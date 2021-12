On les a tous déjà vues passer sur les réseaux sociaux… Nous parlons bien évidemment de ces vidéos d’écrans géants 3D qui font le buzz de par le réalisme de leurs images absolument incroyable. Avec cette technologie innovante, nous entrons dans une nouvelle ère où la publicité affichée dans les rues sera spectaculaire. Et cela a de quoi nourrir les idées d’un bon nombre de designer et de créateurs de contenus qui ont désormais un nouveau support de communication à travailler. Et quel support !

Mais comment peuvent bien fonctionner ces écrans ? Quelle technologie peut bien se cacher derrière ? Comment peut-on réussir à transformer une simple publicité en une véritable attraction ? C’est ce que nous allons tenter de comprendre dans cet article.

L’écran 3D : qu’est ce que c’est au juste ?

L’écran en 3 dimensions est une technologie qui a pour but de donner une impression de reliefs. Nous l’avons découvert il y a quelques années au cinéma avec les tout premiers films en 3D où nous devions porter des lunettes spécifiques pour pouvoir profiter de l’effet escompté.

Aujourd’hui, avec les évolutions techniques, plus besoin de porter ce genre d’accessoires pour profiter d’images en reliefs. Grace à leurs affichages LED ultra performants, l’impression de profondeur est bluffante comme nous pouvons le voir sur le tout premier écran géant 3D installé dans les rues du Times Square à New York pour Coca-cola il y a environ trois ans maintenant.

En France, l’instaurateur de cette technologie sera vraisemblablement pekason, le géant de l’affichage publicitaire qui ne devrait plus tarder à nous présenter ses premiers modèles.

Quelles différences entre les images en 3D et les images en 2D ?

L’imagerie 3D se différencie de la 2D principalement par l’impression de reliefs qu’elle donne. Prenons un exemple simple : une photo classique est imprimée en deux dimensions. Rajoutons-lui quelques retouches comme des ombres et des enluminures ici et là, et nous obtiendrons un effet de formes alors que la surface de l’image reste totalement lisse. Cela fonctionne également sur les écrans à affichage dynamique et c’est même encore plus probant !

Il existe plusieurs technologies permettant de donner une sensation de profondeur aux images. La première dépend de lunettes 3D, la seconde peut être visible à l’œil nu.

Quant à celle qui n’est percevable qu’avec une paire de lunettes, elle est obtenue en envoyant de manière presque simultanée 2 images distinctes. De ce fait, les lunettes gauches et droites vont pouvoir percevoir l’une et l’autre partie de l’image, ce qui donnera cette effet de reliefs.

Les nouveaux écrans 3D à l’œil nu eux, ne nécessitent pas l’utilisation de ce genre de lunettes. Leur fonctionnement est bien plus intuitif. En effet, une intelligence artificielle va être capable de déceler les mouvement de chaque œil afin de leur envoyer une image différente adaptée à leur position leur conférant une vision stéréoscopique. Le but est de tromper le cerveau afin que sa perception de la réalité soit faussée et qu’il ait une impression de tridimensionnalité. Cette technologie innovante est peut être une avancée qui révolutionnera sans doute le monde de la publicité et, bien plus largement, celui des vidéos pour bien longtemps.

Outre l’achat d’un écran géant 3D de qualité, il faudra compter un budget conséquent pour fabriquer du contenu y étant adapté. En effet, payer un artiste pour fabriquer ce genre de contenu n’est pas à la portée de tout le monde. Et c’est pour la simple et bonne raison qu’ils sont rares à savoir manier les outils adéquats et à en avoir le talent ! Fabriquer des images animées suffisamment trompe-l’œil pour donner l’éclat auquel on aspire demande un savoir-faire qu’il est encore difficile de trouver en 2021. Mais vous pouvez aisément vous faire accompagner par le leader français Pekason qui sera ravi de partager avec vous ce projet de grande ampleur.

Mettre en valeur sa marque grâce à l’écran 3D

Mais c’est un investissement qui peut très vite en valoir la chandelle. Si votre écran géant dispose d’un rafraîchissement de 3840 hz lui permettant d’être filmé, alors à vous le buzz ! A la rapidité avec laquelle ce genre de contenus se divulguent sur les réseaux sociaux tels qu’Instagram, Facebook, Youtube ou encore Twitter, vous pourrez toucher un grand nombre de prospects à une vitesse incroyable.

Sans compter que nous avons tellement l’habitude des supports en tous genres qui n’ont aucune originalité, que cette toute nouvelle technologie peut vraiment nous donner à voir quelque chose d’inédit dont nous raffolons !

Coté image de marque, vous allez frapper fort ! Vous enverrez le signal à vos clients potentiels que vous êtes à la pointe de la technologie et cela devrait particulièrement plaire au férues de l’high-tech. C’est encore plus vrai si vous êtes le tout premier en France à utiliser un panneau publicitaire de ce type. Alors, êtes vous prêt à faire grandir votre notoriété ?!