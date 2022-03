Le nombre croissant d’intrusions est une raison pour protéger votre maison. Saviez-vous que votre opérateur peut vous faire bénéficier d’un matériel de sécurité ? Nous vous expliquons dans cet article quel est son fonctionnement, de quoi se compose l’abonnement et comment y souscrire. Après sa lecture, la protection de votre logement n’aura plus aucun secret pour vous.

Qu’est-ce que le système d’alarme par internet d’Orange ?

L’offre Maison Protégée est un service de sécurité utilisant votre ligne internet, relié à un centre de télésurveillance 24h/24 et 7j/7. En cas d’activité suspecte, la centrale envoie un message au centre de télésurveillance qui s’assure de la véracité de l’alerte ; si c’est le cas alors les forces de l’ordre seront averties. Lors d’une intrusion, un agent de sécurité intervient pour attendre la police, il s’occupe également de la sécurisation d’urgence des accès.

Ce système d’alarme, relié à internet, comprend une centrale à brancher sur une prise qui permet de gérer tout votre système en gérant les détecteurs et en donnant l’alarme en cas d’intrusion. Pour garantir votre sécurité, elle est équipée d’une carte SIM qui prend le relais en cas de dysfonctionnement de la ligne internet de votre live box et d’une batterie de secours de 24 heures. Le pack dispose d’un clavier de commande pour activer votre alarme quand vous le souhaitez mais aussi pour transmettre une alerte silencieuse en cas de cambriolage ou de malaise.

Le centre de télésurveillance réagit rapidement aux messages et fournit les réponses adéquates. Une application mobile est compatible avec votre smartphone pour gérer messages d’alertes, équipement et contacts. Vous pouvez demander en supplément une télécommande ou un badge pour désactiver les détecteurs. Étoffez votre système de sécurité en optant pour des détecteurs supplémentaires ; ou souscrivez à des options telles qu’un détecteur de fumée pour prévenir les risques incendie ou une sirène extérieure. Si vous possédez un contrat Maison Connectée de chez Somfy, il est possible de relier les deux en ligne.

Et si je déclenche l’alarme par erreur ?

Il est possible de couper l’alarme de votre logement avant qu’elle ne retentisse, il vous faut signaler votre code sur le clavier de commande ou passer votre badge devant. Le transmetteur fonctionne aussi par l’application mobile, si vous n’êtes pas chez vous et qu’un de vos enfants à oublier le code, vous pouvez désactiver l’alarme en ligne.

Quelles sont les conditions pour souscrire un abonnement ?

Différents points sont à respecter. Seuls les clients particuliers, Sosh ou Orange qu’importe le type de contrat, peuvent bénéficier du produit Maison Protégée. Il faut habiter en France métropolitaine et disposer d’un accès internet haut débit, même si votre ligne est chez un fournisseur d’accès concurrent. Rappelez-vous que seuls les appartements et maisons individuelles sont éligibles au système de télésurveillance. Enfin, pour éviter toute fausse alerte par le détecteur infrarouge, vos animaux de compagnie doivent avoir un poids inférieur à 25 kg.

Il vous faut choisir entre deux engagements d’un an, la formule appartement à 24,99 € par mois ou la formule maison à 34,99 € par mois, qui incluent chacune un matériel différent. Le pack maison comprend 1 détecteur de mouvement avec prise de photos pour identifier l’auteur de l’alerte, 2 détecteurs de mouvement à infrarouge et 3 détecteurs de choc et d’ouverture ; alors que l’offre appartement ne contient qu’un détecteur de chaque. Une fois votre offre sélectionnée, vous pouvez la personnaliser avec des options comme des détecteurs supplémentaires.

Authentifiez-vous sur votre espace client afin de passer commande et de prendre rendez-vous avec un technicien. Il viendra à votre logement pour diagnostiquer les points sensibles, s’occuper de l’installation et mettre en service votre nouveau matériel de sécurité par internet pour une maison protégée ! Il vous est possible de demander plus de renseignements en ligne ou à la ligne téléphonique d’Orange.

Et si le système ne me convient pas ?

Vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 21 jours. En cas de résiliation au cours des douze premiers mois, vous devrez régler les mensualités restantes. Une fois passé la première année, vous devrez vous acquitter de frais de résiliation à hauteur de 50 €. Vous devrez restituer le matériel à Orange sous trois semaines afin d’éviter que le transmetteur vous soit facturé.

L’offre Maison Protégée de chez Orange est plus qu’un système d’alarme sans fil, c’est le moyen le plus sûr de protéger votre logement. Son plus ? Pouvoir le piloter avec votre GSM et vérifier les messages du centre de télésurveillance. Vous pouvez consulter la communauté Orange pour obtenir plus d’avis sur les alarmes et les points à vérifier.