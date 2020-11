Notez cet Article

La réputation sur internet se définit comme l’ensemble des opinions et des avis que les internautes ont vis-à-vis d’une marque ou d’une entreprise. Aujourd’hui, la gestion de l’é-réputation de son entreprise est d’une importance capitale pour tout entrepreneur désireux d’atteindre de meilleures performances.

Pour y arriver efficacement, les professionnels recommandent de solliciter les services d’un cabinet spécialisé en e-réputation. Doté d’une équipe d’experts, ce cabinet mettra en œuvre les techniques efficaces et modernes pour vous aider à redorer votre image sur internet.

Découvrez dans cet article les techniques pour nettoyer son e-réputation.

Pourquoi surveiller son e-réputation ?

Avec l’arrivée du web 2.0 et des réseaux sociaux, les internautes ont la possibilité désormais de donner leur point de vue ou de faire des commentaires sur une marque ou un produit. Ces commentaires peuvent être à l’avantage de l’entreprise, mais peuvent aussi très bien lui nuire et entacher son image.

Or, selon un récent sondage, plus de 80 % des consommateurs procèdent, avant tout achat, à une recherche pour se renseigner sur une structure ou une marque.

À en croire les experts en marketing, une personne sur deux serait influencée par les avis et commentaires présents sur internet. Avoir une bonne e-réputation est un atout majeur qui permettra de vous démarquer de la concurrence, d’accroitre votre visibilité, d’attirer des prospects (ceux-ci seront plus en confiance) et d’optimiser le chiffre d’affaires.

Par contre, une réputation écornée représente une mauvaise publicité qui peut conduire au désintéressement des prospects vis-à-vis de vos produits. De ce fait, pour éviter une mauvaise surprise, il s’avère alors primordial pour l’entreprise de surveiller régulièrement son e-réputation afin d’anticiper les attaques.

Le nettoyage de la présence sur internet est un exercice méticuleux qui se réalise par la mise en œuvre de différentes techniques éprouvées. L’utilisation de ces techniques fait appel à diverses compétences dont vous pouvez manquer à l’interne. De ce fait, pour nettoyer efficacement et durablement sa présence sur internet, il est conseillé de faire appel à un cabinet spécialisé en e-réputation.

Un tel cabinet est composé de spécialistes qui se chargeront d’étudier votre situation dans son entièreté et vous proposeront des solutions concrètes, complètes et sur mesure. Dans leur plan d’action, ces professionnels se chargeront :

d’optimiser votre image ;

de produire des contenus textuels de qualité ;

d’accroitre la crédibilité de votre entreprise sur la toile ;

d’éliminer les avis et commentaires négatifs sur vos produits ;

de former vos collaborateurs ;

d’assurer une veille régulière.

En ayant recours à un cabinet spécialisé en e-réputation, vous êtes certain de profiter d’une intervention efficace et de qualité, mais aussi d’avoir du temps pour vous concentrer sur des activités à valeur ajoutée.

Quelles sont les techniques utilisées par les agences en e-réputation ?

Les agences spécialisées en e-réputation utilisent différentes techniques modernes à savoir le curing, le flooding et le Serp Sculpting.

La technique du curing

Sur la toile, nombreux sont les internautes qui publient des contenus purement diffamatoires afin d’entacher injustement l’image d’une personne ou d’un produit. Dans ce cas, les experts en e-réputation utilisent la méthode de curing pour supprimer ces contenus. Sa mise en œuvre reviendra à contacter le site internet tiers pour lui demander la suppression dans les plus brefs délais de ces mauvaises informations.

Si ces derniers sont plutôt erronés, les experts demanderont leurs modifications immédiates. Cette technique de nettoyage de votre e-réputation est légitime.

Que faire en cas de refus de retrait ?

Si le site refuse de retirer les faux contenus, vous pouvez vous adresser directement à Google pour réclamer leur suppression. En effet, conformément au droit à l’oubli mis en avant par la Cour de Justice Européenne, tout individu à la possibilité de demander le retrait du web d’informations négatives. Pour y arriver, vous n’aurez qu’à remplir et à envoyer un formulaire de demande de suppression à Google. Ce formulaire est disponible sur le moteur de recherche.

Quelles sont les règles à respecter ?

Afin que la méthode de curing puisse être autorisée, il est obligatoire que votre requête respecte quelques règles. En premier, il est important de savoir que votre requête de suppression doit concerner une personne physique et non une entreprise. Le sujet mis en cause doit également être une personne intervenant dans la vie publique.

De plus, il est obligatoire de démontrer que l’information à retirer cause un préjudice réel à la personne en cause. En outre, pour profiter du curing, il est important que l’information à supprimer ne soit pas relative à une infraction pénale. Par ailleurs, si la publication du contenu à retirer était une obligatoire légale, alors vous ne pourrez pas avoir droit à sa suppression.

La technique du flooding

Le flooding est une technique très utilisée par les professionnels de la réputation en ligne du fait de ses multiples atouts. Cette technique vise à noyer les contenus négatifs traitants de votre marque. Pour ce faire, les experts auront à inonder le web de liens entrants positifs et de contenus valorisants en rapport avec vos produits.

Le but de cette méthode est de faire reculer les informations incriminantes sur les dernières pages de Google et de faire apparaitre celles positives dans les premiers résultats.

Pour que le flooding puisse être un succès, il est nécessaire de veiller à la qualité des contenus à publier sur la toile. Ceux-ci doivent être pertinents, originaux, concrets, intéressants et optimisés pour le référencement. La création de ses contenus n’est pas un exercice réalisable par tout le monde. Il nécessite de disposer de compétences particulières et de maîtriser certaines techniques rédactionnelles. De ce fait, il est capital qu’elle soit exécutée par des professionnels spécialisés en e-réputation.

Par ailleurs, en plus de ces contenus, les liens entrants au sujet de vos produits doivent être concrets et avoir une forte valeur ajoutée.

La technique du Serp Sculpting

Le SERP Sculpting est une technique de nettoyage qui vise à façonner les SERPs des moteurs de recherche afin de faire reculer ou supprimer des contenus négatifs. Pour y arriver, les experts se chargent de faire remonter des pages et sites traitants de contenus favorables en lien avec vos produits. Cette technique moderne de nettoyage permettra d’accroitre votre visibilité, de fidéliser vos clients, d’attirer des prospects et d’optimiser votre chiffre d’affaires.

