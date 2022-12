Les professions libérales sont soumises à une réglementation stricte en matière de publicité. C’est pour cela que vous ne verrez pas un médecin diffuser des annonces publicitaires vantant les qualités de son cabinet. Dès lors, il devient important pour eux d’informer le public de leur présence. C’est là le rôle des plaques professionnelles que vous apercevez jonchant les rues et les couloirs.

Vous l’aurez remarqué, ces plaques se ressemblent toutes. Pourquoi ? Car là encore, une réglementation, émanant des différents ordres, définit la manière dont doit être conçue une plaque professionnelle.

Aujourd’hui, réaliser une plaque pro est très simple. Vous pouvez les concevoir en ligne, en quelques clics et les recevoir chez vous.

Où acheter une plaque professionnelle ?

Si vous êtes médecin ou architecte et que vous souhaitez acheter une plaque professionnelle pour informer les passants de la présence de votre cabinet, nul besoin de sortir de chez vous. Il existe des solutions en ligne. Plusieurs plateformes sur le web proposent la réalisation de plaques professionnelles personnalisées, sur mesure, pour les professions libérales et autres.

Vous aurez le choix entre différents formats, matériaux et couleurs.

La réalisation de la plaque pro en ligne s’effectue en quelques étapes succinctes. Après avoir choisi la couleur de fond de votre plaque ainsi que la couleur des caractères, vous devrez renseigner les lignes de texte (nom, diplômes, horaires, etc.). Vous pouvez modifier le style et la taille de fixation. Ce n’est pas plus difficile que cela.

Bien entendu, il faut s’informer auprès du Conseil de l’ordre votre profession ou du syndicat afin de connaître les mentions légales à respecter pour la confection de votre plaque professionnelle.

La législation relative aux plaques professionnelles

Quelle que soit la nature de votre profession libérale, il est crucial de s’informer auprès des organismes compétents au sujet des règles à respecter en matière de gravure sur plaque professionnelle. Gardez en tête que cette signalétique n’est pas une publicité mais un moyen d’informer votre patientèle. Même si les détails changent d’un métier à l’autre, voici ce qui doit paraître en général sur une plaque professionnelle :

Le nom et le prénom

L’activité

L’adresse professionnelle

Le numéro de téléphone (ou boite mail)

Les horaires de travail

Les diplômes

Quant à la taille de la plaque, elle est également réglementée. La plupart du temps, c’est un format rectangulaire, variant entre 15 x 20 cm et 30 x 25 cm. A titre d’exemple, le code de la santé prévoit des dimensions de 30 x 25 cm pour les professions médicales.

Enfin, la couleur et la matière de la plaque relèvent du choix de l’intéressé. La législation ne contraint pas les professionnelles à s’astreindre à un matériau plutôt qu’un autre ou une couleur plutôt qu’une autre. Vous pouvez opter pour une plaque en plexiglas, en laiton ou en aluminium. C’est selon votre bon vouloir. Il en va de même pour la couleur. Cependant, veillez à respecter le règlement de copropriété qui peut parfois fixer certaines limites afin de maintenir un environnement harmonieux.