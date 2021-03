Peu importe la qualité de votre produit, si personne ne le connaît, c’est comme s’il n’existait pas. Stratégies dissemblables quoique complémentaires, l’inbound et l’outbound marketing se doivent d’être comprises pour être utilisées à bon escient.



Qu’est-ce que l’inbound marketing ? Qu’entend-on par outbound marketing ? En quoi l’inbound marketing diffère-t-il de l’outbound marketing ? Et surtout, quelle est la stratégie la plus appropriée aux pousses entrepreneuriales ?

Inbound vs outbound marketing : comprendre les concepts pour mieux les dompter

Qu’est-ce que l’outbound marketing ?



Que l’usage de termes anglo-saxons ne vous fasse pas reculer… Depuis tout petit, vous baignez littéralement dans l’outbound marketing. Aussi appelé marketing traditionnel, il s’agit d’un ensemble de techniques qui consistent à poursuivre le client.



Pensez aux publicités télévisuelles, aux annonces sur les stations de radio ou aux prospectus distribués à tout-va dans la rue. En outbound marketing, tout est mis en œuvre pour aller débusquer le futur client dans sa tanière. Tel un chasseur, le marketing sortant traque les prospects sans relâche.

Qu’est-ce que l’inbound marketing ?



L’inbound fait partie de ce qu’on appelle le content marketing (visitez cette page pour une définition approfondie). Avec l’avènement de l’internet, les entreprises ont eu accès à une nouvelle forme de marketing. En inbound marketing, c’est le client qui vient à l’entreprise.



En proie à un problème, il se rend sur internet dans l’espoir d’y trouver une solution. Au fil de ses pérégrinations, il découvre un article de blog, une vidéo YouTube ou un livre blanc qui l’intéresse. De lui-même, il s’engage alors dans un tunnel de vente.



Avec l’inbound marketing, l’entreprise cesse de clamer son message sur tous les toits. Elle créé un contenu qui résonne avec ses prospects et attend patiemment qu’ils viennent à elle.

Inbound vs outbound : quels supports de contenus utiliser ?



Quand la compagnie se sert de l’outbound marketing pour améliorer ses ventes, elle s’appuie sur un arsenal de leviers bien connus du grand public :

la télévision ;

les journaux ;

les stations de radio ;

les achats d’espaces publicitaires ;

les campagnes publicitaires par SMS ;

la distribution de flyers ;

la participation à des salons et à des foires locales ;

etc.



En inbound marketing, le son de cloche est bien différent. Très loin des méthodes ouvertement commerciales de son comparse sortant, l’inbound marketing séduit le client avec plus de finesse. C’est ainsi qu’il s’appuie sur une panoplie d’outils aux fasciés anodins :

les articles de blog ;

les publications sur les réseaux sociaux ;

l’apparition dans les résultats des moteurs de recherche (SEO) ;

les listes d’abonnements (aussi appelés newsletters) ;

les séminaires virtuels ;

les livres blancs ;

les vidéos éducatives ;

les podcasts ;

les études de cas ;

etc.

Inbound vs outbound : avantages et inconvénients



Avant d’aller plus loin, il convient de venir à bout d’un mythe. Ni l’inbound marketing, ni l’outbound marketing ne se suffit à lui-même. Pour obtenir des résultats dignes de ce nom, les deux stratégies doivent travailler de concert. Pour cela, nous vous recommandons de passer par l’agence Studio Eskimoz.



L’outbound marketing permet de toucher un grand nombre de personnes et surtout d’accroître la notoriété de la marque. Pour se positionner comme un expert ou une référence dans le secteur, l’outbound marketing est une technique à adopter dès aujourd’hui.



Malheureusement, l’outbound marketing a un coût financier non négligeable, créant une barrière à l’entrée pour les TPE et les PME.



L’inbound marketing, quant à lui, sied mieux aux compagnies de taille réduite. De par son approche, l’inbound marketing met rapidement les prospects en confiance et a donc un taux de conversion plus élevé. En moyenne, les entreprises qui emploient cette stratégie génèrent 67 % de prospects en plus.



Dans la bataille inbound vs outbound, les deux camps ont de sacrées cartes dans leurs manches. Lequel choisirez-vous ?