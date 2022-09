Vous êtes à la recherche d’un cadeau original pour vos clients et collaborateurs, mais vous êtes en manque d’inspiration ? La clé USB publicitaire à personnaliser est l’un des meilleurs goodies que vous pourrez offrir à vos interlocuteurs. Et pour cause, il compte parmi les objets publicitaires les plus pratiques et utiles dans la vie de tous les jours, en plus d’être peu coûteux. Vos clients et vos collaborateurs pourront donc l’utiliser au quotidien pour le transfert de leurs données. De plus, il s’agit d’outil promotionnel parfait pour accompagner les prochaines stratégies de communication d’une entreprise.

Cependant, une question subsiste : comment choisir le modèle idéal, celui qui sera à la fois original et percutant ? Il existe de nombreux types de clés USB, tous répondent à des besoins spécifiques. Découvrez quels facteurs prendre en compte dans le choix de ce support de communication ? Comment choisir en fonction de l’usage que vous allez en faire et de vos valeurs ? Pour quelle qualité de produit opter ?

Les clés USB publicitaires : un excellent moyen de promouvoir votre entreprise

Grâce à une clé USB personnalisée avec le logo de votre marque, vous pourrez promouvoir facilement et efficacement votre entreprise. Outre son côté utilitaire, ce goodies permet de véhiculer les valeurs et les messages de votre structure tout en représentant son image. Du modèle high-tech au modèle plus traditionnel, la clé USB vous aidera à établir une connexion avec votre cible. Rendez-vous sur un site proposant une large gamme d’objets publicitaires et de cadeaux d’entreprise.

Avec le logo de votre société, vous aurez la possibilité d’afficher certains renseignements sur votre entreprise (numéro de téléphone, adresse, nom de l’entreprise, etc.). Par ailleurs, la clé USB est un objet promotionnel au tarif très abordable et avec un large choix de gammes aux couleurs, aux formes et aux matières variées. Avec cet outil marketing intemporel, vous pourrez ainsi optimiser la visibilité et la renommée de votre enseigne en un éclair !

Il existe de nombreux types de clés USB

Étant donné qu’il existe énormément de modèles de clés USB différents, il est donc important de choisir celle qui répond le mieux à vos besoins. Les clés USB classiques conviennent à tous les secteurs d’activités et plusieurs matières sont mises à disposition selon les goûts (métal, acier, bois, cuir…). Si vous préférez le format rectangulaire, vous pouvez opter pour la clé USB carte de crédit. Semblable à une carte de visite high-tech, elle dispose d’un design fin et elle peut être dépliable en fonction du modèle. Sa large surface de marquage permet d’y inscrire les coordonnées d’une entreprise. De plus, elle est parfaite pour se glisser dans les enveloppes lors d’une campagne de mailing par courrier.

Si vous êtes en quête d’originalité, vous pouvez vous tourner vers une clé USB en forme de serrure ou de stylo, sans oublier celles avec LED intégré. Ces modèles atypiques vous permettront d’attirer l’attention de vos interlocuteurs et de marquer les esprits. Pour finir, si vous souhaitez renvoyer une image positive de votre entreprise, il est essentiel de privilégier les modèles écoresponsables et de favoriser les produits faits à partir de matériaux naturels comme le bambou ou le bois, et ceux conçus à partir de matières à haute valeur environnementale comme le plastique recyclé.

Les facteurs à prendre en compte pour votre clé USB publicitaire

L’un des premiers facteurs à prendre en compte lors de votre choix est la taille de la mémoire de l’objet. Par exemple, si vous comptez les utiliser à des fins professionnelles et charger les données de votre société (catalogues, photos de produits…), il vous est conseillé de connaître la taille des fichiers pour s’y conformer, afin de faire les bons choix et d’économiser de l’argent. Par contre, si vos clés USB doivent être offertes vides à vos clients, dans ce cas-là, il est recommandé de disposer de 4 Go au minimum. Ceux qui l’utilisent pourront bénéficier d’un large espace de stockage.

Il faut ensuite prendre en compte la rapidité et la compatibilité de l’objet avec les ordinateurs. De nos jours, la clé USB 3.0 a le vent en poupe. La clé USB3 est en effet de plus en plus compatible avec les appareils modernes et elle possède une vitesse de transmission plus rapide que les clés USB 2.0. Outre ces facteurs, le prix de ce goodies publicitaire est aussi important. Comme on trouve divers modèles sur le marché, les tarifs eux aussi varient. Par exemple, les modèles 3.0 sont plus chers que les modèles dits « classiques ».

Décidez de l’usage que vous souhaitez faire de la clé USB

Pour vous aider dans le choix de votre clé USB, demandez-vous quel usage vous comptez en faire. Vous n’opterez en effet pas pour le même modèle selon vos besoins. Sera-t-elle utilisée à des fins de marquage ou comme cadeau promotionnel ? Dans le cas d’un projet de communication, la personnalisation est d’une importance capitale. De ce fait, si vous devez recourir à une technique de marquage afin de graver vos clés USB publicitaires pour une durée inaltérable, privilégiez l’inox ou une autre matière naturelle.

La gravure au laser vous permettra de diffuser votre message sur du long terme et possède une valeur environnementale. En revanche, si vous désirez mettre en avant les couleurs de votre entreprise avec de beaux visuels, l’impression numérique reste la meilleure solution, celle-ci est adaptée aux matières plastiques. Il existe de nombreuses techniques de gravure, toutes possèdent des avantages.

Veillez à passer commande auprès d’un fournisseur réputé

Pour finir, veillez à passer commande auprès d’un fournisseur réputé capable de fournir des produits de haute qualité. Car la qualité du produit incarne l’image de votre marque, celle-ci doit être positive et préservée aux yeux de votre clientèle. De plus, elle fait la notoriété de votre entreprise, un point positif pour contribuer à une meilleure visibilité.

De plus, les consommateurs accordent beaucoup d’importance à la dimension éthique de leurs achats. Par conséquent, opter pour un goodies publicitaire conçu en Europe sera à votre avantage en termes de communication par l’objet et cela valorisera votre image. De plus, ce type de modèle respecte parfaitement les normes de fabrication en vigueur et affiche un bon rapport qualité/prix. Pour conclure, les clés USB publicitaires sont d’excellents outils de communication promotionnels. Utilitaires et intemporelles, elles sauront séduire vos différents interlocuteurs. À vous de les choisir et de les personnaliser afin d’en faire des objets originaux en fonction de vos objectifs, de leurs modèles et de leurs usages.