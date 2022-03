Comment traduire une photo sur Google Traduction

Peu importe le domaine, désormais avec Internet, tout est « presque » possible. Par exemple, il n’est plus obligatoire de maîtriser certaines compétences notamment dans le domaine de la traduction. En effet, afin de faciliter la compréhension et les échanges, plus besoin d’exceller dans une langue. Désormais, il existe plusieurs applications qui traduisent instantanément des textes ! Et Google traduction en fait partie. Voici quelques points à savoir sur son utilisation ainsi que sur sa mise en pratique.

Qu’est-ce que Google Traduction ?

Google Traduction est un traducteur automatique qui traduit de manière immédiate dans la langue de votre choix une photo prise à partir d’un texte. À savoir qu’aujourd’hui, il est répertorié plus d’une centaine de langues différentes. Ce qui est un réel avantage ainsi qu’une grande facilité !

Il est vrai que de nos jours, la communication avec le monde entier est devenue monnaie courante. Cependant, beaucoup de personnes ne sont pas bilingues et peuvent vite se retrouver en difficulté face à une langue étrangère. Google Traduction est la solution ! Simple et facile d’utilisation, vous pourrez, en quelques clics, traduire tous vos documents en réalisant simplement une photo.

Comment utiliser Google Traduction ?

Avant de commencer et afin de pouvoir profiter pleinement de ce service, il est recommandé de télécharger l’application. À savoir que celle-ci est disponible pour Smartphone, tablette, Android, IPhone…

Ici, nous allons détailler les différentes étapes à effectuer depuis un Smartphone afin de traduire un texte. Avant toute chose, il est nécessaire de choisir dans quelle langue vous souhaitez que Google Traduction fasse la traduction.

Une fois que l’application sera installée sur le téléphone, il suffira de prendre une photo de la partie du texte à traduire. Il faut savoir que ce n’est pas nécessairement une photo issue d’un document, il peut s’agir aussi d’une photo prise sur un autre écran comme un ordinateur ou un autre Smartphone.

Il est possible de faire cette action de deux manières différentes : soit en prenant directement une photo depuis Google Traduction, ou alors, en ne sélectionnant que la partie du texte désirée.

Il est également possible de scanner ce dont vous avez réellement besoin dans l’extrait, tout simplement en cliquant sur les parties essentielles.

À savoir qu’une autre manipulation est envisageable, en prenant une photo via son Smartphone de la partie à traduire. Ensuite, il faudra retourner sur l’application Google Traduction, cliquer sur « appareil photo » puis « importer ».

À l’écran, apparaîtra instantanément votre traduction.

Il est important de souligner que la traduction ne prend que quelques secondes. Peu importe la grandeur du texte à traduire, l’action est quasi immédiate !

Ces dernières années, nous connaissons une réelle accélération dans toute tâche administrative confondue. Que ce soit dans le milieu professionnel, mais également dans le cadre privé, aves nos moyens de communication High Tech, tout est devenu abordable et faisable. Il y a quelques années encore, la pratique et la maîtrise d’une langue étrangère étaient la seule possibilité de traduire des documents. Sinon, il fallait faire appel à un traducteur, et il s’avère que le coût de cette prestation restait parfois onéreux.

De plus, avant d’avoir la traduction, il fallait compter un certain délai qui pouvait être plus ou moins long. Aujourd’hui, peu importe le domaine et la quantité qui doit être traduite, le mot d’ordre est « rapidité » !

En effet, plus les systèmes technologiques se développent, plus les consignes professionnelles augmentent. Même s’il est vrai que chacun n’est pas polyglotte, traduire des textes est devenu une chose facile ! Avec l’application Google Traduction, il est certain que vos traductions n’auront plus de secret pour vous !