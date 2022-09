Jusqu’au 20 septembre, les trottinettes électriques pliables 100 MAX de la marque URBANGLIDE sont à 255,99 € au lieu de 319,99 € chez Cdiscount.

Si vous recherchez une trottinette électrique, c’est l’occasion d’économiser plus de 60 € en cette rentrée 2022.

La trottinette électrique URBANGLIDE 100 MAX est un concentré de technologie et d’innovations

La trottinette électrique pliable URBANGLIDE 100 MAX est équipée de roues 10’’ et d’une fourche suspendue pour offrir confort et puissance. Ses grands pneus increvables alvéolés assurent une grande durabilité tandis que deux garde-boues protègent contre les projections.

Niveau sécurité, elle n’est pas en reste puisqu’elle est dotée d’un puissant frein à disque progressif couplé à un frein moteur. Grâce à une double suspension arrière, la trottinette pliable d’URBANGLIDE procure adhérence et souplesse sur la route ;

La 100 MAX d’URBANGLIDE montée sur un moteur de 350W atteint la vitesse de 25 km/h.

La trottinette électrique 100 MAX et la sécurité

La trottinette électrique pliable d’URBANGLIDE ne lésine pas sur la sécurité des conducteurs avec tout d’abord un frein moteur allié à un disque progressif mais également l’éclairage. Avec son phare avant et le feu stop arrière ainsi que plusieurs réflecteurs, vous pouvez rouler en voyant tout en étant vu.

De plus, un bouton unique pour changer le mode de vitesse et allumer les phares vous permet de rester mieux concentré sur la route et conduire plus sereinement.

Autonomie et durabilité

La trottinette 100 MAX URBANGLIDE est équipée d’une batterie 7,5Ah 36V et d’une capacité de 270Wh offrant une autonomie pouvant aller jusqu’à 30km.

C’est aussi une trottinette solide, dotée d’une structure renforcée pouvant supporter un poids de 120 kg.

La capacité de sa batterie la rend particulièrement adaptée aux déplacements urbains. La robustesse de son cadre et de ses pneus en font une trottinette conçue pour durer dans le temps.

Design et confort

Un guidon moderne et minimaliste, un écran 100 % intégré qui affiche vitesse, niveau de batterie et mode de conduite, une gâchette d’accélération ultra-sensible, des poignées recouvertes d’un grip antidérapant, tout un attirail d’options qui ajoutent confort et modernité à la trottinette. Tout ceci a été pensé dans le but de faire de la trottinette électrique pliable URBANGLIDE 100 MAX un moyen de transport moderne, design, pratique et confortable.

Les caractéristiques de la 100 MAX URBANGLIDE

Roues 10″ avec pneus increvables

Autonomie jusqu’à 30Km

Moteur 350W

Vitesse maximum : 25 km/h avec 3 vitesses

Double suspension avant (Fourche suspendue) + Double suspension arrière

Frein : frein à disque + moteur

Signalisation optimale : éclairage avant + arrière et 4 réflecteurs

Pliable et ergonomique

Quelques photos de la trottinette électrique 100 MAX URBANGLIDE

La trottinette électrique 100 MAX URBANGLIDE en vidéo déballage