Une société freezone est une société domiciliée dans une zone franche aux Emirats Arabes Unis. Avec ce type de société, il est possible de faire du commerce à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis et même au niveau international.

L’un des avantages d’une société freezone est qu’elle exonère l’entrepreneur de s’associer avec un émirati. Il existe près de 25 freezones aux Emirats, il est possible d’y domicilier votre entreprise à certaines conditions. Plus de détails dans la suite de l’article.

Les avantages d’une société freezone

Une société freezone permet de commercer avec le monde entier et de devenir résident fiscal dans les Emirats. Elle permet d’obtenir un visa de résident, d’avoir une comptabilité très simplifiée, d’être exonéré d’impôts sur la société et les bénéfices et d’embaucher des employés. Avec une société freezone vous n’avez pas besoin de vous associer avec un émirati, vous pouvez louer des bureaux et rapatrier vos capitaux.

Ses limites

La société freezone possède toutefois certains inconvénients. En effet, il n’est pas possible d’ouvrir n’importe quelle société dans ces zones. Seuls cinq secteurs d’activité sont permis : l’industrie, le commerce, les services, l’import-export et les médias.

En dehors de ces types d’activité, vous ne pouvez pas bénéficier des dérogations et avantages propres aux zones franches.

Les formalités

Les formalités pour la création d’une société dans une des zones franches des Emirats sont assez contraignantes. Sans être exhaustif,voici certaines conditions et procédures à respecter :

obtenir une autorisation préalable : “license” industrie, trading ou services

préalable : “license” industrie, trading ou services créer la société : réservation nom, signature documents légaux, ouverture compte bancaire, enregistrement à la société d’immigration, visite médicale, etc. Chaque étape prend en moyenne une semaine.

: réservation nom, signature documents légaux, ouverture compte bancaire, enregistrement à la société d’immigration, visite médicale, etc. Chaque étape prend en moyenne une semaine. présenter les passeports du directeur, des actionnaires, un justificatif de domicile et les cv en anglais

Besoin de créer une société freezone à Dubaï ? Des sociétés spécialisées comme Société Emirats, Amedia Dubai ou Merritt s’en chargent pour vous.

Si vous avez l’intention de créer une société dans une des zones franches de Dubai ou des Emirats Arabes Unis, il existe des prestataires qualifiés pour cela. Afin d’être accompagné et conseillé dans vos démarches de création d’une société freezone, faites appel à des conseillers expérimentés comme Société Emirats, Amedi Dubai ou Merritt.