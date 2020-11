Notez cet Article

Vous avez l’idée et l’envie de créer un blog ? Avant de se lancer dans l’aventure, il faut se poser les bonnes questions et savoir par où commencer. Je partage avec vous mes conseils avant de débuter et pour bien démarrer.

La rédaction d’un blog personnel ou d’un blog sur WordPress nécessite quatre étapes de base –

Inscription auprès d’un hébergeur et choix d’un nom de domaine.

En supposant que vous êtes un débutant et que vous n’avez pas déjà de site Web WordPress, la première étape consiste à créer un nouveau site et à le faire; vous aurez besoin d’un hébergement et d’un nom de domaine.

Pour commencer je vous conseille un hébergement mutualiser sur WB2 (https://wb2.fr) qui installera un wordpress avec un thème et plugins premium ainsi que l’accès à des videos de formation.

Pour le nom de domaine (ex: google.com), certaines personnes utilisent leur propre nom pour leurs blogs personnels. Cependant, faites attention à la façon dont vous souhaitez que votre nom de domaine apparaisse. La plupart du temps, plus le nom de domaine est court et mémorisable, mieux c’est.

Rédaction de votre blog

Maintenant, tout est prêt pour que vous puissiez démarrer votre blog.

Il faut tout d’abord trouver des idée d’articles populaires. Le site quora (https://www.quora.com/) épingle les articles les plus populaires classés par centre d’intérêt sur sa plateforme. A vous de trouver les idées qui sont dans vos cordes dans les sujets qui vous intéressent.

Accédez au tableau de bord WordPress, cliquez sur le Article + Nouveau dans la barre de menu..

Choisissez un titre (H1) pour votre article avec une bonne accroche.

Rédigez votre article avec 500 mots minimum en français correct et sans faute

N’oubliez pas de découper votre contenu en plusieurs petits paragraphes avec des titres H2 pour le référencement.

Ajoutez une image libre de droits que vous aurez été chercher sur Pexels (https://www.pexels.com/fr-fr/), pixabay (https://pixabay.com) ou Unsplash (https://unsplash.com)

Puis et dans les option sur la droite publiez-le. Voila, vous êtes un blogueur maintenant.

Etendre les fonctionnalités de votre blog avec des plugins

Avec le temps, vous pourrez explorer diverses autres fonctionnalités de WordPress pour rendre votre blog plus rapide ou pour attirer plus de trafic vers votre blog.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery : pour un affichage optimal de votre blog je vous conseille portfolio pro

: pour un affichage optimal de votre blog je vous conseille portfolio pro WP Super Cache : pour optimiser la vitesse de votre site

: pour optimiser la vitesse de votre site Newsletter : pour tenir informer tous vos visiteurs des nouveautés de votre blog

: pour tenir informer tous vos visiteurs des nouveautés de votre blog Cookie notice : obligatoire si vous utiliser les cookies de Google analytics

: obligatoire si vous utiliser les cookies de Google analytics Yoast SEO our référencer correctement vos articles de façon efficace

our référencer correctement vos articles de façon efficace Really Simple SSL : pour passer au https (SSL). Le certificat Let’s encrypt gratuit apporte plus de sécurité et d’accessibilité à votre blog

: pour passer au https (SSL). Le certificat Let’s encrypt gratuit apporte plus de sécurité et d’accessibilité à votre blog Social Media and Share Icons (Ultimate Social Media) : Plugin de médias sociaux facile à utiliser qui ajoute des icônes de médias sociaux à votre blog.

Conclusion

Maintenant il faut publier régulièrement car les lecteurs reviendront pour découvrir vos nouveaux articles afin de fidéliser votre audience . N’oubliez pas de vous inscrire sur les réseaux sociaux afin de relayer vos articles au plus grand nombre et d’attirer du trafic vers votre blog.

Si vous rencontré des difficultés techniques, vous pourrez faire appel à un webmaster freelance pour déboguer votre blog ou faire évoluer votre site internet.

Merci et bon blog !!