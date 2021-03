Notez cet Article

Les avantages de travailler avec des entreprises offshores ne sont plus à démontrer. Cela permet notamment de faire de grandes économies et à certaines petites start-ups qui ont peu de fonds de départ, de pouvoir se lancer sur le web et voir se développer leur business en ligne.

Mais ceci est à condition de bien choisir les partenaires avec lesquels vous travaillez. En effet, dans le monde du offshore, on peut trouver de tout, allant du service le plus sérieux et compétant au plus catastrophique…

Aujourd’hui nous avons décidé de nous pencher sur les agences web au Maroc. Est-ce une bonne idée de faire appel à l’une d’entre elles pour développer votre business en ligne et quels sont les pièges à éviter pour ne pas dépenser de l’argent inutilement ? Voici nos conseils.

1) Faire appel à une agence web au Maroc pour élargir votre business

A priori, nous serions tentés de faire tout le travail nous-même pour économiser mais aussi pour qu’il soit fait exactement comme nous le souhaitons. Mais peu de personnes n’ont en réalité les compétences pour le faire correctement ou de manière efficace. Une agence web qui prendrait le relai pourrait vous aider dans différentes étapes de votre campagne web.

– Construction de votre site internet

C’est la première étape dont on ne peut se passer. Pour trouver des clients en ligne, il faut absolument avoir un site internet. Cela témoigne d’un certain sérieux et d’un engagement et permet de présenter votre business, vos valeurs et donner un aperçu de ce que vous proposez. En 2021, une entreprise dont nous ne pouvons pas visiter le site internet est forcément synonyme de perte de clients potentiels.

Une agence web se chargera de la construction de votre site selon vos critères et pourra même vous conseiller sur l’élaboration d’un cahier des charges. Le designer ayant des connaissances poussées dans le domaine saura exactement vous diriger en fonction de l’image de marque que vous souhaitez donner, les clients cibles que vous visez, et les valeurs que vous tentez de véhiculer.

– Élaboration d’une stratégie Marketing

En plus d’un site esthétique, attrayant et fonctionnel, une agence web au Maroc pourra vous proposer de rendre votre site plus vendeur. Il ne suffit pas qu’un site soit beau pour vendre. Il faut que les textes soient savamment travaillés pour donner envie au visiteur d’acheter. Il faut également qu’il y ait suffisamment d’appels à l’action pour inciter à l’acte d’achat.

En dehors du site, un expert marketing pourra vous conseiller sur les actions qu’il faudrait mettre en place pour promouvoir votre commerce. Il peut s’agir de publicités sur diverses plateformes ou réseaux, de campagnes d’emailing, de propositions à des influenceurs Youtube ou Instagram… Tout va dépendre de vos objectifs et de votre public cible.

– Référencement de votre site dans Google

Une fois que vous aurez un site effectif, avec un travail poussé sur le marketing et une stratégie de vente élaborée, il faut attirer du trafic. Votre site ne vendra rien si personne ne le visite. Pour cela, il faut faire du référencement dans Google, qui est le moteur de recherche le plus utilisé au monde. Une agence web marocaine pourra vous proposer deux types de référencement : Google Ads et le SEO.

Google Ads a l’avantage d’être immédiat, mais pose quelques problèmes sur le long terme, car il est très coûteux et dépend du budget que vous lui octroyez. De plus, de nombreux prospects se méfient des annonces sponsorisées et préfèrent passer aux résultats suivants (les résultats « naturels »).

Le SEO ou référencement naturel quant à lui, est une stratégie qui s’étale sur le moyen à long terme et permet d’être présent durablement dans les premières positions sur un mot-clé donné.

Un expert SEO se chargera de ce travail en élaborant pour vous une campagne adaptée à votre secteur d’activité en choisissant les bons mots-clés et en essayant de positionner votre site sur ceux-ci.

Toutes ces expertises ne s’improvisent pas, et elles requièrent un savoir-faire que seul des spécialistes peuvent avoir à travers des formations et une certaine expérience dans le milieu. Confier votre commerce aux mains d’une agence web au Maroc peut alors être une solution si vous voulez être aiguillés par des experts à moindre prix.

2) Bien choisir son agence web au Maroc

Toutefois, il convient de ne pas se précipiter sur la première agence que l’on trouve sur Internet ou sur Facebook. Le Maroc est un pays où les normes et les compétences ne sont pas toujours égales à celles de la France, et la déception peut être assez rapide. Il faut donc prendre en considération quelques critères pour choisir son prestataire de service :

– Visitez leur site web

C’est le premier réflexe que vous devez avoir avant de faire votre choix. Il faut vous assurer que l’agence web avec laquelle vous voulez travailler soit sérieuse. Pour cela, le site internet est souvent un bon indicateur. Est-il sérieux ? Est-ce qu’il y a des fautes d’orthographe dans les textes ? Est-il moderne ? Y a t-il un portfolio que l’on peut visionner ? Si c’est le cas, vérifiez également que les designs soient à votre goût et correspondent à vos attentes.

– Assurez-vous de la formation des salariés

Comme dit précédemment, il faudra travailler plusieurs aspects de votre site. Si vous faites appel à une agence web au Maroc, il faudra demander si les experts sont vraiment…des experts. Le designer a-t-il une formation ? Où a-t-il été formé ? Comment ? Depuis combien de temps exerce-t-il ce métier ? Il faudra se poser les mêmes questions concernant le marketing et le SEO.

– Lisez les avis qui sont disponibles sur tout le web

Si l’agence n’a que des avis positifs, c’est plutôt bon signe. En revanche, s’il y a trop de critiques négatives, c’est peut-être parce que c’est mérité. Dans ce cas, il vaut mieux passer au suivant…

– Ne tombez pas dans les pièges qui vous sont tendus

Les marocains sont de très bons commerciaux. Il vaut mieux ne pas vous fier aux promesses, mais restez focalisés sur les résultats. Comme on le dit souvent « regardez ce que les gens font et pas ce qu’ils disent ». Autre point important : ne vous faites pas avoir par un tarif trop au rabais. Souvent, cela cache une arnaque ou quelque chose de douteux. Il vaut mieux payer un peu plus cher pour quelque chose qui vous paraît sérieux plutôt que vous diriger vers des tarifs trop bas et que votre campagne sur le web soit bafouée dès le départ. Prenez particulièrement garde à la partie SEO, car c’est le domaine le plus technique et où l’on peut le plus facilement vous rouler dans la farine tant les arnaques y sont fréquentes et difficilement décelables pour un novice.

Passer par une agence web au Maroc peut être une étape obligatoire si vous avez des projets de commerce en ligne, mais il faut absolument prendre quelques précautions avant de confier votre futur gagne-pain à n’importe qui !