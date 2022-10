Il existe des centaines de manières différentes de devenir entrepreneur. Cette tendance séduit de plus en plus de jeunes (et de moins jeunes !) qui ne souhaitent pas travailler toute leur vie pour un patron. Ils veulent développer leurs propres projets et utiliser leur temps pour les faire grandir. Aujourd’hui, pas besoin de faire de longues études très scolaires pour réussir, un peu de volonté et de bonnes idées font très bien l’affaire. Vous avez comme passion la santé et la nutrition, mais vous n’avez pas suivi d’études de médecine ? Vous aimeriez vous lancer, mais vous ne savez ni par quoi, ni par où commencer ? Voici comment devenir un entrepreneur spécialisé dans la nutrition !

Suivez une formation en nutrition pour devenir entrepreneur

Le but n’est clairement pas de faire du charlatanisme et de proposer des services dont vous n’avez aucune maîtrise. Il va falloir vous former pour aider les autres à mieux s’alimenter sans prendre de risques pour leur santé. Rien de tel, pour cela, que de suivre une formation en nutrition et en micronutrition dans laquelle vous pourrez apprendre plusieurs choses :

L’importance de l’alimentation dans la production d’énergie quotidienne : même si vous dormez suffisamment, il se peut que vous ne vous réveilliez pas en forme. C’est malheureusement le cas de beaucoup de personnes. La fatigue n’est pas nécessairement liée à la qualité du sommeil. Elle peut dépendre de plusieurs facteurs et votre alimentation en fait partie ! Des carences en vitamines et minéraux peuvent en effet affecter négativement vos capacités intellectuelles, cognitives et votre énergie de manière globale. L’abondance de certains aliments comme le sucre, les denrées à l’IG élevé et les mauvaises graisses peuvent aussi rendre votre quotidien très pénible à vivre. Toutes ces notions doivent être intégrées pour quiconque souhaite devenir nutritionniste.

dans la production d’énergie quotidienne : même si vous dormez suffisamment, il se peut que vous ne vous réveilliez pas en forme. C’est malheureusement le cas de beaucoup de personnes. La fatigue n’est pas nécessairement liée à la qualité du sommeil. Elle peut dépendre de plusieurs facteurs et votre alimentation en fait partie ! Des carences en vitamines et minéraux peuvent en effet affecter négativement vos capacités intellectuelles, cognitives et votre énergie de manière globale. L’abondance de certains aliments comme le sucre, les denrées à l’IG élevé et les mauvaises graisses peuvent aussi rendre votre quotidien très pénible à vivre. Toutes ces notions doivent être intégrées pour quiconque souhaite devenir nutritionniste. L’équilibre alimentaire nécessaire à une bonne santé : des familles d’aliments sont plus riches et plus intéressantes dans certains aspects physiologiques que d’autres. Nous avons toutefois besoin d’un peu de tout pour vivre, dans des proportions variables en fonction de nos activités et de notre quotidien. Un sportif aura ainsi besoin de certains apports en protéines et en glucides et quelqu’un de plus sédentaire devra faire plus attention au nombre de calories qu’il ingère. Le spécialiste en nutrition apparaîtra comme un excellent conseiller pour trouver le juste équilibre.

: des familles d’aliments sont plus riches et plus intéressantes dans certains aspects physiologiques que d’autres. Nous avons toutefois besoin d’un peu de tout pour vivre, dans des proportions variables en fonction de nos activités et de notre quotidien. Un sportif aura ainsi besoin de certains apports en protéines et en glucides et quelqu’un de plus sédentaire devra faire plus attention au nombre de calories qu’il ingère. Le spécialiste en nutrition apparaîtra comme un excellent conseiller pour trouver le juste équilibre. Les excès qui font tomber dans des troubles alimentaires dangereux : il existe certaines pratiques alimentaires qui peuvent être dangereuses et néfastes. C’est le cas des régimes trop restrictifs. En tant que praticien, vous devrez veiller à aiguiller vos patients vers des pratiques saines et respectueuses de leur personne et de leurs besoins corporels et psychiques.

Le nutritionniste n’est pas un gourou que l’on suit aveuglément, c’est un praticien diplômé et soucieux d’aider ses patients à retrouver la ligne, un équilibre alimentaire stable et de la force pour affronter leur quotidien.

Devenez coach sportif et aidez vos clients en surpoids

Le sport est une excellente activité de bien-être. Il permet de libérer des hormones telles que l’endorphine (la fameuse hormone du bonheur), d’accélérer le métabolisme, de contrôler la prise de poids et d’améliorer l’estime de soi.

Or, quiconque veut coacher des personnes en surpoids ou désirant améliorer leurs performances ne doit pas le faire sans science. Il faut de solides connaissances afin de ne pas faire prendre de risques à vos clients en leur donnant des conseils mettant en péril leur santé.

Il existe des formations scolaires pour devenir coach sportif, comme l’intégration de la formation de STAPS qui se prépare en 3 ans d’études après le bac. Vous pouvez également très bien suivre une formation en ligne ou en présentiel qui est certifiée et qui délivre un diplôme reconnu par l’État comme le BPJEPS.

Initiez-vous à la naturopathie pour exercer un métier de l’alimentation

Malgré les scandales récents liés à des naturopathes peu scrupuleux qui donnent des conseils santé plutôt douteux, la naturopathie est une pratique très en vogue et chaque année des étudiants ou des adultes en reconversion professionnelle font le choix de se former. Pour bon nombre d’entre nous, cette pratique a en effet du sens. N’est-ce pas d’ailleurs Hippocrate qui disait savamment « que ton alimentation soit ton médicament » ? Et il n’avait pas tout à fait tort !

Nous sous-estimons bien trop souvent la façon dont notre mode de vie influence notre santé physique et mentale. Le naturopathe, lui, en a bien conscience. Il se présente comme un éducateur à la santé qui profère des conseils précieux et adaptés à chacun en fonction de votre vie et de votre tempérament. Il ne doit cependant en aucun cas se prétendre médecin ou vouloir remplacer ce dernier. Il n’a pas les compétences pour poser des diagnostics ni pour prescrire des traitements. Il est là pour accompagner la personne vers une vie plus saine, plus détendue et plus profitable à travers des pratiques naturelles.

Si ce métier vous tente, vous devez toutefois faire attention à l’organisme de formation que vous choisirez. Cette pratique n’est pas encore bien encadrée en France, c’est pourquoi il est important de trouver une formation qualifiée. Pour bien la choisir, vous devez analyser les paramètres suivants :

L’organisme est-il porté par une association sérieuse et rigoureuse ? Le milieu n’étant pas encadré, il existe des associations qui se portent garantes de la qualité de votre formation ou de ses formateurs. Certaines de ces associations ne sont toutefois là que pour faire du business.

Les formateurs sont-ils eux-mêmes sérieux et rigoureux ? Sont-ils inscrits dans les registres précédemment cités ?

La formation contient-elle des pratiques ésotériques ? Comme dans toutes les médecines alternatives, il existe de nombreuses dérives en naturopathie. Les pratiques ésotériques en sont un signe. Privilégiez les connaissances pragmatiques qui ne s’en tiennent qu’à des preuves et des études médicales.

Les programmes sont-ils assez riches ? Devenir naturopathe en quelques heures est impossible. Il faut des programmes bien fournis, s’étalant parfois sur plusieurs années.

Y a-t-il des stages de mise en pratique prévus ? Les stages en immersion sont indispensables pour devenir un bon praticien. Les connaissances théoriques ne sont pas suffisantes.

En suivant ces différents conseils, vous trouverez un organisme fiable.

Vous avez à présent votre diplôme en poche, mais ce sourire radieux ne suffit pas à faire de vous un bon praticien ni à gagner de l’argent. Il va falloir trouver un moyen de vous lancer en tant qu’entrepreneur. Plusieurs solutions bien connues s’offrent alors à vous :

Les réseaux sociaux : Instagram est un excellent moyen de créer une communauté. Quand vous aurez un certain nombre de followers qui vous feront confiance, vous serez contacté par des marques qui chercheront à faire parler d’elles et à toucher votre audience. Vous pourrez également créer un compte dont l’accès à tous les contenus est payant sur des plateformes comme Patreon.

: Instagram est un excellent moyen de créer une communauté. Quand vous aurez un certain nombre de followers qui vous feront confiance, vous serez contacté par des marques qui chercheront à faire parler d’elles et à toucher votre audience. Vous pourrez également créer un compte dont l’accès à tous les contenus est payant sur des plateformes comme Patreon. Monétiser un blog : avoir un blog bien placé dans les résultats de Google et disposant de nombreux liens externes vous sera très utile. Disposer d’un site vivant permet de faire de l’affiliation en conseillant des produits ou de vendre des articles sponsorisés à des entreprises.

: avoir un blog bien placé dans les résultats de Google et disposant de nombreux liens externes vous sera très utile. Disposer d’un site vivant permet de faire de l’affiliation en conseillant des produits ou de vendre des articles sponsorisés à des entreprises. Ouvrir votre propre cabinet : c’est une option qui requiert plus de ressources, mais qui reste largement faisable pour un passionné de la nutrition.

: c’est une option qui requiert plus de ressources, mais qui reste largement faisable pour un passionné de la nutrition. Devenir formateur/formatrice : après quelques années d’expérience probantes, vous aurez la possibilité de former, à votre tour, des personnes curieuses d’apprendre comment bien se nourrir pour être en forme.

: après quelques années d’expérience probantes, vous aurez la possibilité de former, à votre tour, des personnes curieuses d’apprendre comment bien se nourrir pour être en forme. Lancer votre propre marque de nutrition ou de matériel sportif : en tant que fin connaisseur de ce qui est bon pour la santé, vous pourrez proposer de vendre des produits comme des compléments alimentaires ou du matériel spécifique.

Il existe donc de nombreuses formations différentes qui vous permettront de devenir entrepreneur si vous souhaitez exercer un métier lié à l’alimentation.