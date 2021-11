Quoiqu’en pensent encore bon nombre de gens, il n’est plus nécessaire de taper des lignes de codes pour créer un site internet. Cette faculté de monter un site n’est plus propre aux seuls experts en informatique. Il est désormais possible de le réaliser sans n’avoir aucune connaissance en codage. Cela grâce à, entre autres, des logiciels comme WordPress, systèmes de gestion des contenus, qui proposent des fonctionnalités permettant de créer et gérer divers types de sites web.

Simple d’utilisation et gratuit, WordPress est à la portée de tout un chacun. Pourtant, de nombreuses sociétés de support wordpress se développent – pourquoi ?

WordPress, qu’est-ce que c’est ?

WordPress est un système de gestion de contenu (CMS) libre et en open source. C’est un logiciel distribué par la fondation WordPress.org, écrit en PHP et reposant sur une base de données MySQL.

A quoi ça sert ?

Initialement, il était destiné à la création de blogs sur le web. Aujourd’hui, c’est le CMS le plus utilisé au monde et plus généralement l’un des outils les plus fréquemment sollicités pour créer un site avec plus de 35 % de sites internet crées sous WordPress.

Loin d’être restreint aux blogs, ce logiciel libre permet désormais de créer :

des sites vitrines

des sites de vente en ligne

des sites d’enseignement

des sites applicatifs

des sites institutionnels

des portfolio etc.

Pourquoi est-il autant utilisé ?

Les raisons de son succès sont multiples même si l’une des principales reste sa facilité d’utilisation, faisant de WordPress un outil de création accessible même aux novices.

Outre sa simplicité, on pourrait également citer sa gratuité, mais aussi :

une grande liberté d’action (modifications du site …)

De nombreux thèmes de personnalisation

Des plugins de qualité

Un référencement naturel facilité

Un système de mise à jour permanent

L’ importance donnée à la sécurité

Un choix varié en terme d’ajout dé médias

Une optimisation pour les smartphones

Et bien d’autres choses encore…

WordPress ne manque pas d’arguments pour conforter sa place de leader du CMS loin en tête devant le peloton.

L’assistance WordPress

Parallèlement à la vaste prise de place de WordPress sur la toile, atteignant selon certains chiffres, jusqu’à 41 % des sites crées, se développent des assistants spécialisés dans ce logiciel.

Comment expliquer cette montée d’agences d’assistants pour un logiciel gratuit, libre et surtout facile à utiliser ?

Le rôle de l’assistant WordPress

Tout d’abord, il faut bien comprendre que l’assistance WordPress ne consiste pas uniquement à intervenir auprès des clients lorsque ceux-ci rencontrent un problème quelconque ou que leur site bogue. L’assistant peut intervenir bien avant, en amont, lors la création même du site.

Il est vrai que WordPress est un logiciel facile d’accès, que des utilisateurs à travers le monde s’en servent en guise d’entraînement pour créer des sites, et qu’il existe WordPress.com, une version simplifiée de WordPress.org, pour encore plus faciliter la tâche aux utilisateurs. Oui, tout cela est vrai : installer WordPress et créer un site à partir de ce logiciel est facile et à la portée d’une personne qui n’a jamais approché la programmation dans sa vie. Mais, et cela est important à préciser, ce n’est pas parce que « tout le monde » peut créer un site avec WordPress que tous pourront créer un site qui mettra en valeur leur entreprise et la rendra attractive. Créer un site : oui ; mais créer un bon site, qui sera visible et pourra transformer des visiteurs en clients, ce n’est pas à la portée de tous.

Avant d’être celui qui vous dépanne en cas de bogue, l’assistant WordPress peut vous être utile afin de créer un site attractif et compétitif.

Ses compétences

L’assistant WordPress, si vous lui confiez la création de votre site, gérera lui-même son architecture dans son ensemble, fort de ses capacités techniques et de son expérience. De même qu’il pourra réaliser le design et gérer le côté esthétique.

Il s’occupera également de gérer l’accessibilité et la qualité du site. Sans oublier, un point très important et pourtant méconnu de nombre d’entrepreneurs, la gestion du référencement du site. L’assistant peut vous proposer d’optimiser votre référencement sur Google en jouant de sa maîtrise du SEO et de sa connaissance de l’architecture de WordPress.

Cela, sans citer tous les aspects techniques qui échappent au novice non expérimenté (choix de l’hébergeur, permaliens etc.)

Et, une fois le site crée, l’assistant reste à la disposition du client pour l’aider en cas de complications, de bogue ou même pour une éventuelle formation en vue d’être à jour sur ce qui lui sera utile pour l’optimisation de son site.

Ce qu’il faut retenir

WordPress est un logiciel qui a considérablement simplifié la tâche de création de sites web, à tel point qu’une personne totalement étrangère au monde de la programmation peut tout de même créer un site web.

Cependant, l’entrepreneur désirant monter un site compétitif, bien référencé, toujours apte à répondre aux besoins des clients, y arrivera difficilement sans avoir recours à de l’assistance s’il n’est pas lui-même un expert dans le domaine.