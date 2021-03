Oubliée depuis plusieurs années, elle a pourtant été la console portable la plus vendue qui n’ait jamais existé. La Nintendo DS est maintenant démodée et remplacée, entre autres, par la Nintendo Switch que l’on peut également emporter partout. C’est dommage, car cette console a de nombreux avantages et offre une expérience d’utilisation assez intéressante… Heureusement, on peut encore la trouver chez certains distributeurs comme Fun academy, à un prix imbattable !

Une petite piqûre de rappel sur ce que fût la Nintendo DS, ça vous dit ? Qui sait ? Cela pourrait vous donner envie de vous en (re)fournir une…

La Nintendo DS, un succès fou à travers le monde

Depuis sa sortie en 2004 au Japon puis en 2005 sur le continent européen, la Nintendo DS n’a cessé de séduire les plus petits comme les plus grands. En effet, ce fût la première console portable avec un écran tactile, en plus de ses boutons. L’expérience qui en découle est tout simplement géniale et innovante puisqu’elle permet de nouvelles possibilités d’utilisation. Elle dispose également d’un microphone, et peut se connecter via la wifi afin de se divertir en ligne avec d’autres joueurs. L’autre point qui a fait son succès, c’est que les jeux de la précédente console de Nintendo, la Gameboy Advence, sont également compatibles avec celle-ci.

Un peu plus tard, courant 2006, une nouvelle version de la console sort. Il s’agit de la Nintendo DS lite. Plus petite, plus design et plus élégante, elle s’offre aussi une notoriété folle, avant d’être suivie par la Nintendo DSi qui permet encore plus de fonctionnalités comme l’ajout d’une caméra frontale.

Encore aujourd’hui, la Nintendo DS reste la console la plus vendue à travers le monde, et ce, même en comptant les consoles de salon, avec à son compte plus de 310 millions d’unités vendues.

Ou trouver une Nintendo DS ?

La nintendo DS classique est difficile à trouver à ce jour… Vous pourrez peut-être en chiner une dans une brocante ou d’occasion sur internet. Mais les magasins n’en vendent plus, pour la plupart. En revanche, vous pourrez trouver une Nintendo DS lite facilement dans les magasins de multimédia, mais si vous la souhaitez neuve, il faudra y mettre le prix. Vous avez aussi la possibilité de vous offrir une Nintendo DS lite reconditionnée chez Fun academy pour bien moins cher. C’est une aubaine, surtout lorsque l’on sait qu’ils livrent au Maroc !

Enfin, si vous penchez plutôt vers la Nintendo DSi, elle s’achète assez facilement partout sur le net.

Quels jeux ont été les plus vendus sur Nintendo DS ?

Sur le podium des jeux de Nintendo DS les plus vendus au monde, il y a, en première place, le jeu d’arcade très connu Super Mario Bros, suivi d’assez près par le fameux Nintendogs qui consiste à s’occuper de chiens virtuels, puis de Mario kart, le jeu de course de karting, en troisième position.

S’ensuivent d’autres jeux bien connus tels que le programme d’entraînement cérébrale du Dr Kawashima avec son non moins reconnu « âge cérébral », les pokémons diamant, perle, noir et blanc et argent, Animal Crossing et super Mario 64 DS.

Les jeux de Nintendo DS sont sous forme de petites cartouches un peu plus épaisses que les cartes SD. Ce sont, jusqu’à lors les cartouches de jeu les plus petites que les consoles portables n’aient connues. On peut en acheter en magasin spécialisé ou dans les magasins multimédia. Vous pouvez également en télécharger sur le magasin Nintendo eShop présent sur le site de Nintendo. Il existe des cartouches vierges permettant de stocker plusieurs jeux et applications DS à la fois.