Entreprise : cela vaut-il le coup d’ouvrir une franchise en 2025 ? Notre avis !

Devenir entrepreneurest une chose, avoir du succès au point de dégager des bénéfices confortables en est une autre. C’est d’autant plus vrai avec l’incertitude qui règne à l’heure actuelle avec des investisseurs pour le moins frileux. C’est pourquoile modèle de la franchisesemble séduisant étant donné qu’il permet de réduire considérablement la part de risque. Pour cet article, nous allons dans un premier temps décrire les différentes caractéristiques de la franchise puis nous reviendrons sur ses avantages aujourd’hui.

Quelles sont les caractéristiques d’une franchise ?

Si on vous demande de citerdes noms de grandes franchises, vous avez probablement pensé à McDonald’s ou à Starbucks. En général, on a ainsi en tête des chaînes de restaurants, mais c’est en réalité bien plus vaste que cela en 2025. Pour vous y retrouver, on a donc décidé de vous lister les différents éléments que l’on retrouve chez toutes les franchises.

Une marque déjà établie

Vous avez tout à fait le droit de devenir franchiseur du jour au lendemain sans forcément être une pointure dans votre domaine. Toutefois, vous ne risquez pas d’attirer beaucoup de personnes prêtes à se lancer dans l’aventure avec vous. Car quand on cherche à être franchisé, c’est avant tout pour la sécurité (nous y reviendrons). C’est pourquoi on va se tourner versune franchisepossédantune marque déjà reconnueà même d’attirer naturellement des clients dans la zone d’exploitation. Oui, la notoriété, ça aide !

Un cadre juridique normé

Il n’est pas possible d’ouvrir une franchise dans son coin sans signerun contrat de franchise. C’est lui qui est là pour établir les droits et les obligations des deux parties concernées. C’est-à-dire le franchisé et le franchiseur. En dehors du fait que vous allez devoir respecter certaines règles en tant que franchisé, il faudra aussi verserdes redevances périodiques(royalties), sans oublier les droits d’entrée principalement liés à la formation. Pour info, le contrat a une durée limitée (2 ans, 3 ans…) et il doit donc être renouvelé pour que la relation d’affaires puisse perdurer.

Un accompagnement sur le long terme

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le franchiseur n’est pas là que pour faciliter la tâche au franchisé au moment du lancement de son activité.L’accompagnementse fait ainsi sur le long terme, même s’il varie bien sûr d’une franchise à l’autre. Il ne faut pas non plus mettre de côtéle réseau de franchisésqui fonctionne comme une véritable communauté. Ainsi, si vous rencontrez un problème technique par exemple, vous pouvez tout à fait demander conseil à d’autres franchisés. Vous n’êtes donc jamais totalement esseulé !

Quels sont les avantages d’ouvrir une franchise à l’heure actuelle ?

En vous décrivant les caractéristiques du modèle de la franchise, nous avons déjà soulevé certains deses avantages. Qu’à cela ne tienne : voici un résumé de ceux qui nous semblent être les plus pertinents en 2025.

Un démarrage bien plus facile

Si vous choisissez de lancer votre propre marque, vous allez sans doute rencontrer quelques difficultés au démarrage :

Un nombre de clients très faible, car personne ou presque ne vous connaît.

Une visibilité très restreinte puisqu’il faut du temps pour assoir sa notoriété. Pourun site Webpar exemple, même en mettant une place une stratégie SEO solide dès le début, cela prend des mois, voire des années.

Des incertitudes sur le fait que votre concept va marcher ou non.

Enouvrant une franchise, vous bénéficiez d’unesolution clé en mainavec un concept qui a déjà fait ses preuves. Vous n’avez même pas besoin d’élaborer une stratégie marketing complexe :tout est déjà en place, il vous suffit de vous concentrer sur votre activité !

Une sécurité bien plus confortable

On ne va pas se mentir : ce n’est pas avec une franchise que vous allez pouvoir exprimer pleinement votre côté créatif. S’il existe bien entendu certains franchiseurs qui vous permettent de garder une certaine liberté, vous allez devoir tout de même vous plier à des règles précises. À contrario,vous bénéficiez de la sécurité de l’emploipuisqu’il y a très peu de chances que votre affaire ne soit pas rentable. Gardez en tête que le franchiseur refuse les candidats pour lesquels il y a un doute sur la rentabilité.

Une motivation renforcée par le réseau

Enfin, lorsqu’on fait partie d’un réseau de franchisés, on esten moyenne plus impliquéque lorsqu’on gère son affaire seul dans son coin. En ouvrant une franchise, vous aurez ainsi l’occasion d’échanger avec des profils d’entrepreneurs variés qui partagent les mêmes objectifs que vous. C’est à la foisenrichissant et motivant!