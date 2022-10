YouTube compte plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs tous les mois. C’est sans surprise l’un des plus grands réseaux sociaux au monde. Grâce à une telle affluence, de nombreuses personnes détentrices de chaînes YouTube parviennent à se créer une audience, ce qui leur permet de générer d’importants revenus. Il est aujourd’hui possible de faire de ce média social un véritable métier en devenant influenceur ou créateur de contenus utiles pour les internautes (formation, tutoriel, etc.). Le principal défi pour atteindre vos objectifs est toutefois de pouvoir vous constituer une audience en obtenant un maximum d’abonnés. Pour cela, différentes techniques peuvent être employées.

Les solutions pour acquérir de nouveaux abonnés sur YouTube

Réussir à avoir un grand nombre d’abonnés sur une chaîne YouTube n’est pas une mince affaire, car c’est un processus qui prend généralement du temps. Pour accélérer les choses et réussir à vous construire une grande audience, plusieurs solutions s’offrent à vous.

L’achat d’abonnés YouTube

L’achat d’abonnés YouTube se révèle être l’un des meilleurs moyens de faire grandir votre audience sur ce réseau social. C’est une solution simple et pratique qui vous permet d’avoir de nombreux abonnés. Ces derniers pourront réagir et liker vos publications, ce qui va optimiser la visibilité de vos différents contenus. Que vous soyez une entreprise, un influenceur, un producteur ou un artiste, cette méthode de boostage d’abonnés YouTube répondra à toutes vos attentes.

Si de nombreux prestataires proposent ce genre de service, les offres ne sont pas toujours fiables et sécurisées. Tous les fournisseurs d’abonnés ne vous permettent pas d’avoir de vrais followers. Se tourner vers un prestataire expérimenté et qui propose des followers de qualité est une solution pour acheter des abonnés YouTube sans aucun risque. C’est donc sans conteste la solution la plus sûre pour élargir votre audience sur YouTube.

Créez des partenariats

Outre l’achat d’abonnés, n’hésitez pas à conclure des partenariats avec d’autres Youtubeurs. C’est en effet l’une des meilleures façons d’attirer du trafic vers votre chaîne. Pour ce faire, nous vous conseillons de vous tourner vers des créateurs de contenus dont la thématique est similaire à la vôtre. Cela vous permettra d’avoir du trafic qualifié.

Réalisez des vidéos de qualité et proposez du contenu intéressant sur YouTube

Vous n’obtiendrez des abonnés que si vous proposez du contenu intéressant pour les internautes. Il est évident que d’autres Youtubeurs abordent la même thématique que vous sur leur chaîne. C’est pourquoi il est essentiel de vous démarquer en apportant le maximum d’informations utiles à vos followers. La qualité des vidéos est aussi un facteur crucial pour donner envie aux abonnés de les visionner. N’hésitez pas pour cela à faire appel à un professionnel. Il existe par ailleurs beaucoup d’autres techniques pour atteindre votre but comme la suggestion de vidéo, la réalisation de lives, etc. Quoi qu’il en soit, l’achat d’abonnés est la première option à envisager.

Promouvez votre chaîne YouTube sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux représentent le meilleur endroit pour faire connaître votre chaîne. Toutes les plateformes ne vous permettent toutefois pas d’avoir un bon résultat. Privilégiez des médias sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter, Twitch et TikTok. Ce sont les meilleurs sites pour avoir davantage d’abonnés. En ce qui concerne les techniques de promotion, plusieurs méthodes peuvent être envisagées.

La publicité

La publicité est sans conteste la meilleure façon de promouvoir votre chaîne sur les réseaux sociaux. C’est une technique employée par la plupart des Youtubeurs. Pour lancer votre campagne publicitaire, Google Ads vous sera d’une grande aide. Pour plus d’impact, n’hésitez pas à publier les publicités sur vos différents comptes.

Les concours pour promouvoir votre chaîne YouTube

Très efficace, cette méthode pour promouvoir une chaîne est extrêmement prisée. Cela consiste à créer des concours YouTube, puis à les publier sur les réseaux sociaux. C’est l’un des moyens les plus simples d’interagir avec les internautes. Pour réaliser un concours, vous devez toutefois vous conformer à certaines restrictions mises en place par YouTube. Dans votre publicité, mettez en avant les récompenses à la clé, les objectifs, les conditions, etc. Pensez également à solliciter l’aide d’autres influenceurs sur Facebook ou Instagram. De plus, la vente de produits sur les réseaux sociaux permet de mettre en avant votre chaîne et d’attirer ainsi de nouveaux abonnés.

Créez des miniatures personnalisées

YouTube, contrairement à la plupart des autres médias sociaux, est une plateforme visuelle. Après avoir remarqué votre vidéo sur Google, dans les suggestions ou les résultats de recherche, l’internaute est libre de la visionner ou non. Il est de votre devoir de faire en sorte que la vidéo soit suffisamment séduisante et attrayante pour inciter à cliquer dessus. C’est pourquoi vous devez faire très attention aux miniatures. La plupart des utilisateurs font en effet très attention à la miniature d’une vidéo avant même de lire le titre. Les vidéos les plus visionnées sur YouTube sont celles possédant une miniature personnalisée.

Pour créer une miniature de qualité, nous vous conseillons de faire attention à un certain nombre de détails comme le format. PNG, JPG, GIF et BMP sont les plus recommandés. En ce qui concerne la résolution, celle recommandée pour les miniatures est de 1280×720 px. Faites aussi attention à la taille (2 Mo maximum) et pensez à utiliser, dans la mesure du possible, des images de gros plan. Enfin, personnalisez votre miniature avec votre logo.

Le SEO YouTube, une solution à ne pas négliger

Après Google, YouTube est certainement le site le plus visité chaque jour. Les gens s’y rendent pour se divertir, apprendre quelque chose ou trouver des réponses à un problème. Pour avoir beaucoup d’abonnés, il est judicieux de penser au référencement de votre chaîne. Pour cela, vous devez recenser l’ensemble des mots clés (liés à votre thématique) utilisés par les internautes lors d’une recherche. Il s’agit de la première étape pour un référencement réussi. Connaître les mots clés les plus utilisés par les internautes va vous donner une idée de ce qu’ils recherchent. Sur cette base, vous pourrez développer de nouvelles idées pour vos prochaines vidéos ou aborder des sujets spécifiques en vue de répondre aux attentes de votre public.