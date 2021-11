Avec son livre à succès La semaine de 4 heures, Tim Ferris a lancé une véritable mode qui n’a cessé de se développer depuis 2014 : l’envie de devenir un digital nomade. Il faut dire que ce mode de vie a de quoi susciter une certaine appétence… Pouvoir voyager à l’étranger, ne travailler que quelques heures pas jour pour pouvoir profiter du monde qui nous entoure, ou ne pas avoir de contraintes de lieu de travail ou d’horaires en ferait rêver plus d’un. Mais ce lifestyle n’est-il pas un peu utopiste ? Comment réussir à se transformer en nomade numérique ? Et comment bien vivre en tant que tel ? On vous livre toutes nos astuces !

Qu’est-ce qu’un nomade digital ?

Un nomade numérique, aussi appelé « nomade digital » ou « digital nomad » en anglais est une personne qui travaille depuis son ordinateur et qui peut donc se permettre de voyager un peu où il veut sur le globe dès l’instant qu’il dispose d’une connexion internet. Son activité en ligne lui permet de ne pas être contraint par un quelconque lieu de travail où se rendre chaque matin. En revanche, il se peut qu’il ait des horaires à respecter en fonction du métier qu’il choisira.

Quel travail pour un nomade numérique ?

Pour être nomade, vous n’aurez pas le choix : vous devrez impérativement travailler depuis votre PC. Fort heureusement, les possibilités sont très diverses et il y en a pour tous les goûts. Dans un premier temps, sachez qu’il existe trois statuts de travailleurs en ligne qui ont chacun des points positifs et des points négatifs :

Le freelance : Il connaît déjà son métier mais il veut s’ émanciper de son entreprise pour être à son propre compte. Il proposera alors des services en tant que travailleur indépendant . L’avantage est que son installation n’est pas très compliquée, il peut même continuer de proposer ses services à l’entreprise qui l’employait auparavant. En revanche, il aura en général besoin de ses clients pour vivre et donc il devra vendre de son temps pour gagner de l’argent .

: Il connaît déjà son métier mais il veut s’ pour être à son propre compte. Il proposera alors des . L’avantage est que son installation n’est pas très compliquée, il peut même continuer de proposer ses services à l’entreprise qui l’employait auparavant. En revanche, il aura en général besoin de ses clients pour vivre et donc il devra . L’auto-entrepreneur : L’entreprenariat est un mode de vie particulièrement intéressant car il permet de lancer un véritable business en ligne qui rapportera des revenus suffisants pour vivre . Il faudra cependant être patient car dans un premier temps, vous ne compterez pas vos heures…

: L’entreprenariat est un mode de vie particulièrement intéressant car il permet de qui rapportera des . Il faudra cependant être patient car dans un premier temps, vous ne compterez pas vos heures… Le télétravailleur : Enfin, vous pourrez continuer à travailler pour l’entreprise dans laquelle vous êtes actuellement, mais à distance. C’est une tendance qui se popularise et de plus en plus d’employeurs accordent ce statut à leurs salariés. Le soucis est que vous aurez des horaires à respecter et vous ne serez pas libre de ce que vous ferez de votre temps.

Quel qu’en soit votre statut, il existe énormément de métiers qui peuvent être pratiqués à distance. Voici quelques idées qui devraient vous inspirer, bien que la liste soit loin d’être exhaustive:

Donner des cours à distance : Depuis le début de la pandémie, l’enseignement à distance se normalise . Il est donc extrêmement simple de devenir professeur en ligne . Vous pouvez par exemple enseigner le français ou l’anglais en signant des contrats avec plusieurs instituts proposant des cours en distanciel comme Preply qui sont souvent à la recherche de nouveaux collaborateurs. Le principe est simple : il vous faut des connaissances basiques de ce que vous allez enseigner et des aptitudes à manier des outils de visioconférence comme Zoom, Whatsapp ou encore Skype.

: Depuis le début de la pandémie, . Il est donc extrêmement simple de . Vous pouvez par exemple enseigner le français ou l’anglais en signant des contrats avec plusieurs instituts proposant comme Preply qui sont souvent à la recherche de nouveaux collaborateurs. Le principe est simple : il vous faut des connaissances basiques de ce que vous allez enseigner et des aptitudes à manier des outils de visioconférence comme Zoom, Whatsapp ou encore Skype. Devenir webdesigner : Si vous avez une âme d’artiste, vous pouvez vous lancer dans le webdesign. C’est un secteur où la demande ne manque pas et où l’installation en tant que freelance est plutôt accessible. Il vous faut avoir des compétences en informatique, en design et un portfolio que vous potentiels clients pourront consulter afin de consulter vos travaux.

: Si vous avez une âme d’artiste, vous pouvez vous lancer dans le webdesign. C’est un secteur où la demande ne manque pas et où l’installation en tant que freelance est plutôt accessible. Il vous faut avoir des compétences en informatique, en design et un portfolio que vous potentiels clients pourront consulter afin de consulter vos travaux. Monétiser un blog : Vous pouvez gagner beaucoup d’argent avec un blog à succès. Si vos contenus sont de qualité, il vous sera possible de faire de l’affiliation, de proposer des articles sponsorisés ou encore du consulting et du coaching.

: Vous pouvez gagner beaucoup d’argent avec un blog à succès. Si vos contenus sont de qualité, il vous sera possible de faire de l’affiliation, de proposer des articles sponsorisés ou encore du consulting et du coaching. Vendre des produits en ligne : Les français sont chaque jour un peu plus confiants face aux achats en ligne. Le e-commerce est donc un secteur très porteur . Le seul bémol est qu’il vous faudra un certain capital pour commencer.

: Les français sont chaque jour un peu plus confiants face aux achats en ligne. . Le seul bémol est qu’il vous faudra un certain capital pour commencer. Créer des contenus : Vous pouvez proposer vos services à des professionnels ou des particuliers en tant que créateur de divers contenus comme la rédaction, le montage photo et vidéo ou bien l’illustration. Il existe de nombreuses plateformes où vous aurez la faculté de trouver des clients plus ou moins facilement en fonction de votre bagage et du charme de votre portfolio.

Voyager en tant que digital nomade : parlons de formalités

Certains ne voyagent que rarement et aiment rester au moins une année dans la contrée où ils ont décidé de poser leurs valises. D’autres préfèrent changer régulièrement et ne s’éternisent pas sur un même lieu. Quoi qu’il en soit, il faudra se renseigner sur certains éléments avant de choisir un pays :

Les conditions d’entrée : Renseignez-vous bien sur un éventuel visa à prévoir avant de prendre votre envol, sur la durée de validité de celui-ci et sur les documents à fournir pour pouvoir vous rendre à votre destination (notamment avec les nouveaux protocoles sanitaires).

: Renseignez-vous bien sur un éventuel visa à prévoir avant de prendre votre envol, sur la durée de validité de celui-ci et sur les documents à fournir pour pouvoir vous rendre à votre destination (notamment avec les nouveaux protocoles sanitaires). Les lois du pays d’accueil : Les lois ne sont pas les mêmes partout. Dans certains pays, il est formellement interdit d’emporter de l’alcool par exemple.

: Les lois ne sont pas les mêmes partout. Dans certains pays, il est formellement interdit d’emporter de l’alcool par exemple. Quelques éléments de logistique :Faites un tour sur les forums ou les vidéos youtube d’expatriés pour vous renseigner sur le coût de la vie et sur les conditions pour trouver un logement afin de ne pas trop galérer sur place. Essayez aussi d’apprendre quelques éléments de langage.

La question du pays de résidence dans lequel vous paierez vos taxes et vous élirez domicile est fréquente. En général, les nomades digitaux choisissent de se domicilier chez de la famille dans leur pays d’origine et d’y payer leurs taxes. D’autres décident d’ouvrir une entreprise à l ‘étranger les affranchissant d’impôts sur le revenu. Pour avoir quelques conseils sur le sujet, vous pouvez écouter les nombreux podcast qui fluctuent sur internet où des personnes ayant déjà opté pour cette façon de vivre vous partagent leurs astuces.

Vaincre la solitude

S’il y a un inconvénient que relatent la plupart des nomades numériques, c’est bien la solitude. En effet, partir à l’étranger avec pour unique compagnon son ordinateur peut être parfois un peu déroutant. La culture dans laquelle nous atterrissons peut être complètement différente de la nôtre, sans compter la langue que nous ne maîtrisons pas forcément.

Mais rassurez-vous, ce mode de vie est tellement en vogue que vous ne serez pas seul. Des espaces de coworking ouvrent dans la plupart des villes mondiales, des groupes Facebook se créent, ainsi que d’autres communautés sur la plupart des réseaux sociaux. Vous pourrez aussi rencontrer des digital nomades sur des blogs ou des sites dédiés aux expatriés. En bref, si vous faites les causes, vous ne resterez pas bien longtemps sans amis !