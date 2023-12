Microsoft Power Platform est une suite d’outils qui donne la possibilité aux utilisateurs de créer des applications personnalisées sans être expert en développement, d’analyser des données ou d’automatiser des processus.

C’est une plateforme intégrée pour répondre aux besoins d’automatisation de processus ou de développement d’applications entre autres. Elle s’adresse notamment aux entreprises qui cherchent à gagner en productivité et se décharger des tâches chronophages à faible valeur ajoutée.

Les outils de la Power Platform

La Power Platform de Microsoft regroupe quatre outils développés au sein de la société :

Power Apps : un outil qui permet de créer des applications web avec un éditeur no-code / low-code sans avoir de compétences avancées dans le domaine de la programmation.

Power Automate : un outil pour automatiser des tâches. Il permet par exemple de programmer des envois de mail automatiques suite à un document modifié, ou de suivre les tâches dans un circuit de validation, d’envoyer régulièrement des mails sur un sujet en particulier, etc.

Power BI : il apporte de la clarté et de la simplification à propos des données de l’entreprise. En mettant en forme les diverses données, Power BI présente aux entreprises leurs informations sous forme de tableaux de bord dynamiques et modernes.

Power Virtual Agents : un outil qui crée des agents virtuels, du support en ligne, à l’aide d’un chatbot.

Quel est l’intérêt de la Power Platform ?

La plateforme Power de Microsoft permet de digitaliser différentes demandes. Réservation de matériel, achats, contrôles d’installations, de véhicules, les possibilités sont larges.

Elle est également utile pour enregistrer les informations de terrain transmises par les intervenants techniques ou les commerciaux. Ces données resteront consultables sur la plateforme, possiblement accompagnées de photos prises sur le terrain pour illustrer au mieux les informations.

Cette plateforme présente aussi, comme vu plus haut, l’intérêt de créer des applications personnalisées, d’avoir accès aux données, de pouvoir les vérifier…

Vous pouvez vous rendre sur ce lien pour d’autres sources d’informations sur le sujet.

Power Apps

Power Apps est un logiciel de création d’applications métier. Il peut s’interfacer avec un grand d’outils de stockage d’informations comme la liste SharePoint, le fichier Excel ou encore la base de données SQL Server. Power Apps est en quelque sorte la relève de logiciels tels que Visual Basic, Windev, ou Delphi.

Le fonctionnement de Power Apps est relativement simple. Il suffit de lui fournir les données nécessaires pour que le logiciel crée une première version de l’application.

Il est possible de mettre en forme l’application avec quelques connaissances du logiciel. Cependant, avec des connaissances informatiques, il est possible d’intégrer des règles métier et d’aboutir à un logiciel personnalisé : personnalisation de la gestion des stocks, du suivi des véhicules, etc…

Power Automate

C’est un outil qui permet d’automatiser des suites d’actions. Capable de se connecter à des sources de données variées, il succède aux outils de workflows SharePoint lancés il y a plus de 10 ans.

Power Automate peut être utilisé à plusieurs niveaux en fonction des compétences de l’utilisateur.

Pour celui qui n’a pas de compétences en informatique, il est possible de simplement indiquer au logiciel les données à exploiter et la définition du déclencheur qui s’activera comme une expression oubliée.

Les détails du logiciel peuvent être paramétrés si vous disposez d’un minimum de connaissances et de compétences.

Power BI

Cet outil permet d’analyser les données de l’entreprise de de les visualiser. Il est efficace pour créer des tableaux de bord interactifs et des rapports afin de prendre en compte les erreurs et ne plus recommencer les mêmes fautes.

En bref

Power Platform propose une approche intégrée pour répondre aux besoins de création d’applications. Elle permet aux entreprises de réagir rapidement face aux changements et de se lancer dans l’innovation.