Vous rêvez d’avoir entre vos mains un des produits Apple, iPhone, iPad, Macbook… mais vous ne souhaitez pas dépenser une fortune dans ce genre d’achat. Avez-vous déjà songé aux produits Apple reconditionnés ? Grâce aux appareils reconditionnés, vous pourrez obtenir ce que vous voulez à prix réduit, ce qui est économe et très avantageux. De plus, les articles seront pour la plupart comme neufs. Pour ne pas passer à côté d’une très bonne affaire, on vous propose de découvrir ce qu’il faut savoir sur les articles reconditionnés de la marque à la pomme.

Un produit reconditionné qu’est ce que c’est ?

Lorsqu’un appareil qui a déjà été utilisé retourne en magasin pour être une nouvelle fois vendu, il devient un produit reconditionné. Ce dernier se voit être remis à neuf et réparé en cas de dommage quelconque. Sachez que tous les appareils électroniques reconditionnés subissent des tests et des vérifications avant d’être remis de nouveau en vente sur le marché.

Il faut savoir que ce type d’appareil n’est pas considéré comme étant d’occasion, au vu de l’expertise qu’il subit contrairement à l’occasion qui est vendue dans son état actuel. Quant aux produits Apple reconditionnés, ce sont les appareils de la marque ayant déjà été employés par des utilisateurs et qui ensuite sont remis à niveau pour vivre une seconde vie.

Quelle procédure de reconditionnement chez Apple ?

Vous l’aurez compris, les produits électroniques pour être considérés comme reconditionnés doivent être soumis à une procédure stricte, qui peut comporter :

Du nettoyage.

Des changements de pièce.

Une réinitialisation.

Une remise en marche.

Dans le cas des appareils reconditionnés ayant la certification Apple, la procédure avant la mise en vente est complète et pointilleuse. De plus, ils affirment que les articles retournés le sont selon les conditions de remboursement et de retour Apple. Concernant leur procédure de reconditionnement, la marque prévoit pour tous ses produits une vérification fonctionnelle :

Vérification de la batterie.

Remplacement des pièces défectueuses.

Inspection et nettoyage.

Changement de numéro de série.

Inspection de la qualité.

Les avantages des appareils reconditionnés de la marque Apple

Acheter un appareil reconditionné de la marque à la pomme comporte de nombreux bénéfices. Pour commencer, il permet de faire des économies, jusqu’à 15 % de remise. De plus, la plupart des produits possèdent les mêmes performances que les produits neufs et subissent le même contrôle technique avant la mise en vente !

Par ailleurs, Apple vous garantit de la marchandise reconditionnée de qualité, et fournit une fiche produit ainsi que les informations à savoir sur l’état de l’appareil et son reconditionnement. Et ce n’est pas tout ! La marque prévoit pour vous un service après-vente gratuit, il vous est d’ailleurs recommandé d’acheter les produits Applecare si vous souhaitez bénéficier d’une garantie supplémentaire et d’une assistance technique centralisée. En plus de cela, la livraison des articles est gratuite, et se procurer un appareil reconditionné est un geste écologique !

En résumé, les produits Apple reconditionnés possèdent une qualité certifiée. Ils sont soumis à une procédure stricte avant toute remise en vente. Opter pour un produit de la marque reconditionné comporte de multiples avantages. Ainsi, vous ne serez pas déçu !