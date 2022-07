Malgré vos nombreuses tentatives, votre Mac manque toujours d’espace pour le stockage de vos fichiers ? Une mémoire insuffisante a tendance à favoriser la lenteur au niveau de l’appareil, ce qui occasionne d’autres dysfonctionnements. Pour faire face à cette situation, Apple propose différents moyens pour vous faciliter la vie.

Quelle méthode pour réduire automatiquement le système de stockage sur Mac ?

S’il est possible de nettoyer manuellement votre système de stockage, vous pouvez miser sur MacKeeper qui s’occupera du processus de façon automatique. Pour ce faire, installez le programme MacKeeper et activez la fonction Auto-scan. Cette approche permet de se protéger des logiciels malveillants, des virus et des problèmes relatifs à la performance qui finissent aussi par réduire le stockage Système sur Mac avec le temps.

Pour ce qui est de la configuration de Auto-scan MacKeeper, cliquez sur le menu Rechercher et ensuite sur Corriger situé dans la barre latérale du programme. Sélectionnez Auto-scan au niveau du coin inférieur droit puis appuyez sur Gérer Auto-scan. Activez la fonction Analyser automatiquement mon Mac toutes les 24 heures. Il ne vous restera qu’à suivre les conseils de nettoyage proposés par MacKeeper à travers votre rapport de scan.

Le résultat du nettoyage de votre système de stockage dépend du type de fichiers système proposé sur votre espace. Puisque Mac n’affiche pas concrètement les fichiers disponibles sur votre espace de stockage, il serait judicieux d’essayer plusieurs méthodes.

Effacer les instantanés Time Machine par sauvegarde du Mac

Time Machine a pour fonction de générer des sauvegardes régulières de votre Mac sur un système de stockage externe. Mais si votre Mac n’est pas relié à votre disque de stockage, il procède à l’enregistrement des instantanés de ces sauvegardes sur votre système de stockage.

Supprimer les instantanés Time Machine avec Terminal

Si vous n’avez pas la possibilité de connecter votre disque externe pour sauvegarder à nouveau à l’aide de Time Machine, vous pouvez recourir à une suppression manuelle avec Terminal. Ainsi, ouvrez Terminal depuis le dossier Utilitaires de votre Mac et renseignez la commande suivante : tmutil listlocalsnapshotdates. Vous apercevrez une liste de l’ensemble des dates auxquelles votre Mac a stocké les instantanés Time Machine. Pour la suppression, insérez la date dans la commande tmutil deletelocalsnapshots [date de l’instantané].

Mettre à jour MacOs

Une mise à jour non installée de MacOs peut occuper assez d’espace sur votre disque dur. Il faudra simplement mettre à jour votre Mac sur le dernier système d’exploitation, le but étant d’effacer les mises à jour déjà effectuées. Pour cela, ouvrez les Préférences Systèmes puis cliquez sur Mise à jour des logiciels.

Les fichiers système sont aussi susceptibles de prendre trop d’espace sur votre Mac. Cela est généralement dû à un bug de macOs. Procéder à une mise à jour est une solution efficace contre ce problème.

Supprimer les fichiers de cache

Pour libérer quelques Gigaoctets, le dossier Caches est une cible opportune. Afin de vider la mémoire Cache du système, ouvrez le Finder, cliquez sur la catégorie « Aller » puis sélectionnez « Aller au dossier ». Saisissez ~/Bibliothèque/Caches/et appuyez sur « Aller ». Une fois que vous accédez au dossier Caches, choisissez les données à supprimer et validez pour confirmer.