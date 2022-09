Connaissez-vous la fonction « supprimer l’arrière-plan d’une image » ? Cette fonctionnalité permet d’identifier les objets selon le contraste et a pour objectif d’offrir à vos images un fond totalement transparent. Pratique n’est-ce pas ? Surtout pour pouvoir intégrer des images à de nouveaux designs.

Grâce à cet outil en ligne facile d’utilisation, il est possible de faire preuve de créativité en modifiant le fond d’une photo, ou encore de créer des logos transparents pour les plus inventifs. Cependant, plusieurs questions peuvent nous traverser l’esprit.

Comment supprimer le fond d’une image ? Quelle est l’utilité d’effacer l’arrière-plan d’une photo ? Quel est le format idéal pour la transparence ? Ou encore, quels sont les avantages de cette fonction ? Sans plus tarder, découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la suppression d’arrière-plan d’une image en ligne !

Vous voulez supprimer le fond de vos images en un clic avec un outil en ligne gratuit ? Car vous êtes un entrepreneur et vous désirez mettre en avant vos images produits, ou encore créer des logos professionnels ? Ou vous avez tout simplement envie de personnaliser vos photos souvenirs ?

Rendez-vous sur https://fr.depositphotos.com/bgremover.html afin de pouvoir bénéficier de la fonction suppression automatique d’arrière-plan. Rapide et efficace, il vous suffira de suivre les instructions du logiciel afin d’obtenir des images parfaites au fond transparent, pour un usage professionnel ou personnel !

Quelle est l’utilité d’effacer l’arrière-plan des images ?

1- pour personnaliser des photos de produits

Si vous avez besoin de réaliser des photos de produits et de personnaliser du contenu sur votre image. Faire disparaître leur arrière-plan pour les rendre transparents est ce dont vous avez besoin. En effaçant le fond de vos images, vous aurez la possibilité de mettre en valeur le produit que vous cherchez à vendre et donc de booster vos ventes. De plus, l’absence d’un fond chargé donnera une allure plus professionnelle à vos photos. Par ailleurs, elles pourront se fondre parfaitement sur un site web et sur bien d’autres plateformes.

2- pour créer un logo transparent

Vous avez envie de vous lancer dans le design ? Vous allez pouvoir faire un logo transparent pour une entreprise grâce au suppresseur d’arrière-plan. Les logos transparents ont pour avantage de pouvoir être utilisés sur différentes plateformes. Ils sont donc flexibles et disposent d’une meilleure qualité d’image. En bref, les graphismes dotés d’un fond transparent sont bien plus professionnels.

Quel est le format idéal pour la transparence ?

Pour ce qui est du format idéal pour la transparence d’arrière-plan, nous vous conseillons les formats PNG et vectoriel qui permettent de conserver les pixels transparents d’une image. Contrairement au format JPEG qui ne préserve pas la transparence, car il utilise un mode de couleur RVB en 24 bits ou bien en niveau de gris 8 bits.

Ainsi, le fichier PNG est à privilégier pour les fonds transparents. De plus, lors des compressions, ce type de fichier ne nuit pas à la qualité de l’image. À noter que si vous avez besoin d’agrandir ou de rétrécir votre réalisation, il faudra opter pour les formats vectoriels à l’exemple du SVG.

Les avantages de la suppression du fond d’une photo

L’arrière-plan transparent des images comporte de nombreux avantages, nous allons en citer quelques-uns :

Il rend les images plus belles : retirer le fond initial de vos photos pour ensuite le modifier permet d’améliorer ces dernières et de laisser libre cours à votre créativité.

Il maximise la flexibilité des photos : elles pourront être utilisées à des fins personnelles ou pour des projets professionnels en s’adaptant pleinement à leur nouveau fond.

Il réduit la taille du fichier : en supprimant le fond, il vous restera que le sujet principal de l’image, cela réduit la taille du fichier.

Il permet de créer des designs professionnels : vous aurez la possibilité de faire des logos pour des sites web, sans forcément avoir beaucoup d’expérience dans le domaine.

Il optimise les ventes des sites e-commerce : des images produits attrayantes poussent les clients à acheter. De plus, il rend le produit conforme aux réglementations en vigueur sur le marché.

En conclusion, la fonction suppression d’arrière-plan d’une image peut être utilisée pour différentes raisons. Grâce à un outil gratuit en ligne, vous aurez la possibilité de réaliser de magnifiques créations graphiques rapidement et facilement. À vous de jouer !