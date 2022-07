Un bon logo vous aide à créer une marque mémorable qui fait bonne impression sur vos clients. Il doit être le reflet de votre marque, de sa personnalité et de sa valeur ajoutée. La bonne nouvelle est qu’il n’est même pas nécessaire d’être un graphiste chevronné pour créer un logo d’aspect professionnel. De nos jours, il existe de très bonnes applications et sites de création de logos gratuits ou à prix abordable. Ils simplifient grandement le processus de design, vous permettant de créer un logo professionnel et accrocheur, même sans compétences particulières. Nous avons sélectionné pour vous 5 créateurs de logos à petit prix :

Commençons par le générateur de logos Tailor Brands. Sur base de vos spécifications, il vous propose une série de logos à télécharger gratuitement. Il suffit de vous inscrire sur le site pour y accéder. Vous pouvez aussi opter pour une version payante. Elle vous donne accès à diverses options de personnalisation du logo (polices, icônes, couleurs…) et à plusieurs formats à télécharger. Sans oublier la création de cartes de visite, de site web, etc.

Concrètement, Tailor Brands est un générateur de logos alimenté par une intelligence artificielle. C’est ce qui vous permet d’obtenir un logo en quelques minutes seulement. Votre seule tâche est de répondre à quelques questions: quel type de logo souhaitez-vous (icône ou texte) ? Quels styles de typographie vous plaisent ? Quelle est votre activité ?

Ce créateur de logos est très facile à utiliser, avec de bonnes options de personnalisation. Le fait de devoir s’abonner pour accéder à l’intégralité des options implique un peu plus d’engagement. Mais le tarif d’une dizaine d’euros par mois reste abordable.

GraphicSprings

Ensuite, nous avons Graphic Springs, une solution simple pour la création de logos. Grâce à son application de design interactive et facile à utiliser, créez votre logo en quelques minutes.

D’abord, faites votre choix parmi des milliers de graphiques vectoriels de haute qualité. La base de données de GraphicSprings contient des dizaines de catégories variées (agriculture, droit, politique, mode, santé, beauté…).

L’outil propose aussi d’innombrables options pour les graphismes, polices, couleurs et formes vectorielles. Enfin, téléchargez votre logo dans différents formats, notamment JPG, PNG et SVG.

Cette application web simplifie la conception de logos et permet aux utilisateurs à petit budget d’obtenir un logo professionnel. En plus de sa version gratuite, GraphicSprings propose aussi plusieurs forfaits à partir de 19,99 dollars.

Créateur de logos DesignEvo

Un troisième créateur de logos à prix réduit est DesignEvo. Le site dispose des millions d’icônes, de formes et de polices de logo. Plus de 5000 modèles qui permettent aux utilisateurs de personnaliser rapidement un logo d’aspect professionnel à partir d’un style prédéfini. Pratique pour les novices !

De plus, cette plateforme conviviale offre aussi un moyen facile de concevoir/personnaliser un logo à partir de zéro. Dans les deux cas, vous pouvez télécharger vos fichiers dans différents formats (JPG, PNG et PNG transparent) et les sauvegarder dans un compte cloud.

Au niveau du prix, il existe une version gratuite de DesignEvo. La résolution des fichiers et les possibilités d’édition et de téléchargement sont limitées. D’autres restrictions s’appliquent aussi. Quant aux forfaits, sur la base d’une licence unique, ils vont de 24,99 à 49,99 dollars.

Globalement, DesignEvo est si facile à utiliser que les entrepreneurs et autres personnes qui n’ont aucune compétence en design peuvent créer un logo personnalisé et professionnel.

TurboLogo

Vient ensuite TurboLogo, qui offre une multitude d’options d’édition de personnalisation. Ce qui en fait un excellent concepteur de logos, c’est l’automatisation de son IA. Dès la page d’accueil, il suffit d’indiquer des informations clés (entreprise, nom et slogan) et votre secteur d’activité. Ensuite, vous devez choisir quelques combinaisons de couleurs et vos icônes préférées.

Quelques secondes suffisent à Turbologo pour vous présenter des modèles et designs personnalisables basés sur vos informations et préférences. Vous êtes alors libre de créer et modifier votre logo à volonté. Ajout d’icônes ou de formes, redimensionnement des éléments, modification des couleurs, changement des polices, etc.

Notez toutefois qu’il n’existe aucune version gratuite de TurboLogo. Et les formules d’abonnement sont en paiement unique. Elles sont disponibles pour des périodes de 3 ou 12 mois, au prix de 16 à 84 euros. Selon le montant, vous accédez à plus ou moins d’options. C’est l’un des principaux défauts de cet outil, si vous cherchez une option totalement gratuite pour créer votre logo.

En outre, Turbologo vous offre une grande liberté de modification, ce qui requiert un minimum d’expérience en matière de design.

Générateur de logos Ucraft

Enfin, Ucraft n’utilise pas d’intelligence artificielle pour générer des logos. Il ne dispose pas non plus de modèles. Vous créez votre logo vous-même en partant de zéro. Cela peut sembler un peu effrayant, mais l’outil est relativement facile à prendre en main.

Les seuls éléments que vous pouvez utiliser sont les icônes, le texte et les formes. Il est aussi possible d’ajouter autant d’éléments que vous le souhaitez et d’ajuster la couleur de chacun. La création se fait en glissant-déposant, et toutes les modifications se trouvent dans la barre latérale gauche.

Vous pouvez également uploader vos propres polices dans Ucraft, ce qui est rare. Une inscription est requise pour télécharger votre logo, mais vous pouvez obtenir gratuitement un fichier PNG haute résolution. Et pour seulement 7 dollars, vous accédez à un fichier vectoriel haute résolution.

Avec Ucraft, vous créerez un logo assez basique, mais très rapidement, en haute résolution et pour un coût modique. Cela sans sacrifier la qualité.

Conclusion

En résumé, voici les critères les plus importants pour sélectionner un créateur de logos à petit prix :

Interface facile et intuitive, qui simplifie la conception.

Prix. Certains excellents créateurs de logos en ligne sont gratuits. D’autres proposent des options supplémentaires à des tarifs abordables.

Formats. Il vous faut un logo de haute qualité et en haute résolution, dans le format de votre choix.

Licence vous permettant d’utiliser votre logo à des fins commerciales.

Accès au logiciel dès que vous en avez besoin (bureau, application mobile ou encore navigateur).

Sur cette base, à vous de choisir l’outil qui répondra le mieux à vos besoins !

