Chaque année, énormément de candidats souhaitent passer le concours d’aide-soignante en vue de l’obtention du diplôme d’État d’Aide Soignant (DEAS). Pour se préparer, les différents participants ont plusieurs options à leur disposition. L’une des solutions de préparations les plus flexibles et efficaces est d’avoir recours à une formation à distance. Via celle-ci, vous pourrez gagner du temps et favoriser la réussite de vos épreuves !

Pour tenter de décrocher le diplôme d’état d’aide-soignant, vous allez devoir passer un concours comprenant deux étapes conformément aux nouvelles modalités en vigueur depuis 2020 :

Le dossier d’admissibilité : pour que votre inscription au concours soit validée, vous devrez élaborer un dossier écrit comprenant votre CV, une lettre de motivation manuscrite, un document énonçant votre expérience professionnelle ou personnelle ou encore votre projet, des attestations de scolarités ou d’employeurs et les pièces administratives demandées. Pour réussir votre dossier, il vous faudra une bonne capacité de rédaction afin de rendre celui-ci cohérent.

L’épreuve orale d’admission : cette épreuve fait suite à l’élaboration de votre dossier d’admission si ce dernier est retenu. Elle durera 20 minutes et sera notée sur 20. Vous aurez 10 minutes de préparation et devrez présenter votre exposé traitant d’une thématique sanitaire ou sociale devant un jury composé de professionnels. Ensuite il faudra répondre à des questions oralement et échanger avec les membres du jury sur votre projet de devenir aide soignante.

L’importance de suivre une formation en ligne

Le concours paramédical d’aide-soignante possède un taux de réussite de seulement 10 %, ce qui signifie qu’un candidat sur 10 parviendra à obtenir le diplôme qui lui permettra d’exercer le métier par la suite. Au vu de ces statistiques, il est primordial de préparer son concours afin d’espérer le réussir, surtout pour votre dossier écrit. Il existe des méthodes de préparation en ligne telles que la formation ABC Aide Soignante qui pourront vous aider dans votre démarche. Grâce à ce type de formation, vous pourrez :

Gagner du temps,

Acquérir une bonne méthodologie de préparation ,

, Avoir des fiches de cours bien organisées,

Être encadré par un professeur.

La partie écrite du concours est toujours très redoutée par les candidats. En vous aidant d’une formation en ligne, vous serez en mesure de maximiser votre taux de réussite.

Quoi préparer pour réussir le concours aide-soignant ?

1- Préparer l’écrit

Comme vu plus haut, vous allez devoir focaliser votre préparation sur le dossier d’admissibilité et votre épreuve orale d’admission. Ainsi, il faudra que vous soyez vigilant sur la qualité de la rédaction notamment pour le CV, le manuscrit et la lettre de motivation. Vous devrez vous entraîner à :

Soigner votre orthographe ,

, Avoir une bonne grammaire ,

, Maîtriser la syntaxe ,

, Organiser vos documents de manière logique.

2- Préparer l’oral

Concernant l’oral d’admission, sachez que le jury testera votre motivation à vouloir devenir aide-soignant en plus de vous interroger sur des sujets d’actualités en lien avec le sanitaire et le social. Il faudra donc vous préparer à répondre aux problématiques de ces thématiques. Lorsque vous passerez votre oral gardez à l’esprit ce que vous avez mis dans votre dossier, étant donné que votre candidature intéresse le jury. N’oubliez pas de vous présenter apprêté et d’être ponctuel afin de faire bonne impression.

Les avantages d’une préparation à domicile

Se préparer en ligne ou par correspondance comporte de multiples avantages. Vous pourrez personnaliser votre préparation, vous organiser et donc avancer à votre rythme tout en étant encadré par un professeur qui saura vous aider à concrétiser vos projets. De plus, puisque vous aurez la possibilité de choisir vos horaires et que vous travaillerez à domicile, vous pourrez en parallèle exercer un emploi ou encore les activités que vous désirez, et vous pourrez optimiser votre temps de révision. Par ailleurs, les tarifs sont plus abordables que ceux du présentiel, en plus de cela, il est possible de s’entraîner aux examens pour y être bien préparé en suivant une formation à distance.

En résumé, la préparation du concours paramédical d’aide-soignante à domicile est une très bonne solution étant donné sa flexibilité et ses nombreux autres avantages. Via une formation en ligne, vous pourrez vous entraîner de manière optimale à l’écrit et à l’oral afin d’être prêt et de réussir vos épreuves.

Nous vous conseillons la formation ABC Aide Soignante.