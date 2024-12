Pourquoi miser sur le liège pour des cadeaux d’entreprise éthiques ?

De nos jours, valoriser son image d’entreprise responsable est devenu plus qu’indispensable. Pour ce faire, il est essentiel pour les marques de mettre en place une stratégie de communication responsable et engagée. C’est là qu’interviennent les cadeaux d’entreprise éthiques à l’exemple des goodies en liège, matériau agricole et éco-responsable qui ne cesse de gagner en popularité. Sans plus tarder, on vous explique pourquoi miser sur des cadeaux d’affaires en liège pour épater vos clients et partenaires.

Des cadeaux d’entreprise personnalisables et responsables

Ces derniers temps, les goodies en liège sont à la mode. Et pour cause ! Ce sont des objets publicitaires de qualité et parfaitement personnalisables. Logo, image, slogan… les possibilités de personnalisation sont vastes. Pratique et efficace, le liège est un matériau agricole responsable issu du chêne-liège. La récolte de l’écorce de cet arbre ne l’abîme absolument pas, ce qui fait de lui une ressource renouvelable inépuisable. Les cadeaux en liège sont parfaits pour montrer ses valeurs écologiques durant une campagne publicitaire.

Les meilleurs cadeaux d’affaires en liège

Les sacs en liège

Les objets en liège sont nombreux. Parmi eux, on trouve des sacs en liège et autres accessoires chics et tendances (sacs à main, sacs à dos, sacs à bandoulière, portefeuille, étui à lunettes). Ces produits en liège, sont faciles à entretenir, doux, imperméables et prestigieux. Ils sont parfaits pour les cadeaux d’affaires destinés aux collaborateurs les plus méritants. Il est possible de les offrir lors d’occasions spéciales en guise de remerciement.

Le mug en liège

Le mug café en liège est une version écologique du mug traditionnel. Ce goodies est simple, mais efficace dans le cadre d’une campagne promotionnelle. Les clients et les associés pourront l’utiliser quotidiennement.

Le carnet et le stylo en liège

Résistant et utile, le carnet en liège accompagné de son stylo est un cadeau à la fois fonctionnel et élégant. Le carnet apporte une touche d’originalité, tandis que le stylo apporte de la sobriété.

Refléter son engagement RSE grâce à un matériau naturel

Opter pour des cadeaux en liège, c’est aussi et surtout montrer son engagement RSE à vos clients et collaborateurs. Ainsi, ce matériau écologique permet d’améliorer véritablement son image de marque. Les enjeux environnementaux sont plus que jamais d’actualité, il est donc nécessaire d’adopter une démarche RSE et de la mettre en valeur à travers vos cadeaux d’entreprise.

Des produits résistants pour une communication durable

Pour finir, sachez que le liège est connu pour sa résistance face à l’eau. Assurément, avec un cadeau d’affaires en liège, vous pourrez maintenir une communication durable et par conséquent performante. De plus, malgré sa robustesse, le liège reste une matière très légère et donc facile à transporter.

Pour faire le point !

Ainsi, si vous êtes une marque désireuse de mettre en lumière vos valeurs éthiques et éco-responsables, miser sur des cadeaux d’entreprise en liège est une excellente idée. Que ce soit pour mettre en place une campagne publicitaire ou tout simplement remercier vos partenaires les plus fidèles, le liège est un matériau naturel de choix. À la fois écologique, résistant et polyvalent, il permet de prouver aux clients et aux collaborateurs que vous êtes une entreprise engagée détenant une véritable identité. Alors, n’attendez plus.