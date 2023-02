Est-ce que vous baissez la température de votre radiateur au moment de vous endormir ? Pensez-vous à l’éteindre quand vous n’êtes pas chez vous ? Est-ce que les chauffages des pièces inoccupées sont éteints ?

Il y a tout un tas de gestes que nous devrions faire pour réaliser des économies sur nos factures énergétiques. Mais en réalité, qui y pense vraiment ? Qui y pense tout le temps ? Difficile n’est-ce pas ?

Plutôt que d’essayer de concrétiser tous ces petits gestes au quotidien, vous pouvez les programmer et laisser votre radiateur opérer selon le programme.

Qu’est-ce qu’un programmateur de radiateur électrique ?

Un programmateur de radiateur électrique permet de régler la température du chauffage selon des horaires prédéfinis. C’est un dispositif avec lequel vous définissez les horaires de chauffage pour une pièce, à l’avance, en fonction de vos besoins. Les modèles modernes peuvent être contrôlés à distance via une application mobile.

L’intérêt du programmateur est qu’il vous permet d’éviter de chauffer une pièce lorsqu’elle n’en a pas besoin (pièce vide, aucune présence à la maison) ou de vous retrouver en situation de surchauffer inutilement une pièce.

Lorsque vous sortez pour vous rendre au travail par exemple, le chauffage devient inutile. Vous pouvez programmer son extinction à ce moment-là et le rallumer avant votre venue afin d’être accueilli par un foyer au sens propre et non des murs froids.

Lorsque vous dormez, vous n’avez pas besoin d’autant de chaleur, la couette prend le relais. Vous pouvez donc programmer votre radiateur pour baisser la température à 18 ou 17°C par exemple et ne la faire remonter que peu de temps avant l’heure du réveil.

Ces réglages, appliqués au quotidien, permettent de réaliser des économies sur vos factures d’énergie sans vous priver d’un intérieur chaud et confortable.

Envie de vous simplifier la vie tout en réalisant des économies ? Passez par des fournisseurs de programmateur de radiateur électrique comme Domotolec, E-Novelec ou Heatzy.

Si vous souhaitez réaliser des économies sur votre facture énergétique, sans pour autant vous priver du confort du chauffage, essayez le programmateur de radiateur électrique disponible chez Domotolec, E-Novelec ou Heatzy.