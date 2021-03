Nous sommes de plus en plus nomades aujourd’hui et nous avons aussi de plus en plus de sources à écouter : cours, podcasts ou livres audio. Il est donc intéressant de posséder un casque ou des écouteurs afin de profiter de ces sources de distraction le plus souvent possible.

En fonction de la qualité de son et du confort recherché, certains préfèreront des casques quand d’autres apprécieront davantage des écouteurs.

Quelques mots sur les écouteurs Bluetooth en 2021.

Le Bluetooth est une technique sur laquelle nous avons du recul et qui ne cesse d’évoluer. Il s’agit en fait de connecter deux appareils ensemble sans fil. La portée n’est pas des plus importantes.

En fait, il s’agit par exemple, de connecter des écouteurs avec un smartphone ; le mécanisme est très simple et est à la portée de tout le monde. En fait, avec les écouteurs il est possible d’écouter un audio ou un podcast à partir du smartphone.

Quels sont les avantages des écouteurs Bluetooth ?

Le gros avantage des écouteurs est double.

Par rapport à des écouteurs filaires, il est plus pratique et permet de ne pas être gêné par le fil, notamment si vous écoutez des audios en bricolant ou même en faisant du sport.

L’avantage des écouteurs Bluetooth par rapport à un casque Bluetooth est le poids. En effet, des écouteurs placés dans les oreilles ne se sentiront absolument pas à l’inverse d’un casque qui peut être un peu lourd ou même tenir chaud, ce qui n’est pas forcément très agréable.

Plusieurs critères de choix apparaissent forcément lorsque l’on souhaite acheter des écouteurs Bluetooth.

Le premier élément est la qualité du son qui sera rendu. En effet, en fonction de la marque le son ne sera pas de la même qualité. Ce n’est pas dramatique si vous écoutez des podcasts, en revanche si vous souhaitez écouter des récitations mélodiques c’est beaucoup plus gênant.

Vous pouvez également choisir vos écouteurs Bluetooth en fonction de l’autonomie. En fonction des marques et du degré d’ancienneté du produit, cette autonomie peut varier entre 4 et 12 heures avant de devoir recharger les écouteurs. Le problème est, qu’en fonction des écouteurs, vous n’aurez pas forcément un niveau de charge indiqué.

Le poids est important également dans le choix des écouteurs Bluetooth, surtout si vous êtes amené à les porter pendant un temps assez long. Il peut y avoir une réelle différence car cela peut aller de 4 grammes, ce qui est très léger, à 32 grammes pour certains ce qui est de fait beaucoup moins confortable. Tout dépendra en fait de l’usage que vous faites de vos écouteurs Bluetooth.

Bien évidemment le prix peut aussi être un critère de choix. Si vous souhaitez un produit de qualité, il faudra dépenser mettre entre 130 et 250 euros au minimum.

Vous l’avez bien compris les critères de choix sont nombreux et il n’est pas toujours facile de se retrouver dans cette jungle. Il existe en effet de nombreuses marques et chaque marque a le plus souvent plusieurs modèles.



Il est donc essentiel de se faire conseiller par des professionnels qui connaissent particulièrement tout ce qui est relatif au son.

Si vous voulez aller plus loin et avoir les meilleures informations, il ne vous reste plus qu’à vous rendre sur le site Tremplin numérique. Vous y trouverez les bons conseils en fonction de vos besoins mais également en fonction de votre budget.