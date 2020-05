Notez cet Article

Google fait don de 10 000 Nest Cam Indoor (caméras d’intérieur) à des hôpitaux

Google fait don de 10 000 Nest Cams aux hôpitaux, pour les aider à suivre les patients pendant cette pandémie.

En mettant des Nest Cams à disposition pour surveiller les patients, cela signifie que les hôpitaux n’ont pas besoin d’envoyer des infirmières et des médecins aussi souvent. En outre, les infirmières et les médecins seront plus en sécurité. Et c’est toujours une bonne chose.

Deux caméras pour suivre les patients à distance

Mount Sinai, qui a travaillé avec Google sur ce programme pilote, a expliqué comment ces caméras fonctionnent. Il y a deux caméras dans plus de 100 chambres au Mont Sinaï. Une caméra est utilisée pour surveiller et communiquer avec les patients. Alors que l’autre surveille leurs signes vitaux. Ainsi, les médecins et les infirmières sont en mesure de voir rapidement ce qui se passe.

Les vidéos de ces caméras sont retransmises en direct sur une “console spécialement conçue” qui se trouve dans les postes de soins infirmiers. L’hôpital s’est assuré que Google ne stocke pas ces images et n’y a pas accès.

Ce n’est pas la seule aide apportée par Google durant cette pandémie

Google fait plus qu’aider les professionnels de la santé à garder un œil sur leurs patients.

La firme a également mis de côté des fonds pour aider les nombreuses petites entreprises qui sont touchées par la pandémie.

De plus, ils collaborent également avec Apple pour mettre au point une solution de recherche des contacts, qui aidera à sortir des mesures de verrouillage actuelles dans le monde entier. La recherche des contacts est là pour aider les gouvernements à repérer les points chauds de COVID-19 qui pourraient apparaître. Ils peuvent ainsi contribuer à la combattre, avant qu’elle ne devienne un problème majeur.

Google ne peut pas faire grand-chose pendant cette pandémie, mais il fait du bon travail pour aider les travailleurs essentiels et les petites entreprises. Il a également amélioré son service de chat vidéo, Google Meet, car de plus en plus de personnes travaillent à domicile et ont besoin de passer des appels vidéo avec leurs collègues et d’autres personnes en ce moment.

C’est également une belle publicité pour ces caméras d’intérieur haut de gamme. Si vous souhaitez vous aussi les avoir pour surveiller votre maison ou garder un contact visuel permanent avec votre entourage fragile, la caméra Nest Time Indoor de Google est disponible ici.

Source : AndroidHeadlines