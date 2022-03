Les téléphones portables ne cessent d’évoluer, chaque année apporte son lot d’innovations. Plus léger, plus intuitif, plus rapide, plus de mémoire, plus , plus, toujours plus…mais sont-ils plus résistants ? Non.

Le problème est qu’ils sont également plus chers d’année en année, sans être pour autant moins fragiles, d’où l’évolution constante également des coques de protection pour smartphone.

Des matériaux technologiques qui évoluent constamment pour protéger des téléphones quotidiennement exposés au danger, à l’image des coques RhinoSchield qui ont développé un puissant polymère extrêmement résistant aux chocs.

Les coques en silicone

Le silicone, contrairement aux idées reçues, n’est pas du plastique, et n’est pas constitué d’hydrocarbures. En réalité il est composé de silicium, comme le verre et la céramique, un élément que l’on rencontre à l’état naturel sous forme de sable ou de roche.

Il offre de nombreux avantages comme une très grande résistance aux températures (froides et chaudes) et une grande élasticité. Les produits en silicone, comme les coques RhinoSchield, garantissent une longue durabilité. Mais, ce qui nous intéresse surtout, c’est sa haute résistance aux chocs, ce qui en fait un composant idéal pour une coque de téléphone portable. De plus, leur flexibilité assure une pose et un retrait rapide et sans difficulté. Enfin, il est à noter que le silicone est un matériau étanche, un avantage de plus donc pour les coques de smartphone.

Les coques en polycarbonate

Le polycarbonate est un matériau dur, solide et transparent. Il est caractérisé par une stabilité mécanique et dimensionnelle avec une résistance particulièrement accrue aux chocs. Cette haute résistance lui a valu d’être le matériau de choix pour la fabrication des casques de pompiers, des casques de moto mais aussi les toitures, les abris et maintes utilisations encore.

Ce n’est donc pas étonnant qu’il se retrouve dans la conception des coques de téléphone au vu des caractéristiques qu’il présente. Il ne dispose certes pas de la flexibilité et de la souplesse du silicone mais face aux chocs il se montre très efficace.

Les coques en plexiglas

Un autre matériau que vous pouvez retrouver sur les sites de coques de téléphone est le plexiglas : une matière plastique dure, transparente et incassable. Le plexiglas, également connu sous le nom de verre acrylique, est notamment utilisé dans l’industrie aéronautique et automobile. On le retrouve aussi bien dans la composition d’une vitre d’avion que d’un article de dessin.

C’est un matériau léger et résistant, durable, autant de qualités qui font de lui un excellent composant pour coques de téléphones.

Les coques en TPU

Le TPU c’est le polyuréthane thermoplastique : un matériau résistant aux chocs, à l’abrasion, à la perforation et à la pliure. Il est flexible et est utilisé pour remplacer du caoutchouc solide par exemple. Utilisé dans la fabrication de meubles, de sièges auto ou de matériaux d’emballage, il offre un très bon niveau de résistance aux chocs. On peut trouver des coques en TPU solides ou souples, et à un prix plutôt abordable.

En bref

Les matériaux technologiques utilisés pour la fabrication de coques de téléphone ont évolué pour accompagner les évolutions des smartphones. Outre ces matériaux relativement sophistiqués, il est également possible de se tourner vers des étuis en cuir ou en bois pour qui désire protéger son téléphone avec élégance et sobriété.