Il peut arriver à un moment de notre carrière que nous ayons envie de nous arrêter un peu pour faire le bilan de notre parcours professionnel. Lorsque nous envisageons de changer de carrière, il peut être tout à fait pertinent de faire un bilan de compétence afin de faire le point sur nos savoir-faire.

Qui peut réaliser un bilan de compétence ?

Réaliser un bilan de compétence n’est pas une chose simple. En effet, pour travailler en détail sur les savoirs faire d’une personne, il convient d’échanger plusieurs heures avec elle sur son parcours professionnel et sur l’ensemble des missions qu’elle a été amenée à réaliser tout au long de sa carrière. Il faut donc savoir poser les bonnes questions et surtout savoir les analyser avec précision et pertinence.

De plus, dans un bilan de compétence le professionnel va faire réaliser un certain nombre de tests qui permettront à leur tour de dégager des grandes tendances sur les compétences et les opportunités qui vont pouvoir s’offrir à la personne si elle souhaite évoluer d’un point de vue professionnel.

Au regard de la technicité et des savoirs qui sont demandés, il est bien évident que seuls des professionnels des ressources humaines ont la capacité de réaliser de tels bilans. Il s’agit d’ailleurs le plus souvent de psychologues du travail qui sont tout particulièrement formés à ce genre d’exercice.

Dans quel cadre est-il possible de réaliser un bilan de compétence ?

Vous avez bien compris que réaliser un bilan de compétences n’est pas une chose totalement anodine. De ce fait, le coût peut parfois être significatif surtout si vous souhaitez avoir un travail réalisé avec sérieux et avec une grande qualité.



Vous pouvez donc de ce fait le faire financer en totalité ou en partie par votre Compte Personnel de Formation (CPF). Ainsi, vous pourrez, à moindres frais, faire un vrai point sur vos compétences professionnelles et ainsi pourquoi pas orienter votre carrière professionnelle vers une autre direction grâce à des compétences transférables que vous aurez pu identifier en faisant votre bilan de compétence complet.