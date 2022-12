Désormais, le monde digital et celui des réseaux sociaux font partie de notre quotidien. Snapchat en fait partie et aujourd’hui, la plupart d’entre nous utilisons ce mode de communication dans de nombreux domaines. En effet, nous ne pouvons que constater la rapidité de ce mode de communication. D’ailleurs, nombreux sont ceux qui les utilisent à titre personnel, et même professionnel. C’est pourquoi, afin de faciliter leurs utilisations, les créateurs de l’application Snapchat ont mis en place différentes fonctionnalités comme par exemple, l’activation du mode sombre. Mais comment faire pour l’activer depuis un Android ou un iOS ? Et en quoi cela consiste concrètement ? À travers cet article, nous allons tenter de vous apporter un maximum d’informations pour une bonne utilisation.

L’activation du mode sombre sur iOS fait partie des actions les plus faciles à réaliser. Pour cela, il suffit de se rendre dans les réglages de l’application de votre iPhone.

Une fois que votre application est ouverte, voici les manipulations à effectuer :

Tout d’abord, cliquez sur votre avatar en haut à gauche ;

Ensuite, cliquez sur l’icône « Réglages » ;

Un menu apparaît ;

Sous l’intitulé « Mon compte », cliquer sur « Apparence » de l’application ;

Trois options vous sont proposées : identique à celle du système, toujours clair et enfin, toujours sombre.

Sélectionnez la dernière option, soit, toujours sombre afin d’utiliser le Dark Mode à l’échelle d’iOS.

Sachez que si vous optez pour la première option, celle-ci deviendra automatiquement le mode du système par défaut. Ainsi, votre application Snapchat s’affichera toujours en mode sombre ! Plus besoin d’effectuer de manipulation !

Pour pouvoir activer le mode sombre de Snapchat sur Android, la manipulation est tout autre. En effet, sous Android, Snapchat ne dispose pas d’un mode sombre natif comme il existe chez d’autres réseaux sociaux. C’est pourquoi, afin d’activer cette fonctionnalité, il faut forcer le mode sombre. Rassurez-vous, il ne s’agit que de quelques manipulations. Toutefois, cette fonctionnalité n’est disponible que pour l’Android 10. C’est pourquoi, il est important de vérifier qu’il s’agisse bien de cette version ou que la dernière mise à jour soit récente.

Pour commencer, il faut activer le mode sombre à l’échelle du système. Dans un premier temps, rendez-vous dans « Paramètres », « Affichage » puis, activez le thème sombre. Cependant, cette solution n’apporte pas un résultat aussi parfait que souhaité. Néanmoins, cette astuce est profitable à ceux qui ne veulent plus utiliser le mode clair. Enfin, il est important de préciser que cette solution ne fonctionne pas sur tous les Smartphones !

Une fois cette action réalisée, voici les différentes manipulations à effectuer :

Tout d’abord, il faut se rendre dans : « Paramètres », « Système » puis « À propos de l’appareil » ;

Ensuite, il faut tapoter 7 fois le numéro de build.

Les options développeurs seront accessibles depuis les paramètres. Si celles-ci ne s’affichent pas, il faudra retourner sur « Paramètres » puis « Paramètres supplémentaires » ou « Paramètres système », selon votre surcouche.

Enfin, il suffit d’activer le mode sombre en forçant l’option depuis les options développeurs.

Grâce à cette méthode d’utilisation, vous pourrez utiliser votre application Snapchat en mode sombre !

Il est important de préciser qu’il n’existe pas de distinction entre le mode sombre et le mode noir. La seule différence existante est le vocabulaire employé. En effet, peu importe le mot utilisé, le rendu final sera bien le même !

Pourquoi mettre ses applications en mode sombre ?

L’application Snapchat n’est pas « le » premier dans ce domaine. Depuis de nombreuses années, ce concept a été mis en place par de nombreuses autres applications. En effet, le fait d’utiliser cette fonctionnalité offre divers avantages, tant pour votre appareil que pour votre propre confort tout en apportant une touche esthétique à votre écran !

Tout d’abord, sachez que le fait d’activer le mode sombre sur votre téléphone va permettre à la batterie d’avoir une longévité plus grande. Mais pas seulement ! Même s’il est vrai que cela est un point important, les fonctionnalités principales vous toucheront beaucoup plus directement !

Le premier point à préciser concerne le confort de lecture. Il faut savoir que beaucoup d’utilisateurs sont connectés une bonne partie de la nuit et que l’écran blanc est un redoutable agresseur, ainsi qu’un perturbateur de sommeil important. En effet, au-delà, du fait que cela soit désagréable, l’écran blanc en pleine nuit vous éblouit considérablement la vue !

C’est pourquoi, en activant ce mode noir ou sombre, ce problème est complétement résolu !

Les développeurs de cette idée se sont penchés sur nos réelles habitudes de vie. Désormais, la plupart d’entre nous utilisons notre téléphone à deux moments propices de la journée : le matin au réveil, pour regarder les premières informations du jour ou tout simplement pour consulter ses mails et le soir, juste avant de dormir. D’ailleurs, selon une étude réalisée en 2016, 60% d’utilisateurs consultent leurs téléphones environ une trentaine de minutes avant de dormir et un tiers des utilisateurs le consultent en pleine nuit.

Depuis de nombreuses années déjà, les Smartphones font partie intégrante de nos vies. Cet appareil est bien plus qu’un simple téléphone puisqu’à lui seul, il remplit de nombreuses fonctions comme notre agenda, notre « ordinateur » et parfois même, il sert de livre. Bien que cela soit une révolution pour toutes les différentes fonctionnalités que celui-ci nous offre, il y a un point essentiel à prendre en réelle considération et à ne pas négliger : celui de notre santé. En effet, comme beaucoup de choses, il y a toujours les bienfaits, mais aussi les précautions à prendre pour utiliser telle ou telle chose de la meilleure des manières.

Désormais, de nombreuses astuces, fonctionnalités et même de nombreux accessoires sont disponibles pour nous faciliter notre utilisation. Alors, pourquoi ne pas s’en servir ?

Beaucoup de choses peuvent s’acheter, mais la santé, notamment la vue, est unique est inestimable. N’hésitez pas vous aussi à activer cette fonctionnalité !