Liquidation d’entreprise : les démarches à réaliser avant de mettre la clé sous la porte

Plusieurs raisons peuvent motiver un dirigeant d’entreprise à fermer définitivement ses portes. Cela peut être à cause d’une faillite ou un surendettement, d’un désaccord entre les différents actionnaires, d’une erreur judiciaire, ou tout simplement un manque d’intérêt à continuer. Cependant, cette démarche est loin d’être aussi simple qu’elle n’en paraît et demande d’entreprendre un certain nombre de procédés. Passons en revue les actions nécessaires à une liquidation réussie.

1- Débarrasser les locaux

La fermeture définitive d’une société nécessite souvent la fermeture de ses locaux et le débarrassage de tout le matériel qu’ils contiennent. Pour cela, tentez de mettre en vente tout l’ameublement qui reste en bon état et peut avoir une seconde vie. En revanche, concernant le matériel détérioré, vous pourrez vous débrouiller pour en tirer un petit prix en faisant appel à un ferrailleur dans le Sud de la France qui pourra vous acheter vos objets métalliques afin de les recycler. Le prix que vous en tirerez variera en fonction du poids de chaque objet et, même si ce ne sera pas une somme colossale, c’est toujours mieux que de les jeter à la poubelle! Sans compter qu’à travers ce geste, vous participez à la préservation de l’environnement et des ressources naturelles.

Ensuite, une fois tout le mobilier évacué, vous devrez nettoyer les locaux pour les rendre à leur propriétaire si vous étiez locataire, ou réussir à les revendre si vous en étiez l’acquéreur.

2- Les démarches administratives nécessaires à une liquidation

Dans un second temps (ou en même temps!) vous aurez à faire une dissolution de votre entreprise auprès du greffe afin d’être rayé du registre des commerces. Pour ce faire, vous il faut respecter un certain nombre d’étapes:

Convocation des actionnaires lors d’une assemblée générale exceptionnelle (AGE): Cette réunion permet de voter la fermeture de la société et d’élire un liquidateur qui se chargera de la suite des démarches administratives. En fonction du statut de la société, notamment pour les entreprises EURL ou micro-entreprises, cette assemblée n’est pas nécessaire puisque le gérant est le seul actionnaire et peut prendre la décision seul.

Enregistrer un Procès verbal (PV): Il doit être enregistré auprès du service des impôts au maximum un mois après l’AGE et se compose principalement du compte rendu de la précédente réunion.

Publication de l’annonce légale dans le journal : Cela permet d’officialiser auprès du grand public la décision de fermeture de la société.

Dépôt du dossier complet auprès greffe : C’est cette dernière démarche qui permettra au greffe de rayer l’entreprise de sa liste.

Pour mener à bien tout le processus, il est fortement recommandé de faire appel à un comptable ou à un juriste pour vous guider sur chaque palier.

3- Réussir à faire le deuil de son entreprise

La clôture d’une entreprise peut représenter une épreuve périlleuse pour son président. Il peut voir cela comme un échec et remettre toute sa vie en question. Il n’est jamais simple de voir le projet de plusieurs années s’effondrer du jour au lendemain et les conséquences psychologiques peuvent parfois paraître insurmontables. Voici les clé d’un deuil réussi :