adaptée à sa cible. Selon la tranche d’âge visée, la classe sociale etc., les choix graphiques ne seront pas les mêmes. Le logo, les tons de couleur, le slogan, seront choisis en fonction du cœur de cible de l’entreprise.

Il n’en reste pas moins cependant que certaines règles sont à respecter. Ainsi, l’univers visuel de la société doit être cohérent, il doit renvoyer une image homogène. De même qu’il doit être original et reconnaissable par son unicité.

Exemples d’éléments concernés par l’identité visuelle

L’identité visuelle se construit sur un ensemble d’éléments de la société qui seront amenés à être vus par des clients ou des prospects. Le nom et le logo bien sûr, de même que le slogan seront une part de l’identité visuelle de l’entreprise. Mais cela se reflète également sur les cartes de visite, la typographie, les têtes de lettres, les étiquettes, les véhicules etc.

En bref

L‘identité visuelle est l’image que les tiers retiendront de la société. L’entreprise peut miser sur son identité visuelle à travers des moyens très variés. Elle revêt un caractère émotionnel lorsqu’elle est mise en place de manière efficace, et devient en elle-même un outil de fidélisation. Pour aller plus loin, découvrez également notre article sur la publicité en ligne et sur les agences de référencement payant.